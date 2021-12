Plzeň díky hattricku Martina Langa zdolala v hokejové extralize Kometu 6:3

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 37. kole extraligy Brno 6:3 a připsali si pátou domácí výhru v řadě. Domácí hráči si vytvořili v první třetině dvoubrankový náskok a dokázali ho udržet i během přestřelky v prostřední části. Hosté už obrat nezvládli a prohráli s Plzní až třetí vzájemný souboj v ročníku. Třemi góly a přihrávkou se v plzeňském dresu blýskl Martin Lang, jemuž zdatně sekundoval třemi asistencemi Peter Čerešňák.

Domácí vstoupili do zápasu aktivněji, již po 30 vteřinách musel gólman Sedláček zastavit střelu nepokrytého Dzierkalse. Hostující defenziva se chybami v rozehrávce dostávala pod tlak a jen díky Sedláčkovu zákroku proti teči Dzierkalse Kometa neinkasovala. Plzeňští sice ve 12. minutě nezužitkovali minutovou dvojnásobnou přesilovku, ale při hře ve čtyřech na obou stranách otevřel skóre ranou bez přípravy z levého kruhu Schleiss. O minutu později navíc ve vlastním oslabení Suchý zakončil úspěšně svůj únik a zvýšil na 2:0.

Poté se hosté probrali, Dočekal ale zblízka trefil jen levou tyč a v 16. minutě Pavlíkovu nebezpečnou dorážku stačil vyrazit gólman Svoboda. Po pauze ho z dobré pozice nepřekonal ani Krištof, z protiútoku Kodýtek zblízka přestřelil a vzápětí si Sedláček poradil i s únikem Martina Langa.

Rušnou pasáž před polovinou utkání ozdobil během náporu Komety pohotovým zákrokem proti Hollandově dorážce také Svoboda, ale v 29. minutě už při přesilovce snížil rychlou střelou z pravého kruhu na 1:2 Holík.

O půldruhé minuty později sice dokázal poslat do sítě vyražený Dzierkalsův pokus Martin Lang, ale 25 vteřin nato zaváhání domácí defenzivy potrestal dorážkou na 2:3 Vincour. Divokou čtyřminutovku uzavřel ve 34. minutě Blomstrand, jenž z přečíslení dvou na jednoho vrátil po přihrávce Martina Langa Indiánům dvoubrankové vedení.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky tempo opadlo. Hosté ve snaze o zkorigování výsledku otevřeli hru a v 46. minutě po Mertlově přiťuknutí zvýšil svižnou střelou Martin Lang na 5:2. Záhy po Holíkově přihrávce od zadního mantinelu pohotově skóroval Mueller, více už však hráči Komety nestihli. Domácí jim totiž povolili už jen šanci aktivního Muellera a při hře bez brankáře upravil v 59. minutě na konečných 6:3 Martin Lang, jenž tak završil hattrick.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Říha mladší (Plzeň): "Naše výborná první třetina zápas prakticky rozhodla. Tím jsme se uklidnili a hra byla v naší režii. Druhou třetinu soupeř přitáhl forčeking k nám do pásma a z toho plynuly chyby a góly. Důležité bylo, že jsme dokázali udržet dvoubrankový náskok. Škoda laciného inkasovaného gólu na 3:5, který to zdramatizoval. Pak jsme se snažili spíše už jen bránit ten výsledek. Ze strany Martina Langa to byl vynikající zápas. Je to mladý hráč, který měl doteď výkyvy ve výkonnosti. Dnes se za šanci odvděčil.“

Jiří Horáček (Brno): "Z našeho pohledu to dnes bylo nepovedené utkání. Přestože jsme soupeře relativně přestříleli, tak výsledek hovoří za vše. Škoda, že jsme ve druhé třetině neproměnili přesilovku po našem kontaktním gólu. Poté už jsme tahali za kratší konec."

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Schleiss (Čerešňák), 14. F. Suchý (Čerešňák), 31. M. Lang (Dzierkals, Kodýtek), 34. Blomstrand (M. Lang, V. Lang), 46. M. Lang (Mertl), 59. M. Lang (Čerešňák) - 30. P. Holík (Mueller, Bartejs), 31. Vincour (Rákos, R. Pavlík), 48. Mueller (P. Holík, Zaťovič). Rozhodčí: Ondráček, Šír - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Budík, Graňák, J. Kindl, V. Lang - M. Lang, Mertl, Dzierkals - G. Thorell, Bulíř, F. Suchý - Schleiss, Kodýtek, Blomstrand - Marcel, P. Musil, F. Přikryl. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Brno: Jakub Sedláček - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Tansey, Gulaši, L. Forman - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Krištof, Kratochvíl - Vincour, Rákos, R. Pavlík - T. Šoustal, Dočekal, Šik. Trenér: Kalous.