Plzeň - Fotbalisté Plzně ve středu v Lize mistrů přivítají Real Madrid s cílem navázat na dva týdny starý vzájemný zápas ve skupině G. V něm čeští šampioni obhájce trofeje nečekaně potrápili a ze španělské metropole si odvezli jen těsnou porážku 1:2. Jeden z nejslavnějších klubů světa do Plzně přijede už s novým trenérem Santiagem Solarim.

Realu proti Viktorii zařídili dvoubrankové vedení Karim Benzema a Marcelo, ale Patrik Hrošovský v závěru snížil a hosté na San Bernabéu sahali po senzačním výsledku. "Doma to bude úplně jiný zápas a jiné prostředí. Do každého zápasu jde každý tým s tím, že chce uspět, na tom nebudeme nic měnit," řekl obránce či záložník Plzně Milan Havel.

Krize "Bílého baletu" na konci října vyvrcholila ligovým debaklem 1:5 od úhlavního rivala Barcelony, po němž byl odvolán trenér Julen Lopetegui. Vítěze posledních tří ročníků Ligy mistrů dočasně převzal argentinský kouč rezervního týmu Solari a s Realem vyhrál oba soutěžní duely - v poháru s třetiligovou Melillou (4:0) a ve španělské lize s Valladolidem (2:0).

Plzeň uzavírá skupinu G s jedním bodem a ve středu může ztratit i teoretickou šanci na postup do jarní fáze "milionářské" soutěže, pokud podlehne Realu a současně AS Řím porazí v Moskvě CSKA. Madridský favorit je se šesti body v tabulce druhý o skóre za AS, moskevský celek má čtyři body.

"Máme tři body ztrátu na CSKA Moskva. Hrajeme dvakrát doma s AS Řím a s Realem a máme CSKA venku. Určitě pořád vidím šance, abychom postoupili do Evropské ligy," konstatoval trenér Viktorie Pavel Vrba.

Plzeňští by si rádi připomněli rok 2012, kdy doma na závěr skupiny Evropské ligy dokázali porazit jiný madridský tým Atlético 1:0. O rok dříve však v pražském Edenu s dalším španělským gigantem Barcelonou v Lize mistrů prohráli 0:4.

Real naposledy hrál v České republice před 17 lety. Tehdy ve skupině "milionářské soutěže" zdolal Spartu 3:2 a Solari byl na lavičce hostů. Někdejší záložník dal Pražanům gól v domácím utkání (3:0).

Západočechům budou chybět útočník Michael Krmenčík, který si vážně zranil koleno, mimo hru zůstávají i záložníci Daniel Kolář s Janem Kovaříkem. S Realem ze zdravotních důvodů nepřicestovali obránci Marcelo, Raphaël Varane, Daniel Carvajal a Jesús Vallejo a útočník Mariano.

Souboj Plzně s Realem začne ve vyprodaných Štruncových sadech ve 21:00 pod vedením německých rozhodčích v čele s Denizem Aytekinem. Přímý přenos odvysílá stanice O2 TV Sport.

