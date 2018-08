Monako - Fotbalisté Plzně se dnes dozvědí jména tří soupeřů v základní skupině Ligy mistrů. Čeští šampioni si podzimní fázi prestižní soutěže zahrají po pěti letech a celkově potřetí. Losování v Monaku začne v 18 hodin.

"Pro nás je neskutečný svátek a zážitek se do té skupiny dostat, což se nám stalo poprvé rovnou, předtím jsme museli dvakrát postupovat," řekl pro klubový web obránce Radim Řezník. "Liga mistrů je úplně o něčem jiném. Všichni se na to těšíme a doufejme, že dostaneme nějaké zvučné jméno," dodal pamětník obou předchozích vystoupení Plzně v Champions League.

Viktoria se při losu objeví v posledním čtvrtém koši. S koeficientem 33.000 jí těsně unikl posun do třetího koše, protože ze čtvrtého předkola postoupily Benfica Lisabon i PSV Eindhoven a vypadl pouze Salcburk.

V elitním prvním koši jsou vítěz posledních tří ročníků Real Madrid, úřadující šampion Evropské ligy Atlético Madrid, tři bývalí soupeři Viktorie z Ligy mistrů Barcelona, Bayern Mnichov a Manchester City, dále Paris. St. Germain, Juventus Turín s hvězdnou letní posilou Cristianem Ronaldem a asi nejméně atraktivní protivník Lokomotiv Moskva, kterého si přeje kouč Pavel Vrba.

"Můj tip je Lokomotiv Moskva, Monako a buď Porto, nebo Benfica. Bral bych jedno z portugalských mužstev. Víme, že Liga mistrů je mimořádná soutěž a vybírat soupeře je hrozně složité. Když se podíváte na koše, stejně nás čeká něco úžasného. Doufám, že podzim bude příjemný i v Lize mistrů a že se nám třeba podaří to, co se podařilo v minulých letech, postoupit do jarní části pohárů," řekl Vrba.

Jeho hráči měli jiné tipy. "První koš, to je samozřejmě Real Madrid, ze druhého bych to viděl na Dortmund nebo Manchester United. A kdybychom chtěli úplnou skupinu, tak určitě Liverpool," uvedl stoper Luděk Pernica.

"Ty kluby jsou vesměs vyrovnané, i když je tam pár mančaftů, které jsou jinde. Já bych chtěl atraktivní los, takže bych to poskládal z Barcelony, Dortmundu a Liverpoolu," přidal brankář Aleš Hruška.

Plzeňští v roce 2011 ve skupině Ligy mistrů s Barcelonou, AC Milán a Borisovem uhráli třetí místo a postoupili do jarní fáze Evropské ligy. Totéž se jim povedlo o dva roky později, kdy narazili na Bayern, Manchester City a CSKA Moskva.

"Minule se mi splnil Bayern Mnichov, kterému hodně fandím. Teď by se mi líbil třeba Manchester United, který má krásný stadion a všechno. Zase by to bylo něco jiného než ty předchozí mančafty. A rád bych si zahrál proti Neymarovi (z Paris St. Germain)," konstatoval Řezník.

Součástí losovacího ceremoniálu bude i udílení cen UEFA za minulou sezonu. Nejlepším hráčem roku se stane jeden z trojice Ronaldo, Luka Modrič, Muhammad Salah.

Přehled účastníků Ligy mistrů a nasazení pro čtvrteční losování:

První koš: Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern Mnichov, Manchester City, Juventus Turín, Paris St. Germain, Lokomotiv Moskva.

Druhý koš: Dortmund, Porto, Manchester United, Šachtar Doněck, Benfica Lisabon, Neapol, Tottenham, AS Řím.

Třetí koš: Liverpool, Schalke, Lyon, Monako, Ajax Amsterodam, CSKA Moskva, PSV Eindhoven, Valencie.

Čtvrtý koš: Plzeň, FC Bruggy, Galatasaray Istanbul, Young Boys Bern, Inter Milán, Hoffenheim, CZ Bělehrad, AEK Atény.