Plzeň díky dvěma gólům Bulíře porazila Kladno 4:1

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 27. kole extraligy Kladno 4:1 a připsali si třetí výhru z posledních pěti utkání. Domácí si rozhodující náskok vypracovali dvěma góly během druhé třetiny. Dvěma brankami se blýskl útočník Michal Bulíř, zdatně mu sekundoval třemi asistencemi obránce Peter Čerešňák. Škoda se posunula na třetí místo. Hosté skórovali pouze jednou a vyšli naprázdno podruhé za sebou.

V komorní atmosféře začali aktivněji domácí, po akci Mertla ale v úvodní šanci zblízka nepřekonal Dzierkals gólmana Bowa. Brzy se předvedl i jeho protějšek Svoboda, který zastavil dorážku před brankou nekrytého Melky. Hosté poté promarnili přesilovou hru a ve 13. minutě přesnou střelou z pravého kruhu otevřel skóre Bulíř. Následně tempo opadlo a hosté se směrem dopředu znovu pořádně osmělili až v prostřední části.

Po přečkaném oslabení však Jágr pokazil přečíslení dvou na jednoho a ve 28. minutě mezi kruhy nekrytý Kristo nepropálil ranou bez přípravy Svobodu. Udeřilo na druhé straně, když ve 30. minutě vyloučení Plekance potrestal střelou od modré čáry na 2:0 znovu kanonýr Bulíř.

Za chvíli Kodýtek po akci dvou na jednoho trefil jen pravou tyčku a vzápětí nejmenší extraligový hráč neuspěl ve vlastním oslabení ani střelou do odkryté branky. Rytíři nestíhali domácí hráče pohybem a ve 38. minutě si z druhé vlny najel na přihrávku Čerešňáka Kantner a ranou švihem přidal třetí gól.

Krátce po zahájení závěrečné dvacetiminutovky sice snížil po ideální přihrávce Jágra na 1:3 Wood, ale poté explzeňský Indrák inkasoval trest na pět minut a do konce utkání. Přesilovku sice zkrátil faul Schleisse, přesto udržel hosty ve hře po ráně Bulíře jen skvělý zákrok Bowa.

Rytíři následně zjednodušili hru a častěji zakončovali. Indiány mohl uklidnit v 52. minutě debutant Marcel, jeho dorážku však vleže akrobaticky vyrazil Bow. Hosté marně zkusili dlouhou power play, v níž na konečných 4:1 upravil Mertl.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Baďouček (Plzeň): "Měli jsme dobrý nástup, kdy nám nechyběl pohyb a tlačili jsme se do brány. Zbrzdila nás sice vyloučení, ale dali jsme jeden gól. Ve druhé třetině jsme na chvíli vypadli ze soustředění, ale přestáli jsme to. Pak jsme si pomohli využitou přesilovkou a v závěru třetiny jsme dali důležitý gól na 3:0. Kladno sice potom snížilo, ale přibrzdilo je vyloučení a zbytek zápasu jsme dohráli dobře. Po nepovedeném utkání v Liberci, kde jsme hráli hrozně nedůrazně, jsme rádi, že se kluci rychle vrátili na tu vlnu, kterou chceme. Výborně to odbojovali a za to jim děkuji."

David Čermák (Kladno): "Jsme zklamaní z výsledku i našeho výkonu. V poslední době jsme neodehráli moc utkání a byli jsme čerství. Náš výkon tomu ale neodpovídal a nelíbil se nám. Chyběl nám pohyb a důraz v prostorech, odkud padají góly. V tom byla Plzeň lepší a zaslouženě vyhrála. Když jsme snížili na 1:3, tak jsme udělali zbytečný faul a tím se definitivně rozhodlo o osudu zápasu."