Plzeň deklasovala Jablonec 5:0 a upevnila si vedení v lize, dva góly dal Kopic

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 12. kole první ligy doma deklasovali Jablonec 5:0. Svěřenci trenéra Michala Bílka vyhráli 11. utkání nejvyšší soutěže v této sezoně a upevnili si první místo v neúplné tabulce.

V úvodním poločase se trefili Jan Kopic a Jean-David Beauguel. Po změně stran skórovali znovu Kopic, Jhon Mosquera a střídající Pavel Šulc. Viktoria si připsala nejvyšší ligovou výhru od loňského prosince a ideálně se naladila na šlágr na Slavii v příštím kole. Severočeši protáhli sérii bez ligového vítězství na pět zápasů a jsou až dvanáctí.

"Dnes jsme podali velmi dobrý výkon. Byl zodpovědný, poctivý, ve velkém nasazení. Vstřelili jsme pět branek, takže po delší době jsme vyhráli větším rozdílem," řekl plzeňský kouč Bílek na tiskové konferenci.

"Připravovali jsme se na to a je to naše ostuda. Hrajeme Evropu (Evropskou konferenční ligu) a tohle je výsledek. Musíme si to důkladně rozebrat. Hráči si musí říct, jestli to bylo tak, jak má být, nebo nebylo," doplnil jablonecký trenér Petr Rada.

Po opatrnějším úvodu bez větších příležitostí měli ve 14. minutě první zajímavou možnost Jablonečtí, ale Krob z přímého kopu o kousek přestřelil. Domácí hned za několik sekund skórovali. Na Mosquerův centr si naběhl nepokrytý Kopic a hlavičkou o zem překonal brankáře Hanuše. Plzeňský záložník si premiérový soutěžní gól v sezoně připsal proti bývalému týmu.

"Mosqui (Mosquera) zvednul hlavu, viděl mě na zadní a dal mi to tam úplně krásně. Letělo to strašně dlouho, takže jsem měl čas přemýšlet. Hlavně jsem chtěl trefit branku," prohlásil Kopic.

Hned v 18. minutě Viktoria zvýšila. Pernica nákopem našel na pravé straně Řezníka, jenž vybídl volného Beauguela a ten snadno zakončil do odkryté branky. Francouzský útočník si osmým gólem v ligovém ročníku upevnil vedení v tabulce střelců.

"Soupeři nabídneme úplně laciné branky, které nebyly ze situace, že bychom byli pod tlakem. Jednoduché dva centry, hráči hlavičkují a zakončují do prázdné branky," prohlásil Rada.

Domácí pokračovali ve velkém tlaku. Blízko ke třetímu gólu měl Řezník, kterého však po standardní situaci vychytal Hanuš. Poté Kopic tečovaným pokusem přestřelil. Ve 40. minutě jablonecký Malínský v šestnáctce zatáhnul za rameno Havla, po jehož pádu sudí Hrubeš nařídil penaltu. Po zásahu videorozhodčího a osobní kontrole u monitoru svůj původní verdikt zrušil.

Krátce po změně stran Malínský hlavičkoval nepřesně, jinak se však Severočeši přes nejlepší obranu nejvyšší soutěže vůbec neprosazovali a postupně zase začali chybovat v defenzivě.

V 70. minutě přidali Plzeňští třetí gól. Kopic si vyměnil míč se Sýkorou a zakončil přesně křížnou střelou. Byla to jeho jubilejní 50. branka v lize. Hned za tři minuty zvýšil Kolumbijec Mosquera tvrdou ranou pod břevno.

V 89. minutě uzavřel skóre Šulc zblízka po přihrávce dalšího náhradníka Hybše. Dvacetiletý záložník se v sezoně nejvyšší soutěže trefil poprvé. "Tohle už musel proměnit," poznamenal s úsměvem Bílek.

Hosté utrpěli nejvyšší porážku v sezoně. Plzeňští doma vyhráli i 11. soutěžní utkání v tomto ročníku, Jablonec na svém stadionu zdolali v sedmém z posledních osmi ligových zápasů.

"Po delší době jsme vyhráli větším rozdílem. To je také dobrá zpráva, že když hrajeme zodpovědně a neinkasujeme, tak jsme schopni dát nejen jednu, ale více branek," dodal Bílek.

Hlasy po utkání

Michal Bílek (trenér Plzně): "Dnes jsme podali velmi dobrý výkon, byl zodpovědný, poctivý, ve velkém nasazení. Vstřelili jsme pět branek, takže po delší době jsme vyhráli větším rozdílem. To je také dobrá zpráva, že když hrajeme zodpovědně a neinkasujeme, tak jsme schopni dát nejen jednu, ale více branek. Vytvořili jsme si řadu situací, některé jsme proměnili, některé ne. S celým průběhem utkání samozřejmě můžeme být spokojeni, kromě začátku. Neříkám, že jsme hráli špatně, ale Jablonec dobře kombinoval, držel dobře míč. My jsme hráli z hlubšího bloku, ale pak jsme ho vytáhli na soupeřovu půlku a myslím si, že jsme byli lepší."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Dostali jsme bůra, což je naše ostuda. Do utkání jsme vstoupili poměrně slušně. Vypadalo to, že jsme se na úvod domácích připravili dobře. Do 13. až 14. minuty jsme jim nedali příležitost, aby se dostali k naší šestnáctce. Pak to začalo individuálními chybami. Soupeři nabídneme úplně laciné branky, které nebyly ze situace, že bychom byli pod tlakem. Jednoduché dva centry, hráči hlavičkují a zakončují do prázdné branky. Vstoupili jsme i do druhého poločasu poměrně slušně, soupeř zase čekal na naši chybu a moc se nedostával k naší šestnáctce. Pak znovu dvě obrovské chyby. Jdeme do hlavičkového souboje, necháme se odstrčit jako děti. Čtvrtá a pátá situace to samé. Hrajeme Evropu a tohle je výsledek. Musíme si to důkladně rozebrat. Hráči si musí říct, jestli to bylo tak, jak má být, nebo nebylo."