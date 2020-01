Plzeň díky čtyřem využitým přesilovkám zdolala Vítkovice 6:4

Plzeň - Hokejisté Plzně zvítězili ve 34. kole extraligy nad Vítkovicemi 6:4 a připsali si třetí výhru za sebou. Indiáni v gólově bohatém souboji uspěli především díky čtyřem využitým přesilovým hrám a Ostravany porazili počtvrté za sebou. Dvěma trefami se po třízápasovém půstu blýskl kapitán Plzně Milan Gulaš. Branku a tři asistence si za vítěze připsal Peter Čerešňák. Ostravský tým přes čtyři vstřelené góly prohrál již čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Do utkání vstoupili aktivněji domácí. Ránu exvítkovického Zdráhala ještě stačil gólman Svoboda vyrazit, ale v osmé minutě už při plzeňské přesilovce uspěl ranou z pravého kruhu bez přípravy Rob. Za chvíli po chytré Kracíkově zadovce z dobré pozice neskóroval Pour a udeřilo překvapivě na druhé straně. Po zaváhání domácí obrany ve 13. minutě vyrovnal po samostatném úniku Roman na 1:1.

Indiáni odpověděli náporem, ale hosté přečkali šance Poura a Koldy. V 15. minutě naopak při vyloučení Čerešňáka pohotovou dorážkou Lakatoš dokonal obrat. Následně sice pálil z mezikruží volný Gulaš nad, ale 55 vteřin před koncem první třetiny vyrovnal na 2:2 bekhendem Kantner.

Po pauze dokázal vleže překazit forhendovou kličku před brankou volnému Gulašovi Svoboda a za chvíli po skončení plzeňské přesilovky jeho protějšek Frodl zlikvidoval sólo Veselého. Hosté směrem dopředu výrazně přidali a Razgals v polovině utkání zahrozil po objetí branky.

Vítkovické vzepětí ukončil faulem Šidlík a ve 33. minutě početní výhodu využil střelou švihem Gulaš. Následně hosté přečkali přečíslení tří na jednoho i gólovou příležitost Roba. Zlomila je až nedisciplinovanost Kubalíka, jehož trest potrestal dorážkou do odkryté branky na 4:2 opět kanonýr Gulaš.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky navíc Čerešňák s přispěním soupeře skóroval od modré čáry. Tříbrankový náskok domácí ukolébal a ve 46. minutě potrestal zaváhání v rozehrávce přesnou střelou pod břevno Lakatoš. O necelé čtyři minuty později dokonce po rychlé akci Schleiss švihem z levého kruhu snížil na 4:5. Nadějí na srovnání si poté během vlastní přesilovky hosté uťali trestem za příliš mnoho hráčů na ledě a Němec po spolupráci s Kantnerem upravil na konečných 6:4.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Viděli jsme řadu nepřesností na obou dvou stranách. V přesilových hrách musím hráče pochválit. Čtyři využité nám hodně pomohly. Hra pět na pět ale nebyla podle mého gusta. První třetina od nás nebyla herně úplně dobrá, byla tam panika. Druhá nám trochu pomohla tím, že jsme gólově odskočili. Pořád tam ale hrozily brejky a úniky vítkovických hráčů. Ve třetí třetině jsme chtěli hrát znovu aktivně. Udělali jsme dvě chyby, které soupeř potrestal. Za stavu 5:2 jsme nepochopitelně pustili soupeře do zápasu, to jsme si měli pohlídat. Máme na to zkušené hráče."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Výsledek je určený efektivitou v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Nám se podařilo skórovat jen jednou, soupeři čtyřikrát. Při hře pět na pět jsme byli v první polovině utkání vyrovnaným soupeřem. Za stavu 2:2 jsme měli dvě šance, které jsme měli proměnit. Ani ve třetí třetině jsme se nevzdávali a velmi dlouho jsme hráli o body. Až šestou brankou Plzeňští rozhodli o tom, že body zůstaly zaslouženě doma. Bojovali jsme, ale nestačilo to."

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 8. Rob (Budík, Pulpán), 20. Kantner (Budík, Čerešňák), 33. Gulaš (Čerešňák), 38. Gulaš (Kantner), 43. Čerešňák (V. Němec), 53. V. Němec (Kantner, Čerešňák) - 13. Roman (Lakatoš, Roberts Bukarts), 15. Lakatoš (Roberts Bukarts, Mallet), 46. Lakatoš, 50. Schleiss (Š. Stránský). Rozhodčí: Pražák, R. Svoboda - Brejcha, Komárek. Vyloučení: 6:7, navíc R. Černý (Vítkovice) 10 min. Využití: 4:1. Diváci: 6023.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Budík, Vráblík, Pulpán, L. Kaňák, Jank - Gulaš, Mertl, Kantner - Pour, Kracík, P. Zdráhal - Kolda, V. Němec, Rob - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Kvasnička, R. Černý, Výtisk, D. Krenželok, Šidlík, od 12. navíc Bodák - Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts - Indrák, Š. Stránský, Schleiss - Mallet, R. Veselý, Dej - Razgals, Werbik, T. Kubalík. Trenér: Trličík.