Plzeň deklasovala Bohemians 6:0 a vrátila se na druhé místo

Plzeň - Fotbalisté Plzně v 16. kole první ligy doma deklasovali 6:0 Bohemians 1905 a v nejvyšší soutěži zvítězili po třech zápasech. Už v úvodním poločase se trefili Luděk Pernica, Jan Kopic a Jhon Mosquera, po změně stran dokonali debakl "Klokanů" Pavel Bucha s Janem Sýkorou a střídajícím Joelem Kayambou.

Viktoria poskočila na druhé místo neúplné tabulky o skóre za Slavii, která má k dobru nedělní utkání s posledními Teplicemi. Plzeň v lize dosáhla nejvyšší výhry od loňského prosince, kdy rozdrtila Teplice 7:0. Pražané venku popáté za sebou nebodovali a jsou dvanáctí. Bohemians vyrovnali nejvyšší porážku v samostatné nejvyšší soutěži, 0:6 už podlehli v Drnovicích v roce 1997.

Do domácí branky se po zápasové absenci způsobené zraněním vrátil Staněk, který první zákrok předvedl ve druhé minutě. Reprezentační gólman nadvakrát zlikvidoval Květův dalekonosný přímý kop.

V 10. minutě otevřeli skóre Plzeňští. Po zaváhání obrany Bohemians nacentroval Čermák do šestnáctky a Pernica umístil hlavičku k tyči. Stoper Viktorie premiérovým gólem v ligové sezoně oslavil návrat do sestavy po dvouzápasovém disciplinárním trestu za vyloučení na Slavii.

Za 20 minut Západočeši z podobné akce zvýšili. Brankář Bačkovský sice vyrazil střelu Mosquery, který ale vzápětí nacentroval na zadní tyč, kde volný Kopic hlavou nezaváhal. Ve 37. minutě Bucha nákopem z vlastní poloviny vyslal do úniku Mosqueru a ten z hranice šestnáctky chladnokrevně přehodil vyběhnutého Bačkovského. Kolumbijský záložník se trefil proti bývalému týmu a v ligovém ročníku si polepšil na pět gólů.

Bohemians vstoupili do druhé půle aktivně a vytvořili si zajímavou možnost, ale Puškáč hlavou minul. Na druhé straně postupoval sám na branku Kopic, ale nechal se vytlačit Köstlem a vystřelil vedle.

Mezi 62. a 64. minutou vstřelili domácí další dva góly. Nejprve si Bucha tečovanou střelou zpoza vápna připsal první ligovou branku v sezoně a poté se po Šulcově přiťuknutí ve vápně trefil také Sýkora.

V 79. minutě Plzeňští uzavřeli skóre po umístěné ráně střídajícího Kayamby. Západočeši v nejvyšší soutěži porazili Bohemians popáté za sebou a doma s "Klokany" drží neporazitelnost od října 1996.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Poslední tři čtyři zápasy nám výsledkově nevyšly. Proto jsem rád, že jsme to zvládli takovým způsobem. Jsem rád, že se střelecky prosadili hráči, kteří gól dlouho nedali. Bohemka se snažila hrát a presovat nás už na naší půlce. Jsem rád, že se nám podařilo z toho vycházet a jít třeba i do rychlejšího přechodu. Pak jsme trestali. Soucítím s Bohemkou, prohrát 0:6 venku je nepříjemné. Tenhle výsledek jsme i potřebovali před nadcházejícím zápasem na Slovácku. Věřím, že nás to zase posílí. Jsem rád, že jsme téměř kompletní a zdravotní stav hráčů je dobrý."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Prohrát 0:6 je samozřejmě ostuda. Co k tomu přispělo? Řekl bych, že v poli jsme s Viktorkou nepropadli, ale zásadní rozdíl byl na posledních 30 metrech ve finální části. Tam Viktorka jasně ukázala, že je někde jinde než my. Přestože jsme měli řadu příležitostí hlavně z křídelního prostoru, myslím, že jsme za celý zápas měli pouze dvě střely z přímého kopu od Romana Květa, což je hrozně málo. Na druhou stranu jsme měli nějaké personální problémy v obraně a to se asi podepsalo na tom, že branek bylo tolik. Přesto si myslím, že hráči, kteří nastoupili v obraně, patřili k lepším na hřišti."