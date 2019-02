Plzeň - Obhájit mistrovský titul a postoupit v Evropské lize. Takové jsou cíle fotbalistů Plzně pro jarní část sezony. Viktoria v domácí soutěži ztrácí na vedoucí Slavii Praha z druhého místa tabulky čtyři body, ve druhém kole Evropské ligy se utká s Dinamem Záhřeb.

"Po velice těžkém, ale zároveň úspěšném podzimu hrajeme dvě soutěže. V obou chceme být samozřejmě úspěšní. Naším cílem v lize není nic jiného než bojovat o titul. Pokud jde o Evropskou ligu, tak máme nesmírně těžký los a silného soupeře. Ale i tady se chceme snažit bojovat o postup," řekl na tiskové konferenci prezident klubu Tomáš Paclík.

Jarní část první ligy, která premiérově vyvrcholí nadstavbovou částí, zahájí Plzeň v sobotu v Mladé Boleslavi. Příští čtvrtek svěřenci Pavla Vrby rozehrají play off Evropské ligy se Záhřebem doma. Před odvetou v Chorvatsku ještě absolvují na svém hřišti šlágr se Slavií.

"Všichni víme, že máme hodně těžký začátek a ten možná rozhodne o tom, jak bude vypadat celá sezona. Já doufám, že to bude vypadat dobře a že budeme připraveni tak, abychom potěšili fanoušky Viktorky," uvedl Vrba.

"Doufám v to, že to bude mezi Plzní a Slavií, ale bude určitě záležet na vstupu do jarní části sezony. Je to všechno otevřené a ukáže ten začátek," doplnil kapitán Roman Hubník.

Plzeň v zimě získala útočníka Jeana-Davida Beauguela a ofenzivně laděné záložníky Joela Kayambu s Erikem Pačindou. Příchody všech tří posil si domluvila už v průběhu podzimu. Z hostování se vrátili útočník Marek Bakoš a obránce Jiří Piroch, z dorostu se k A-týmu připojil další útočník Tomáš Kepl.

Několik hráčů Plzeň opustilo. Útočník Jakub Řezníček přestoupil do belgického Lokerenu a záložník Martin Zeman do izraelské Raanany. Stoper Tomáš Hájek a středopolař Pavel Bucha odešli hostovat do Mladé Boleslavi a mladík Pavel Šulc do druholigové Jihlavy. Západočeši udrželi klíčového záložníka Patrika Hrošovského i zraněného kanonýra Michaela Krmenčíka, o kterého usiloval Club Bruggy.

"Když to vybočilo z předem domluvených podmínek s Bruggami a začalo se to vyvíjet jiným směrem, tak jsme to jednání ukončili. Michal se vrátil," uvedl generální manažer Adolf Šádek. "Můžu zcela zodpovědně říct, že než se uzdraví a začne zase střílet góly, tak už se fakt s nikým bavit nebudu. I kdybych to slíbil se zdviženými prsty. Teď je to vyřešené. Michal si o další přestup musí říct na hřišti svou výkonností a ne nějakým příslibem," dodal Šádek.

Plzeň v přípravě nejprve třikrát vyhrála doma, na soustředění ve Španělsku pak se zahraničními soupeři třikrát remizovala a jednou prohrála. Nejlepším střelcem byl Beauguel se šesti góly.

"Nervózní nejsem, protože příprava je příprava a soutěžní utkání jsou soutěžní utkání, takže uvidíme, jak dopadnou ta soutěžní utkání. To je pro nás priorita, ne příprava," prohlásil Vrba.

Do přípravy nezasáhli zranění Krmenčík, Daniel Kolář, Radim Řezník ani Jan Kopic, kteří jsou po operacích. Krmenčík a Kolář budou chybět delší dobu, Kopice a Pačindu čeká kratší pauza kvůli zraněným kotníkům. Obránce Řezník už se zapojil do tréninku.