Plzeň chce získat titul a po roční pauze zpět do skupiny pohárů

Plzeň - Fotbalisté Plzně po dvou druhých místech za sebou chtějí v nové sezoně získat ligový titul a postoupit do základní skupiny Ligy mistrů nebo Evropské ligy, což se jim loni nepodařilo. Západočeši věří, že pro nový ročník vhodně a kvalitně posílili kádr.

"Budeme si po dvou letech chtít vzít titul zpátky do Plzně a Slavii i Spartu řádně prohnat, ukázat svou kvalitu a v soutěži být úspěšní. Co se týká evropských pohárů, máme za sebou roční absenci v základní skupině, takže se budeme chtít probojovat do jedné ze skupin pohárů," řekl generální manažer Viktorie Adolf Šádek na online tiskové konferenci.

"Není to otázkou nutnosti z pohledu ekonomiky, protože klub je ekonomicky stabilní. Nicméně si myslíme, že pro nás je to daleko zásadnější z pohledu rozvoje, konfrontace ve sportovní rovině a samozřejmě i společenské pro město a fanoušky. V uvozovkách jsme byli zvyklí minimálně na podzim působit v pohárech," přidal Šádek.

Svěřenci trenéra Adriana Guľy v pátek otevřou novou prvoligovou sezonu domácím duelem s Opavou. Plzeňští pak ve středu 26. srpna jako první český tým vstoupí do kvalifikace evropských pohárů. Ve druhém předkole Ligy mistrů se představí v Alkmaaru.

Hrát se bude na jeden vítězný zápas, a pokud Západočeši přes nizozemského soupeře postoupí, zajistí si účast minimálně ve skupině Evropské ligy. Loni ve druhém předkole LM ještě pod trenérem Pavlem Vrbou vypadli s Olympiakosem Pireus a ve třetím předkole EL nestačili na Antverpy.

"Jednoznačně od začátku přípravy všichni máme v hlavě, že hrajeme předkolo Ligy mistrů. Je náš velký sen a cíl uspět v Evropě. Ale nic to nemění na tom, že páteční utkání je pro nás důležité, abychom vstoupili vítězně, aby výkonnostně a herně bylo všechno tak, jak jsme se o to snažili celou přípravu," prohlásil kapitán a stoper Jakub Brabec.

"Po koronavirové pauze chlapci zvládali zápasy ve vysoké intenzitě a velmi solidní kvalitě v daleko náročnějším režimu. Z tohoto pohledu to máme vyzkoušené, věřím, že nás to dobře připravilo na možnost hrát v Evropě zápasy v krátkém sledu. Takže žádná kalkulace a šetření. Co možná nejsilnější sestava v daný den a nejbližší zápas," přidal slovenský kouč Guľa.

Plzeň v létě získala křídelníka Adriela D'Avilu z Karviné a krajního beka Matěje Hybše po konci angažmá v Liberci. Už v závěru minulé sezony přišli obránce Filip Kaša a záložník Miroslav Káčer po vypršení smluv v Žilině.

"My jsme přesvědčeni, že hráči, které jsme si vytipovali a kteří přišli, ukážou přínos pro tým a samotný klub. Je to i na nich, jakým způsobem se toho chopí, jak zvládnou konkurenční prostředí, protože klub má nejvyšší ambice a hráči, kteří tady jsou, mají vysokou kvalitu," uvedl Guľa, jehož mužstvo vyhrálo všechna čtyři utkání letní přípravy (z toho tři na soustředění v Rakousku), navíc bez inkasované branky.

Bývalý kapitán Plzně Roman Hubník se vrátil do Olomouce, Adam Hloušek odešel hostovat do Kaiserslauternu. Ubonga Ekpaie, Pavla Šulce a Lukáše Matějku si vypůjčily České Budějovice, Michal Hlavatý zůstal na hostování v Pardubicích. V Mladé Boleslavi vedle Dominika Janoška bude působit i další plzeňský hráč Šimon Gabriel. Ve Viktorii úplně skončili Erik Pačinda nebo Iván Díaz.