Statistické údaje před zápasem 4. kola skupiny G fotbalové Ligy mistrů Viktoria Plzeň - Real Madrid: Výkop: středa 7. listopadu, 21:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Aytekin - Beitinger, Foltyn (všichni Něm.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Španělsko: 82 16-18-48 78:149. 1960/61 PMEZ: FC Barcelona - Hradec Králové 4:0, 1:1, 1964/65 PMEZ: Real Madrid - Dukla Praha 4:0, 2:2, 1967/68 PMEZ: Real Madrid - Sparta Praha 3:0, 1:2, 1974/75 UEFA: San Sebastian - Ostrava 0:1, 0:4, 1980/81 UEFA: Bohemians Praha - Gijón 3:1, 1:2, 1980/81 UEFA: Brno - San Sebastian 1:1, 1:2, 1981/82 UEFA: Bohemians Praha - Valencie 0:1, 0:1, 1981/82 PVP: Dukla Praha - FC Barcelona 1:0, 0:4, 1982/83 UEFA: Valencie - Ostrava 1:0, 0:0, 1983/84 UEFA: Sparta Praha - Real Madrid 3:2, 1:1, 1985/86 PMEZ: Sparta Praha - FC Barcelona 1:2, 1:0, 1987/88 UEFA: Espaňol Barcelona - Vítkovice 2:0, 0:0, 1988/89 UEFA: San Sebastian - Dukla Praha 2:1, 2:3, 1991/92 PMEZ: FC Barcelona - Sparta Praha 3:2, 0:1, 1991/92 UEFA: Olomouc - Real Madrid 1:1, 0:1, 1996/97 UEFA: Slavia Praha - Valencie 0:1, 0:0, 1998/99 UEFA: Sparta Praha - San Sebastian 2:4, 0:1, 1999/00 LM: FC Barcelona - Sparta Praha 5:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Olomouc - Mallorca 1:3, 0:0, 1999/00 UEFA: Teplice - Mallorca 1:2, 0:3, 2001/02 LM: Sparta Praha - Real Madrid 2:3, 0:3, 2001/02 UEFA: Vigo - Olomouc 4:0, 3:4, 2001/02 UEFA: Vigo - Liberec 3:1, 0:3, 2001/02 UEFA: Liberec - Mallorca 3:1, 2:1, 2002/03 UEFA: Žižkov - Betis Sevilla 0:1, 0:3, 2003/04 LM: Vigo - Slavia Praha 3:0, 0:2, 2004/05 UEFA: Zaragoza - Olomouc 1:0, 3:2, 2005/06 UEFA: Teplice - Espaňol Barcelona 1:1, 0:2, 2006/07 UEFA: Liberec - FC Sevilla 0:0, 2006/07 UEFA: Sparta Praha - Espaňol Barcelona 0:2, 2007/08 LM: FC Sevilla - Slavia Praha 4:2, 3:0, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - Villarreal 1:2, 2009/10 EL: Valencie - Slavia Praha 1:1, 2:2, 2011/12 LM: FC Barcelona - Plzeň 2:0, 4:0, 2012/13 EL: Sparta Praha - Bilbao 3:1, 0:0, 2012/13 EL: Atlético Madrid - Plzeň 1:0, 0:1, 2013/14 EL: Jablonec - Betis Sevilla 1:2, 0:6, 2013/14 EL: Liberec - FC Sevilla 1:1, 1:1, 2015/16 EL: Villarreal - Plzeň 1:0, 3:3, 2015/16 EL: Villarreal - Sparta Praha 2:1, 4:2, 2017/18 EL: Villarreal - Slavia Praha 2:2, 2:0, 2018/19 EL: Olomouc - FC Sevilla 0:1, 0:3, 2018/19 LM: Real Madrid - Plzeň 2:1. Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 35 15-7-13 59:63 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 52 24-12-16 83:62 Celkem 89 39-19-31 143:132 Real v Evropě: LM/PMEZ 425 256-74-95 947:459 PVP 31 16-9-6 57:24 EL/UEFA 64 33-10-21 111:75 Celkem 520 305-93-122 1115:558 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Real: Navas - Odriozola, Ramos, Nacho, Reguilón - Modrič, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Vinícius Jr. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Havel, Čermák, Kopic - Chorý. Absence: Kolář, Kovařík, Krmenčík (všichni zranění) - Mariano, Vallejo (oba zranění), Carvajal, Marcelo, Varane (všichni rekonvalescence). Zajímavosti: - Plzeň hraje LM po 5 letech a celkově potřetí v historii, v letech 2011 i 2013 obsadila ve skupině 3. místo a postoupila do jarní fáze Evropské ligy - Plzeň ve skupině G remízovala doma s CSKA Moskva 2:2, poté venku prohrála s AS Řím (0:5) i Realem Madrid (1:2) - Real ve skupině porazil AS Řím 3:0, pak v Moskvě podlehl CSKA 0:1 a v Madridu těsně zdolal Plzeň 2:1 - Plzeň je s jedním bodem poslední ve skupině, šanci na postup v LM ztratí v případě, že prohraje s Realem a současně AS Řím v Moskvě porazí CSKA - Real poprvé v LM povede nový trenér Solari, dočasný nástupce odvolaného kouče Lopeteguiho - Solari s Realem vyhrál oba soutěžní zápasy - v poháru s Melillou (4:0) a v domácí soutěži s Valladolidem (2:0). - Plzeň před 6 lety doma ve skupině EL porazila jiný madridský tým Atlético 1:0, o rok dříve však ve skupině LM prohrála v Praze s Barcelonou 0:4 - triumf nad Atléticem byl pro Plzeň jedinou výhrou v 7 utkáních se španělskými soupeři - Real se v ČR představí poprvé od listopadu 2001, kdy ve skupině LM porazil pražskou Spartu 3:2, Solari byl tenkrát na lavičce hostů - Plzeň doma v pohárech neprohrála 7x za sebou (z toho 6 výher) - ve skupině LM však Plzeň doma vyhrála jediný ze 7 zápasů - Real venku v pohárech prohrál jen 4 z posledních 19 zápasů - Plzeň v sobotní ligové generálce vyhrála v Ostravě 1:0 a je na 2. místě tabulky, Realu ve španělské lize patří 6. pozice Tabulka skupiny G: 1. AS Řím 3 2 0 1 8:3 6 2. Real Madrid 3 2 0 1 5:2 6 3. CSKA Moskva 3 1 1 1 3:5 4 4. Plzeň 3 0 1 2 3:9 1