Plzeň díky obratu v závěrečné části zdolala Budějovice 4:2

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 5. kole extraligy České Budějovice 4:2 a třetí výhrou v nové sezoně udrželi domácí neporazitelnost. Hosté dlouho sahali po prvních bodech po návratu do nejvyšší soutěže. Nadějné vedení 2:1 z úvodní třetiny drželi ještě v 47. minutě, domácí ale třemi brankami skóre otočili, když vítěznou trefu zaznamenal v čase 58:47 Matyáš Kantner. Gólem a dvěma asistencemi se v dresu Indiánů blýskl Petr Kodýtek. Hráči Motoru čekají na bodový zisk v extralize od března 2013.

Domácí se v ofenzivě obtížně prosazovali přes dobře bruslící a důrazně hrající soupeře. Naopak záhy z brejku táhlou střelou z levého kruhu protáhl Karabáček gólmana Frodla. Jeho protějšek a extraligový debutant Patera musel pořádně zasahovat až proti bekhendu Kracíka a chvíli nato teči nekrytého Eberleho. Ve 14. minutě při přečíslení dvou na jednoho Straka trefil sice jen levou tyč, ale dojíždějící Stříteský už pohotovou bekhendovou dorážkou otevřel skóre.

O pouhých 27 vteřin později však po individuálním průniku Venkrbce pohotově zblízka vyrovnal Holec. Hosté navíc devět vteřin před první sirénou dokonali obrat, když Frodla překvapil svižnou střelou přes obránce Novák.

Na začátku prostřední části hráči Motoru nezužitkovali početní výhodu a naopak se dostali pod tlak, Hosté v polovině utkání nabídli Indiánům dvěma fauly téměř půl druhé minuty dlouhou dvojnásobnou přesilovku. Patera si však dokázal poradit s dvěma pokusy Roba a zlikvidoval i Mertlovu šanci. Střelecká aktivita domácích pokračovala, ale urputně bránící Jihočeši odolávali.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky Indiáni zvládli oslabení a Pavlovo čtyřminutové vyloučení potrestal v 47. minutě po Kodýtkově ideální přihrávce ranou bez přípravy pod břevno Mertl. Za chvíli mohli hosté odpovědět při přesilové hře čtyři na tři a následné krátké pět na tři, početní výhodu však nezvládli. Obdobně si ale poté vedli domácí při dvojitém vyloučení Christova.

Zápas tak spěl do prodloužení, až 73 vteřin před koncem zaváhání Prokeše na útočné modré čáře využil k samostatnému úniku Kantner a povedeným bekhendovým blafákem rozhodl. Na konečných 4:2 upravil do prázdné branky Kodýtek při power play Jihočechů.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Poněkolikáté jsme měli špatný vstup do utkání a byli jsme za to potrestaní. Od druhé třetiny se to trochu zlepšilo. Motor nás pak do šancí nepouštěl. Měli jsme sice hodně přesilovek, ale nepomohli jsme si tím. Jeden gól z devíti přesilovek není dobrá úspěšnost. Soupeř sahal po prvních bodech, ale udělal v závěru individuální chybu, kterou Matyáš (Kantner) potrestal. Je mi jich trochu líto. Náš výkon nebyl úplně podle představ."

Václav Prospal (České Budějovice): "Je to stále stejné. Dokud si neuvědomíme, že se hraje celých dvacet minut a dokud se necháme zbytečně vylučovat, tak budeme za hloupý a nedisciplinovaný tým. Hokejka má být na ledě a ne jako mačeta ve vzduchu. Při kvalitě plzeňských hráčů bylo jasné, devět našich vyloučení potrestají. Něco málo přes minutu uděláme navíc individuální chybu a dostaneme gól. Říkáme si o tom a bohužel ta hodnocení po zápase pak nejsou příjemná. Sebevědomí přichází s vítězstvím. Musíme se těch vyloučení a minel hodně rychle vyvarovat, jinak nám to uteče."

HC Škoda Plzeň - Madeta Motor České Budějovice 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 14. Stříteský (P. Straka, Kodýtek), 47. Mertl (Kodýtek, Kracík), 59. Kantner, 60. Kodýtek (P. Straka) - 15. Holec (Venkrbec, Christov), 20. Martin Novák (Slováček, Suchánek). Rozhodčí: Pešina, Lacina - Zíka, Malý. Vyloučení: 5:9, navíc J. Suchánek a Pavel (oba Č. Budějovice) oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 1000 (omezená kapacita).

Plzeň: Frodl - Jiříček, Budík, Stříteský, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík - Gulaš, Mertl, F. Suchý - Rob, P. Musil, Stach - Kantner, Kracík, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.

České Budějovice: J. Patera - Plášil, Pýcha, J. Suchánek, Pavel, Allen, Vydarený - Holec, Venkrbec, Christov - Slováček, R. Přikryl, D. Voženílek - Karabáček, Jonák, Martin Novák - M. Beránek, Prokeš, Indrák. Trenér: Prospal.