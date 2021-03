Plzeň deklasovala Olomouc 9:1, s Hanáky se utká opět v předkole

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v utkání závěrečného 52. kola základní části extraligy Olomouc 9:1. Indiáni tak pošesté za sebou bodovali a z toho popáté vyhráli, na přímý postup do čtvrtfinále jim to ale při výhře Liberce na ledě Vítkovic nestačilo, zůstali pátí. Oba dnešní soupeři se tak ve středu na západě Čech utkají znovu v jedné ze sérií předkola play off.

Plzeňští o osudu utkání rozhodli především pěti brankami během druhé třetiny. Hattrickem se blýskl Filip Suchý, dvěma góly přispěl Milan Gulaš a brankou a dvěma asistencemi další útočník Jaroslav Kracík. Olomoučtí se rozloučili se základní částí dvěma porážkami bez bodového zisku.

Domácí vstoupili do zápasu aktivněji. Musil po rychlém výjezdu zpoza branky ještě gólmana Lukáše nepřekonal, ale v páté minutě už po Kodýtkově nahození Suchý šťastnou tečí otevřel skóre. Hosté spoléhali na brejky, po jednom z nich pořádně protáhl gólmana Frodla táhlou střelou z pravého kruhu Dujsík.

Olomoučtí poté nezužitkovali přesilovou hru a krátce po jejím skončení v 17. minutě Suchý zakončil samostatný únik povedeným bekhendovým blafákem a zvýšil svým druhým gólem na 2:0. Kohouti mohli záhy odpovědět, před pauzou však promarnili 41 vteřin dlouhou početní výhodu pět na tři.

Až na začátku prostřední části se hosté prosadili během klasické přesilovky, když se od modré čáry trefil Ondrušek. Indiáni však znovu přidali směrem dopředu a ve 27. minutě dorážkou z velkého úhlu uspěl Kracík. Před polovinou utkání z úniku napálil Musil jen horní tyč, ale ve 31. minutě zvýšil na 4:1 po osvědčené spolupráci s Mertlem Gulaš.

Domácí poté zbrzdila vlastní nedisciplinovanost, hosté však přes velkou šanci Olesze nezvládli dvě početní výhody a naopak ve 37. minutě udeřil znovu pohotově zakončující Gulaš. O pouhých 18 sekund později navíc po ideální přihrávce Kracíka od zadního mantinelu skóroval zblízka Přikryl. Nepovedenou olomouckou třetinu dokonal půl minuty před druhou sirénou Malát, jenž po krásné kombinaci s Kvasničkou a Kracíkem pohodlně zvýšil do prázdné branky na 7:1.

Třetí dvacetiminutovka se dohrávala pouze z povinnosti. Ve 45. minutě při přesilové hře zkompletoval dorážkou Robovy střely hattrick Suchý. Na druhé straně tváří v tvář Frodlovi neuspěl Navrátil a na konečných 9:1 upravil v 55. minutě po krásné individuální akci mladý bek Jiříček.

Hlasy po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a šli jsme do vedení. Pak byla pasáž, kde jsme si zápas velkým počtem oslabení zkomplikovali. Soupeř se dostal na dostřel. Pak jsme rychle odskočili, když jsme přidali branky a měli jsme už zápas pod kontrolou. Výsledek z Vítkovic jsme průběžně znali. Samozřejmě mě těší, že jsme se nejen střelecky, ale i herně zvedli. Příchod zkušených hráčů týmu pomohl. Uvidíme, jak na to navážeme v předkole. Dnes budou kluci možná v euforii po vítězství, ale doufám, že si uvědomují, o co v play off jde. Ve třetí třetině Olomouc přitvrdila a bylo vidět, že už se na nás chtějí připravit. Doufám, že my se na ně také dobře připravíme a budeme koncentrovaní při vstupu do série."

Jan Tomajko (Olomouc): "Lehce se to nehodnotí. Myslím, že jsme nezačali úplně špatně, ale inkasovali jsme dvakrát v první třetině. Pak jsme hráli docela dobře, ale zlomily nás samozřejmě slepené góly ve druhé třetině. Potom se ten zápas už tak trošku dohrával. Náš výkon nebyl dobrý, musíme se zlepšit. Přijedeme sem znovu ve středu a věřím, že budeme hrát úplně jinak. Dusno v kabině ani moc nebylo. Dnešní zápas sice nic neřešil, ale musíme se z toho poučit. Takhle nemůžeme hrát. Za mě jsem si nepřál znovu do play off Plzeň, bylo by lepší hrát s někým jiným, ale soupeře si vybírat nemůžeme."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 9:1 (2:0, 5:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. F. Suchý (Kodýtek), 17. F. Suchý (Mertl, V. Lang), 27. Kracík, 31. Gulaš (Mertl), 37. Gulaš (P. Musil), 38. F. Přikryl (Kracík, Rob), 40. Malát (Kvasnička, Kracík), 45. F. Suchý (Rob), 55. Jiříček - 21. Ondrušek (Navrátil). Rozhodčí: Horák, Veselý - Špringl, Šimánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Frodl - Stříteský, Budík, Jiříček, Kvasnička, L. Kaňák, V. Lang, Vráblík - Gulaš, Mertl, P. Musil - Rob, Kodýtek, F. Suchý - Malát, Kracík, P. Straka - Eberle, F. Přikryl, Dočekal. Trenér: Čihák.

Olomouc: Lukáš (39:30-40:00 Mokrý) - A. Rutar, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík - Kunc, Nahodil, J. Káňa II - Olesz , Kolouch, Ostřížek - Navrátil, J. Knotek, Klimek - Bambula, Gřeš, Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.