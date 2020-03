Plzeň díky Kantnerovu hattricku otočila souboj s Brnem a je druhá

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 51. extraligovém kole Brno 3:2 a díky jedenáctému vítězství z posledních 12 domácích utkání se vrátili na druhou příčku tabulky. Kometa sice již ve 12. minutě získala dvoubrankové vedení, útočník Škody Matyáš Kantner však dokázal čistým hattrickem skóre otočit. Střelecky pasivní Brňané pak už na zvrat neměli sílu.

Plzeň má nyní nejblíže do Ligy mistrů, kterou si vedle vítěze základní části Liberce zahraje i druhý tým konečné tabulky. Poslední kolo Západočeši odehrají na ledě třetího Třince, před nímž mají dvoubodový náskok stejně jako před čtvrtou Spartou.

Hosté udeřili z první vážnější akce, už po 65 vteřinách dokázal přečíslení dvou na jednoho úspěšně zakončit Červený. Domácí se poté tlačili za vyrovnáním, Eberle však z prostoru mezi kruhy střelou po ledě Čiliaka nepřekonal a naopak na druhé straně se ve 12. minutě dočkal první extraligové trefy Střondala, jenž zaskočil Frodla ranou z pravého kruhu.

Hráči Komety si situaci zkomplikovali fauly. Ve 14. minutě ještě Kantner během početní výhody zblízka proti Čiliakovi neuspěl, o dvě minuty později už vyloučení Horkého z podobné pozice nadvakrát potrestal a snížil na 1:2. Krátce před koncem první třetiny mohl odpovědět z rychlého brejku Mueller, Frodl ale stačil proti jeho zakončení i Zaťovičově dorážce zasáhnout.

Po pauze Indiáni nezužitkovali přesilovku a při početní výhodě Komety našel Plekanec křížnou přihrávkou Stránského, jehož střelu mířící do odkryté branky skvělým zákrokem zneškodnil Frodl. Akce se v rychlém sledu přelévaly na obě strany, příležitosti promarnili agilní Mueller i domácí Eberle.

Po polovině zápasu Gulaš od zadního mantinelu našel volného Pulpána, jenž neprostřelil Čiliaka. Kuncovo vyloučení následně zkrátil nedovoleným zákrokem Mertl. Paradoxně ve vlastním oslabení pak při přečíslení Jank připravil bekhendem Kantnerovi gól na 2:2. Krátce před druhou sirénou navíc ještě musel pozorný Čiliak zastavit Heřmanův únik.

Domácí pokračovali ve střelecké převaze i v závěrečné části. Němec ještě bekhendem v dobré pozici netrefil, v 45. minutě už se ale v ponechané výhodě pohodlnou dorážkou prosadil Kantner a dokonal čistý hattrick.

Hosté následně jen díky Čiliakovi přečkali Mertlovu přesilovkovou šanci. Indiáni nepolevili v ofenzivní snaze, Mertl ale opět z dobré pozice nerozhodl. Na druhé straně ještě v závěru zahrozili Horký a z mezikruží Mueller.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Nevstoupili jsme do utkání dobře. Byli jsme horší v pohybu i soubojích. Bylo to od nás vlažné. Důležité bylo snížení na 1:2 pět minut před koncem první třetiny a potom jsme se do toho trochu dostali. Ve druhé třetině jsme na to navázali. Snažili jsme se mít velký pohyb a pořád jsme věřili, že takhle těžký zápas otočíme. Kluci si za tím šli, čtyřicet minut jsme byli lepším týmem a zasloužili jsme si vyhrát. Byl to večer Matyáše Kantnera. Ukázalo se, že když člověk pracuje, přidává si v tréninku, tak je odměněn."

Kamil Pokorný (Brno): "Začali jsme dobře, dostali jsme se brzy do vedení 2:0. Problém ale přinesla tři vyloučení. Tolik jich proti týmu jako je Plzeň jde těžko ubránit. V závěru první třetiny se domácí gólem dostali zpátky do hry, byli potom aktivnější ve druhé třetině a vyrovnali. My jsme měli tři brejky bez gólu. Ve třetí třetině díky důrazu hlavně kolem brány Plzeň zápas rozhodla. Dnes jsme měli v zápase slušné i horší pasáže. Připravíme se na pátek."

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Kantner (Gulaš), 37. Kantner (Jank, Pour), 45. Kantner (Pulpán, Čerešňák) - 2. Červený (Pyrochta), 12. Střondala (Kunc, Kusko). Rozhodčí: Šindel, Úlehla - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5938.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, Jank, Jánošík, Pulpán, Kaňák, Vráblík - Gulaš, Mertl, P. Zdráhal - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Pour, V. Němec, Kantner - Rob, Heřman, Vracovský. Trenér: Čihák.

Brno: Čiliak - O. Němec, Baranka, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, D. Krenželok - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Horký, Plekanec, Červený - Vincour, Rákos, Š. Stránský - Kunc, Střondala, Kusko. Trenér: Zábranský.