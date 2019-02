Plzeň - Fotbalisté Plzně po úvodní jarní remíze s Mladou Boleslaví vstoupí ve čtvrtek do vyřazovací fáze Evropské ligy. Úřadující mistři v prvním zápase druhého kola hostí Dinamo Záhřeb s cílem prodloužit domácí vítěznou sérii v soutěži na osm zápasů a ideálně se naladit na nedělní šlágr s vedoucí Slavií.

Svěřencům Pavla Vrby začátek prvoligového jara nevyšel podle představ a po sobotním výsledku 1:1 z Mladé Boleslavi ztrácejí z druhého místa už šest bodů na pražskou Slavii, kterou přivítají v možná klíčovém souboji o titul.

"S Dinamem to bude úplně jiná úroveň, musíme se na to co nejlépe připravit. Hrajeme na jaře poprvé před vlastními fanoušky. Věřím, že bude vyprodáno a pomůžou nám k dobrému výsledku. Ale na Slavii budeme myslet až po Dinamu, oba zápasy jsou pro nás nesmírně důležité," řekl útočník Jean-David Beauguel, který v Mladé Boleslavi skóroval při ligové premiéře za Plzeň.

Viktoria je mezi 32 nejlepšími týmy Evropské ligy popáté, nejprve v roce 2012 vypadla se Schalke, ale při posledních třech účastech vyřadila Neapol, Šachtar Doněck a naposledy loni Partizan Bělehrad. Osmifinále soutěže však Plzeň ještě nikdy nepřešla, v minulém roce ji vyřadil Sporting Lisabon.

Západočeši se do EL přesunuli díky třetímu místu ve skupině Ligy mistrů, kterou zakončili výhrami 2:1 na hřišti CSKA Moskva a doma nad AS Řím. Dinamo, které se do ve vyřazovací fázi dostalo poprvé v historii, ovládlo skupinu Evropské ligy před Fenerbahce, Trnavou a Anderlechtem.

"Vyhráli skupinu, měli 14 bodů a ani jednou neprohráli, takže samozřejmě obrovská síla. Dinamo Záhřeb je známé i jako líheň skvělých fotbalistů a určitě to nebude jednoduchý soupeř," upozornil kouč Vrba.

Jeho protějšek Nenad Bjelica zase chválil Plzeň. "Je to velmi dobrý a zkušený tým, jejich hráči jsou spolu dlouho. V Lize mistrů se potkali s výbornými soupeři, ale my musíme myslet na sebe. Pokud navážeme na podzimní formu z Evropské ligy, máme šanci postoupit," prohlásil kouč úřadujících chorvatských šampionů.

Vrba by mohl mít problém se složením defenzivy. Levý obránce David Limberský nemůže nastoupit kvůli disciplinárnímu trestu za tři žluté karty, stoper Lukáš Hejda v Mladé Boleslavi utrpěl otřes mozku a pravý bek Radim Řezník sice už po operaci achillovky naplno trénuje, ale letos neodehrál jediný zápas ani v přípravě.

Souboj Plzně s Dinamem bude klíčový i vzhledem ke koeficientu. České kluby nyní figurují na 16. místě v žebříčku s náskokem 0,5 bodu na sedmnácté Chorvatsko a v případě postupu Viktorie bude mít český fotbal jistotu nejhůře 15. pozice.

Čtvrteční utkání má ve Štruncových sadech výkop ve 21:00, hlavním rozhodčím bude Serdar Gözübüyük z Nizozemska. Přímý přenos nabídne televizní stanice ČT sport.

Statistické údaje před utkáním EL Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb: Výkop: čtvrtek 14. února, 21:00 (ČT sport). Rozhodčí: Gözübüyük - Schaap, De Vries (všichni Niz.). Bilance: ČR (Československo) - Chorvatsko: 12 5-4-3 15:13. 1958/59 PMEZ: Dinamo Záhřeb - Dukla Praha 2:2, 1:2, 1960/61 PVP: Brno - Dinamo Záhřeb 0:0, 0:2, 1983/84 UEFA: Sparta Praha - Hajduk Split 1:0, 0:2 po prodl., 2000/01 UEFA: Osijek - Slavia Praha 2:0, 1:5, 2008/09 UEFA: Dinamo Záhřeb - Sparta Praha 0:0, 3:3, 2015/16 EL: Liberec - Hajduk Split 1:0, 1:0. Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 38 17-7-14 63:70 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 52 24-12-16 83:62 Celkem 92 41-19-32 147:139 Dinamo v Evropě: LM/PMEZ 122 50-23-49 177:174 PVP 30 11-5-14 31:38 EL/UEFA 112 41-28-43 164:139 Celkem 264 112-56-106 372:351 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Hubník, Pernica, Kovařík - Hrošovský, Procházka - Petržela, Čermák, Kayamba - Beauguel. Dinamo: Livakovič - Stojanovič, Rrahmani, Perič, Leovac - Ademi - Olmo, Gojak, Moro, Oršič - Petkovič. Absence: Limberský (trest za 3 ŽK), Hejda, Kolář, Kopic, Krmenčík (všichni zranění), Pačinda (zranění + chybí v soupisce pro EL) - Hajrovič (trest za 3 ŽK), Gavranovič (nejistý start). Zajímavosti: - jde o souboj českého a chorvatského mistra, Plzeň se v pohárech utká s chorvatským soupeřem poprvé - Plzeň je mezi 32 nejlepšími týmy Evropské ligy popáté, nejprve v roce 2012 vypadla se Schalke, ale při posledních 3 účastech vyřadila Neapol, Šachtar Doněck a naposledy loni Partizan Bělehrad, Viktoria však ještě nikdy nepostoupila do čtvrtfinále soutěže - Plzeň se do EL dostala z 3. místa ve skupině Ligy mistrů, kde hrála s Realem Madrid, AS Řím a CSKA Moskva - Dinamo je poprvé v historii ve vyřazovací fázi EL, skupinu ovládlo bez porážky před Fenerbahce Istanbul, Trnavou a Anderlechtem Brusel - Plzeň doma v EL zvítězila 7x za sebou a pokaždé při tom dala aspoň 2 góly - Plzeň vyhrála poslední 2 pohárové zápasy (s CSKA a AS Řím shodně 2:1) - Dinamo v pohárech neprohrálo posledních 8 venkovních zápasů (3 výhry, 5 remíz) - Dinamo porazilo české soupeře v jediném z 6 pohárových utkání - Plzeň ve všech soutěžích neprohrála 8x za sebou, jarní část ligové sezony zahájila sobotní remízou 1:1 v Mladé Boleslavi - Plzeň z 2. místa tabulky ztrácí 6 bodů na vedoucí Slavii, kterou přivítá v neděli - Dinamo v generálce na Plzeň porazilo v chorvatské lize Istru 1:0 a vede tabulku o 14 bodů před Osijekem - lídr chorvatské ligy neprohrál 8x za sebou a nebodoval v jediném z posledních 24 soutěžních utkání - v karetním ohrožení je kapitán Viktorie Hubník a hostující Rrahmani, Stojanovič a Šunjič