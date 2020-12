Plzeň chce doma s Karvinou ukončit střelecké trápení

Praha - Ve stínu nedělního pražského derby mezi druhou Spartou a vedoucí Slavií se uskuteční další víkendové zápasy 10. kola první fotbalové ligy. Čtvrtá Plzeň po dvou utkáních bez vítězství a vstřeleného gólu hostí Karvinou. Třetí Olomouc rovněž v sobotu doma vyzve poslední Příbram. Teplice při debutu nového trenéra Radima Kučery se v neděli představí v Mladé Boleslavi. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se bude znovu hrát bez diváků.

Plzeňští po přesvědčivém domácím triumfu 3:1 nad Spartou prohráli ve Zlíně 0:1 a remizovali bez branek v Českých Budějovicích. Začalo se jim vzdalovat čelo tabulky. Desátá Karviná vyšla naprázdno dvakrát za sebou a v dosavadních osmi ligových utkáních s Viktorií získala jediný bod.

"To, že nám nevyšly poslední dva zápasy, je pro nás samozřejmě problém. Herně jsme se dostávali do dostatečného množství situací, takže věřím, že se v zápase s Karvinou už ukáže kvalita jednotlivců a týmu a budeme o mnoho produktivnější," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa.

Olomouc v nejvyšší soutěži neprohrála sedmkrát za sebou, ale ve třech z posledních čtyř kol remizovala. I tak drží třetí místo o bod před Plzní. Příbram v minulém kole po obratu zdolala Mladou Boleslav 2:1 a dočkala se prvního vítězství v ligové sezoně. Tým od Litavky dokázal porazit Sigmu v posledních dvou střetnutích.

"Příbramské mužstvo působí konsolidovaně, dobře pracují především v defenzivě. Budou houževnatí, budou si proti nám věřit, protože ví, že minulou sezonu se jim proti nám dařilo. Ale bude to hlavně o našem přístupu k zápasu," upozornil olomoucký kouč Radoslav Látal.

V Teplicích po domácí prohře 0:1 se Spartou skončil trenér Stanislav Hejkal a nahradil ho Kučera. Severočeši z devíti utkání ligového ročníku utrpěli sedm porážek a krčí se na 15. místě tabulky. Jen o příčku výš je Mladá Boleslav, která s Teplicemi prohrála v jediném z posledních 12 ligových duelů.

"V neděli jedeme do Boleslavi s tím, že máme stejné problémy, jako mají všechny týmy. Rozhodně tam nepojedeme s tím, že máme nějaké ztráty nebo že se něčeho bojíme. Budeme tam chtít bodovat, ani Boleslav nehraje v žádné top formě, takže očekávám velký boj," prohlásil Kučera.

Ostrava se v sobotním slezském derby představí v Opavě. Třináctý Baník kvůli hromadné nákaze koronavirem v týmu a desetidenní karanténě neodehrál poslední dva zápasy. Předposlední Opava třikrát po sobě nebodovala a ostravského rivala porazila v jediném z posledních osmi utkání.

"O co menší herní praxi máme, o to větší odhodlání do hry by mohli hráči mít. Potřebujeme bodovat a budeme se o to snažit," uvedl ostravský kouč Luboš Kozel.

Z covidové izolace se vrací také Bohemians 1905 a v pikantním souboji přivítají Pardubice. Východočeský nováček v této sezoně hraje domácí zápasy v azylu na stadionu "Klokanů" v Ďolíčku, kde ještě neprohrál. Bohemians se původně měli s Pardubicemi střetnout už v pátek, ale utkání bylo přesunuto na sobotu. Odložený duel 9. kola s Jabloncem sehrají Pražané v úterý.

Šestnáctý nováček z Brna po senzační remíze 1:1 na Slavii doma změří síly s Českými Budějovicemi. Dvanáctí Jihočeši by v neděli rádi prodloužili povedenou sérii, během níž porazili Spartu i Bohemians a remizovali s Plzní.

Už dnes večer pátý Zlín vyzve osmý Jablonec, pondělní dohrávku 10. kola obstará zápas aktuálně devátého Liberce s šestým Slováckem.

