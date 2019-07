Plzeň chce v Liberci prodloužit dlouhou sérii bez porážky

Liberec - Druhé kolo první fotbalové ligy otevře páteční předehrávka mezi Libercem a Plzní. Oba týmy vstoupily do nové sezony vítězně, ale Viktoria se Slovanem v nejvyšší soutěži neprohrála třináctkrát za sebou a na severu Čech naposledy neuspěla před dvanácti lety. Zápas má výkop v 18:30.

Liberec při soutěžní premiéře trenéra Pavla Hoftycha otočil zápas v Ostravě a gólem Romana Potočného z nastavení zvítězil 2:1. Také Plzeň uspěla po obratu, když doma zdolala Olomouc 3:1.

"Kdybychom z Ostravy přijeli s prázdnou, byli bychom proti Plzni pod obrovským tlakem. Takhle jsme víc v klidu, hrajeme doma a moc chceme naše fanoušky pobavit dobrou hrou a hlavně dobrým výsledkem," uvedl Hoftych.

Svěřenci Pavla Vrby jsou za úspěšný začátek ligy rádi, ale triumf nad Olomoucí nepřeceňují. "Hlavně výkon by nás měl povzbudit, byl dobrý, měli jsme hodně šancí a hráli to, co bychom si tak představovali. Ale je to pořád jenom jeden zápas a po Liberci to může být zase jiné. Takže se musíme soustředit maximálně na Liberec a zůstat na vlně, na kterou jsme najeli," řekl záložník Viktorie Jan Kopic.

Hoftych úřadujícího vicemistra hodně chválil. "Dá se říct, že Plzeň je zase kandidát na titul, ostatně jako každý rok v poslední době. Takového soupeře, který je v Česku dlouhodobě top, podle mě málokdy přehrajete jenom fotbalovostí, protože na každém postu disponuje velmi kvalitním hráčem. Pokud chcete s Plzní uspět, vždy k tomu musí být navíc určitá dávka emocí, soubojovosti a vůle po vítězství," prohlásil liberecký kouč.

Plzeň se v generálce na úterní úvodní domácí duel 2. předkola Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus bude muset zřejmě obejít bez zraněných stoperů Lukáše Hejdy a Romana Hubníka. Liberec dobře zná plzeňský asistent trenéra Marek Bakoš, který za Slovan v minulosti hrál.

"Kádr Liberce se až tak moc neobměnil a odešli dva hráči, ale ze základní sestavy. Přišel tam nový trenér. My se na to budeme připravovat, abychom si z Liberce přivezli dobrý výsledek. Ale nebude to jednoduché, protože Liberec je silné mužstvo, je tam specifické prostředí a fanoušci," konstatoval Bakoš.

Hlasy před páteční předehrávkou 2. kola první fotbalové ligy:

Slovan Liberec (4.) - Viktoria Plzeň (1.)

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Myslím, že Plzeň zase výborně doplnila kádr dalšími skvělými hráči. Do formy se jí navíc vrátil útočník Krmenčík, což je vlastně po zranění jako nová posila, a hrál výborně hned proti Olomouci. Takže se dá říct, že Plzeň je zase kandidát na titul, ostatně jako každý rok v poslední době. Takového soupeře, který je v Česku dlouhodobě top, podle mě málokdy přehrajete jenom fotbalovostí, protože na každém postu disponuje velmi kvalitním hráčem. Pokud chcete s Plzní uspět, vždy k tomu musí být navíc určitá dávka emocí, soubojovosti a vůle po vítězství. Pro nás bylo určitě důležité vítězství na Baníku, protože start do ligy máme opravdu hodně těžký. Kdybychom z Ostravy přijeli s prázdnou, byli bychom proti Plzni pod obrovským tlakem. Takhle jsme víc v klidu, hrajeme doma a moc chceme naše fanoušky pobavit dobrou hrou a hlavně dobrým výsledkem. Já se určitě na svoji premiéru doma U Nisy moc těším, protože je to krásný fotbalový stadion a je tady to správné propojení diváků s mužstvem."

Marek Bakoš (asistent trenéra Plzně, bývalý hráč Liberce): "Oba týmy vstoupily do sezony úspěšně, v prvním kole se potvrdily mé myšlenky, že Ostrava to proti Liberci nebude mít jednoduché. Kádr Liberce se až tak moc neobměnil a odešli dva hráči, ale ze základní sestavy. Přišel tam nový trenér. My se na to budeme připravovat, abychom si z Liberce přivezli úspěšný výsledek. Ale nebude to jednoduché, protože Liberec je silné mužstvo, je tam specifické prostředí a fanoušci. Mám tam známé, někteří hráči tam byli i za mě. Dobře znám i lidi z realizačního týmu. Velmi se těším do toho prostředí a doufám, že budu spokojený i po zápase."