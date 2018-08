Praha - Fotbalisté Plzně se vítězstvím 1:0 v Karviné posunuli do čela prvoligové tabulky. O čtvrtou nejtěsnější výhru úřadujících mistrů v řadě se postaral už v šesté minutě Michael Krmenčík, který vsítil svůj sedmý gól v posledních osmi ligových utkáních. Pak mu domácí brankář Berkovec ještě zmařil pokutový kop. Viktoria proti Karviné i popáté naplno zabodovala, zatímco Slezané jsou i po pěti kolech bez jediného získaného bodu uvězněni u dna tabulky.

Favorit na gól nečekal dlouho. Už v šesté minutě totiž na přední tyči Krmenčík hlavou prodloužil Zemanův rohový kop za sebe tak šikovně, že balon zapadl do karvinské sítě. A Plzeň vůbec poprvé v sezoně skórovala v prvním poločase. "Špatně jsme si přebrali hráče. Já jsem volný, měl bych hledat balon, ostatní by měli být osobně. Oni udělali blok, Krmenčík vyplaval sám a trefil to, jak to trefil," řekl karvinský stoper Filip Panák.

Nemuselo zůstat jen u jedné branky. Vedení Viktorie mohl navýšit z pokutového kopu v 18. minutě zase Krmenčík, ale jeho penaltu nařízenou za sporný střet s domácím Janečkou Berkovec dokázal vyrazit. "Kopl jsem to špatně. Na poslední chvíli jsem se rozhodl udělat něco jiného a potrestalo mě to," řekl Krmenčík.

Pak se karvinský stadion opět zachvěl v základech, poté co Hubník možná ve vlastním vápně zahrál rukou a následně po souboji s ním upadl Lingr. Hrálo se ale dál. "Zaháknul mě za nohu, ale nebudu se k tomu vyjadřovat," řekl karvinský záložník Ondřej Lingr.

Hosté podle očekávání sice ovládali mezihru a držení míče, ale jinak toho ve finální fázi mnoho nevyprodukovali. Výjimkou mohla být 33. minuta, kdy se po brejku do vápna vřítil Petržela, ale jeho dobře mířený pokus v poslední chvíli zablokoval Lingr.

Karvinští se v první půli zmohli na jednu ránu mezi tyče, ale ve čtvrté minutě nastavení jí Tusjak pořádně prověřil Kozáčika, který však udržel těsné vedení.

Domácí začali být po změně stran víc odvážní a profesorsky hrající Plzeň se dostávala do problémů. S pohotovou ránou Janečky si ještě hostující gólman poradil, pak Ramirez po brejku Kozáčika prostřelil, ale z ofsajdové pozice, takže gól neplatil. "Ve druhém poločase to Karviná zjednodušila. Byla důraznější v osobních soubojích, my jsme se nedokázali dostat do mezihry," uznal plzeňský kouč Pavel Vrba.

Největší příležitost k vyrovnání Slezané propásli v 72. minutě: po rohu přistál míč přímo na malém vápně u nohy střídajícího Smrže, který vyloženou šanci na vyrovnání pohřbil špatnou koncovkou.

"Chyběl tomu jen gól. Musím všechny pochválit, jak jsme jezdili, takhle se hraje za Karvinou. Byla to pro Plzeň horká půda. Akorát škoda, že jsme neurvali aspoň ten bod," litoval Lingr.

Žádnou podobnou šanci už si pak Nádvorníkův celek v závěru nevypracoval a dobře bránící Plzeň si páté vítězství v sezoně zkušeně pohlídala.

Hlasy po utkání: Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Vstoupili jsme špatně do zápasu, nechali jsme si dát gól ze standardky. Připravovali jsme se na to, ale zaspali jsme. Ale pracovali jsme a odehráli jsme velice dobrý zápas s nasazením a v závěru poločasu jsme nezužitkovali dvě dobré situace. Druhý poločas jsme byli naprosto rovnocenným soupeřem Plzni. Bohužel jsme nevyužili obrovskou šanci po rohu, což nás stálo body. Ale hráče musím pochválit." Pavel Vrba (trenér Plzně): "Utkání bych rozdělil na dva poločasy: první snesl měřítko, dali jsme gól, měli penaltu i další šanci. Je pravda, že ve druhém poločase jsme se přizpůsobili hře Karviné. Byly tam nakopávané a soubojové věci, Karviná byla důraznější a lepší. My jsme ztratili střed hřiště, Karviná to zjednodušila a nedostávali jsme se tolik do hry jako v prvním poločase. Měli jsme doopravdy štěstí, když Karviná po rohu mohla vyrovnat. S úvodem sezony jsme spokojeni, i když některé zápasy možná vypadaly fotbalově líp než dnes."

MFK Karviná - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 6. Krmenčík. Rozhodčí: Orel - Kubr, Myška. ŽK: Janečka, Budínský - Zeman. Diváci: 3942.

Sestavy:

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Tusjak, Lingr (60. Smrž), Letič (80. Galuška) - Wágner (63. Ramirez). Trenér: Nádvorník.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hubník, Pernica, Limberský - Procházka, Hrošovský - Petržela (68. Ekpai), Hořava (78. Čermák), Zeman - Krmenčík (88. Řezníček). Trenér: Vrba.

Kanonýr Krmenčík stihl v pěti kolech už tři vítězné góly