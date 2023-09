Plzeň deklasovala Zlín 7:1 a v lize vyhrála popáté za sebou

Zlín - Fotbalisté Plzně v osmém kole první ligy deklasovali Zlín na jeho hřišti 7:1 a vyhráli desáté soutěžní utkání za sebou, z toho páté v nejvyšší soutěži. Viktoria rozhodla o jasném triumfu už v úvodním poločase, kdy se dvakrát trefil Pavel Šulc a jednou Tomáš Chorý s Pavlem Buchou. Po přestávce přidal další dvě branky Rafiu Durosinmi a rekordní výhru tohoto ligového ročníku zpečetil v závěru střídající Jan Kliment. Za domácí, kteří hráli už od sedmé minuty bez vyloučeného Jakuba Černína, snížil na průběžných 1:2 Vukadin Vukadinovič.

Západočeši jsou v neúplné tabulce čtvrtí, navíc mají k dobru odložený zápas v Mladé Boleslavi. Zlínu, jenž vede bývalý plzeňský trenér Pavel Vrba, patří poslední místo. Svěřenci kouče Miroslava Koubka se dnes ideálně naladili na čtvrteční úvodní duel skupinové fáze Evropské konferenční ligy s kosovským týmem Ballkani.

Ráz zápasu výrazně ovlivnil jeho úvod, který byl o deset minut posunutý, protože zdravotníci v hledišti ošetřovali diváka, jenž zkolaboval. Hned v první minutě plzeňský gólman Staněk vytáhl na roh hlavičku Cedidly.

Vzápětí spálil Cadu vyloženou šanci, neboť ze tří metrů před prázdnou brankou trefil jen břevno. Nicméně ve čtvrté minutě už Plzeň vedla, z hranice šestnáctky vypálil přesně k tyči Chorý. Do plzeňských karet pak nahrálo vyloučení domácího Černína za faul vysokou nohou na hrudník Durosinmiho.

Západočeši si v přesilovce vytvořili územní převahu a svůj nápor korunovali druhým gólem, když míč odražený od břevna po hlavičce Cadua poslal do sítě Šulc.

Zlín sice ve 24. minutě snížil výstavní brankou Vukadinoviče, který poslal do sítě Staňkem vyboxovaný míč po rohu. O minutu později ale odpověděl Šulc svým druhým gólem v utkání. Ofenzivní záložník pátou trefou v ročníku dotáhl nejlepší ligové střelce Haraslína (Sparta) a Juliše (Olomouc).

Trvalý nápor Viktorie občas narušil brejkový výpad "Ševců", ale další gól přidali zase hosté přesnou střelou Buchy v nastavení první půle. Plzeňský záložník si v sezoně polepšil na čtyři ligové góly.

Ve druhém poločase dominance Plzně pokračovala, brankově ji vyjádřil dvěma zásahy Nigerijec Durosinmi a v 86. minutě dokonal zlínský debakl sedmou brankou Kliment, jenž skóroval poprvé v ligové sezoně.

Plzeňští dosáhli nejvyšší ligové výhry od listopadu 2021, kdy doma deklasovali 6:0 Bohemians 1905. Viktoria v nejvyšší soutěži porazila Zlín pošesté za sebou a prohrála tady jediný z posledních devíti duelů.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Vrba (Zlín): "Výsledek byl ovlivněn řadou faktorů. Rychlým gólem v začátku, naším vyloučením i kvalitou plzeňského týmu. Zápas se pro nás prostě nevyvíjel dobře. Plzeň dominovala, měla o jednoho hráče víc a vyhrála zaslouženě 7:1. Nevím, jestli se to dalo zastavit, ale už jsem to naznačil, že při kvalitě, kterou má Plzeň v útočné fázi, by to bylo těžké a ještě umocněné její početní výhodou. Plzeň měla hodně prostoru a ofenzivní hráči se dobře nabízeli. Je to pro nás krutý výsledek, musíme se z toho zvednout, ale teď vám neřeknu jak. Po rozboru utkání budeme chytřejší a připravíme se na další zápas."

Miroslav Koubek (Plzeň): "Úvod zápasu neodpovídal tak jasnému výsledku. Hned v první minutě měl Zlín velkou šanci, to naši hráči ještě spali. Pak jsme dali ale hned gól a hodně nám pomohlo následné vyloučení domácího hráče. Hodně nám to ulehčilo další průběh. V početní přesile se projevila dobrá sportovní forma našeho týmu a pravděpodobně i herní vyspělost. Byli jsme v šancích, naši hráči byli vidět, byli jsme produktivní a dařilo se nám střelecky. Po vystřídání po hodině hry naše hra trochu opadla, ale měli jsme zápas pod kontrolou a dovedli ho do pohodového konce. Za své kariéry jsem venku vyhrál 5:0, nebudu říkat proti komu, ale 7:1 je nejvyšší výhra."

FC Zlín - Viktoria Plzeň 1:7 (1:4)

Branky: 24. Vukadinovič - 20. a 25. Šulc, 49. a 57. Durosinmi, 4. Chorý, 45.+2 Bucha, 86. Kliment. Rozhodčí: Hocek - Matoušek, Kotalík - Adámková (video). ŽK: Tkáč, Didiba - Kopic. ČK: 7. Černín (Zlín). Diváci: 3938.

Sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Didiba, Reiter (57. Pidro) - Černín - Vukadinovič (46. Žák), Janetzký, Tkáč (30. Kolář), Bartošák (83. Bužek) - Fantiš (46. Ndiaye). Trenér: Vrba.

Plzeň: Staněk - Hejda, Hranáč, Dweh - Kopic (62. Jirka), Bucha (62. Traoré), Kalvach, Cadu - Šulc (62. Vlkanova) - Chorý (70. Vydra), Durosinmi (62. Kliment). Trenér: Koubek.