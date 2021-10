Plzeň díky produktivnímu Blomstrandovi porazila trápící se Zlín

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 13. kole extraligy Zlín 4:1 a připsali si pátou výhru v řadě. Na první trefu Jakuba Kindla v sezoně ještě stačil ve 25. minutě odpovědět Tomáš Mikúš, ale poté už stříleli góly pouze domácí. Zaskvěl se především švédský útočník Ludwig Blomstrand, který si přispal gól a dvě asistence. Naopak poslední hosté posedmé za sebou prohráli a navíc přišli o vyloučeného kapitána Pavla Kubiše.

Již ve druhé minutě při hře čtyři na čtyři otevřel skóre volný plzeňský kapitán Kindl, kterého na pravém kruhu uvolnil přesnou přihrávkou Thorell a gólman Kašík neměl proti jeho střele šanci. Zlínští mohli rychle odpovědět, 50 vteřin trvající přesilovku čtyři na tři však promarnili.

Aktivitu poté převzali lépe kombinující domácí. Kantner dorážející v 9. minutě bekhendem do odkryté branky minul a za chvíli po akci Schleisse zblízka nepřekonal Kašíka. V dalších šancích selhali Lang a Graňák, což krátce před první sirénou mohlo Indiány po zaváhání v defenzivě mrzet. Mezi kruhy nekrytý Köhler ale nepřekonal gólmana Svobodu.

Hosté v úvodu prostřední části nevyužili početní výhodu, ale ve 25. minutě nenápadnou střelu Mikúše propustil za svá záda Svoboda. Za stavu 1:1 na chvíli Berani ožili, ale střelecky aktivnější domácí je postupně dostali pod tlak. Výsledkem byla vedoucí trefa Thorella ve 32. minutě, když během přesilovky dorazil do sítě pokus Blomstranda. Následně tempo hry výrazně pokleslo a vzruch přineslo až vyloučení Kubiše na pět minut a do konce utkání.

Dlouhou přesilovou hru ovšem domácí na začátku závěrečné dvacetiminutovky nezužitkovali, když v největší příležitosti Blomstrand po individuálním průniku ztroskotal na Kašíkovi. Početní výhodu následně nezvládli ani hosté a ve snaze o vyrovnání otevřeli hru.V 50. minutě ještě neproměnil sólo Kantner, ale vzápětí po Bulířově vyhraném vhazování zvýšil na 3:1 Blomstrand.

Za chvíli Žižkovu nabídku na kontaktní gól odmítl v dobré pozici Okál a naopak v 53. minutě z přečíslení po ideální přihrávce Blomstranda definitivně rozhodl Bulíř. Zbytek zápasu už rozjetí Indiáni proti otřesenému soupeři v poklidu dohráli.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Baďouček (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, rychle jsme dali gól, což jsme si přáli. Pak jsme se přibrzdili dvojnásobným vyloučením, ale první třetina byla od nás dobrá, měli jsme spoustu šancí, z nichž jsme měli rozhodnout. Ve druhé třetině jsme trošku vypadli z rytmu, nebyli jsme důrazní a netlačili jsme se do brány. Umožnili jsme soupeři vyrovnat, ale pak jsme si znovu dokázali vzít zpět vedení a zaslouženě jsme vyhráli. Ta v uvozovkách povinná vítězství jsou hrozně těžká. Za to patří klukům velký dík, že to zvládli. Navíc se mi před zápasem narodila vnučka a jsem rád, že jsme jí dali do vínku vítězství."

Martin Hamrlík (Zlín): "My jsme začali špatně, z první velké šance jsme dostali gól. Vrátili jsme se pak do hry a vyrovnali jsme. Tím jsme Plzeň ve druhé třetině znervózněli. Rozhodlo stupidní vyloučení po opláceni. To bude ještě potrestáno v kabině. Je to hrozná anarchie, ten tým potřebuje spíše nějakou pozitivní věc. Plzeň nás potrestala a pak z buly dala na 3:1 a tím se rozhodlo. Byly tam dobré momenty, ale Plzeň zvítězila zaslouženě. Trápíme se v koncovce. Když hrajeme dobře oslabení, tak nehrajeme dobře přesilovky. Zatím se nám to nikdy nesejde, ta psychika je hrozně nabouraná. Musíme se snažit být přesto pozitivní, protože je brzy na to sezonu zabalit."

HC Škoda Plzeň - PSG Berani Zlín 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. J. Kindl (G. Thorell, Kvasnička), 33. G. Thorell (Blomstrand, Dzierkals), 51. Blomstrand (Bulíř), 53. Bulíř (Blomstrand, Jiříček) - 25. T. Mikúš (Honejsek, Žižka). Rozhodčí: Pešina, Pilný - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 5:4, navíc Žižka (Zlín) 5 min a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 2675.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička - Schleiss, Kodýtek, Kantner - Dzierkals, Mertl, M. Lang - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Malát, F. Přikryl, F. Suchý. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Zlín: Kašík - Gazda, P. Trška, O. Němec, Talafa, Dluhoš, Žižka - Karafiát, Hejcman, T. Mikúš - Šlahař, Honejsek, Okál - Flynn, A. Zbořil, Kubiš - R. Veselý, P. Sedláček, Köhler - od 25. navíc Sebera. Trenér: Martin Hamrlík.