Statistické údaje před zápasy 10. kola první fotbalové ligy: Bohemians Praha 1905 (11.) - FK Pardubice (7.) Výkop: sobota 5. prosince, 14:00. Rozhodčí: Hrubeš - Paták, Batík - Berka (video). Bilance: - . Poslední zápas: - . Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Vondra - Hronek, Hůlka, Květ, Vacek, Schumacher - Necid, Pulkrab. Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Hlavatý, Solil, Pfeifer - Černý. Absence: Bačkovský, Bartek, Dostál, Pokorný, Valeš - Sychra (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Jeřábek (3 ŽK). Nejlepší střelci: Hůlka, Hronek (oba 2) - Tischler (3). Zajímavosti: - týmy se spolu v lize ještě neutkaly - zápas byl posunut z pátku na sobotu kvůli koronavirové situaci v Bohemians, kteří kvůli nákaze nehráli minulé kolo v Jablonci - Bohemians prohráli 2 z posledních 3 ligových zápasů - Bohemians doma v lize zvítězili 2x za sebou (navíc bez inkasované branky) a v 6 z posledních 7 utkání nejvyšší soutěže - Bohemians doma získali 9 z celkových 10 bodů v ligové sezoně - Pardubice nevyhrály 2 kola po sobě, předtím ale v lize zvítězily 3x za sebou - Pardubice venku prohrály 3 ze 4 venkovních utkání v ligové sezoně a získaly tam jen 3 z celkových 14 bodů - Pardubice kvůli nevyhovujícímu stadionu hrají domácí ligové zápasy v Ďolíčku, kde sídlí Bohemians SFC Opava (17.) - Baník Ostrava (13.) Výkop: sobota 5. prosince, 14:00. Rozhodčí: Franěk - Nádvorník, Dobrovolný - Marek (video). Bilance: 20 5-7-8 23:29. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Didiba, Žídek, Večerka - Hrabina, Tiéhi, Texl, Zavadil, Mondek - Dordič, Holík. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Stronati, Pokorný, Fleišman - De Azevedo, Jánoš, Kuzmanovič, Tetour, Holzer - Zajíc. Absence: Schaffartzik, Hnaníček, Pikul (všichni zranění) - Potočný (4 ŽK), Juroška (zranění). Disciplinární ohrožení: Mondek (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Mondek (2) - Zajíc (3). Zajímavosti: - Ostrava neprohrála poslední 3 vzájemná utkání v lize, neinkasovala v nich a s Opavou nebodovala v jediném z posledních 8 zápasů nejvyšší soutěže - Ostrava prohrála v nejvyšší soutěži v Opavě v jediném z posledních 8 duelů - Opava prohrála 3 kola po sobě a zvítězila v jediném z posledních 12 - Opava doma nevyhrála 4 z posledních 5 ligových duelů, naposledy tam podlehla Slavii 0:6 a utrpěla svůj historicky nejvyšší ligový debakl - Opava má spolu s Příbramí se 7 vstřelenými brankami nejhorší útok v lize - Ostrava poslední 2 kola kvůli koronaviru v týmu nehrála a k ligovému utkání nastoupí téměř po měsíci - Ostrava poslední ligové utkání vyhrála, předtím ale 2x prohrála - Ostrava minule zvítězila v Příbrami, ale předtím nevyhrála venku v lize 7x po sobě Sigma Olomouc (3.) - 1. FK Příbram (18.) Výkop: sobota 5. prosince, 16:00. Rozhodčí: Petřík - Caletka, Dohnálek - Machálek (video). Bilance: 39 14-13-12 53:44. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Hála, Hubník, Poulolo, Radek Látal - González, Greššák, Houska, Chytil, Falta - Nešpor. Příbram: Kočí - Svoboda, Kleščík, Soldát, Cmiljanovič - Nový, Zorvan, Rezek, Folprecht, Vávra - Voltr. Absence: Zmrzlý, Breite (oba nejistý start) - Cortez (zranění), Kingue (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Breite, Hála - Kingue, Pilík, Rezek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Falta, Hála, Houska, Nešpor - Pilík, Vávra (všichni 2). Zajímavosti: - Olomouc v lize prohrála s Příbramí 2x za sebou a Středočechy porazila v jediném z posledních 9 utkání nejvyšší soutěže - Příbram vyhrála 2 z posledních 3 ligových zápasů v Olomouci - Olomouc neprohrála 7 kol po sobě, ve 3 z posledních 4 ale remizovala - Olomouc doma v lize bodovala 6x po sobě - Příbram v minulém kole doma porazila M. Boleslav 2:1 a dočkala se první ligové výhry od června a po 10 zápasech - Příbram venku v lize od květnového vítězství 2:1 v Olomouci 8x za sebou nevyhrála (a dala při tom jen 2 góly) - Příbram má s 24 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy a se 7 vstřelenými góly i nejhorší útok společně s Opavou - Houska (Olomouc) si může připsat 150. start v lize, Antwi (Příbram) nastoupit k 50. duelu Viktoria Plzeň (4.) - MFK Karviná (10.) Výkop: sobota 5. prosince, 18:30. Rozhodčí: Hocek - Melichar, Vlček - Ginzel (video). Bilance: 8 7-1-0 17:7. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha (Káčer), Kalvach, Čermák - Kayamba, Ondrášek, Kopic. Karviná: Bolek - Ndefe, Eduardo, Šindelář, Twardzik - Ostrák, Hanousek, Qose, Herc, Bartošák - Papadopulos. Absence: Hybš (rekonvalescence), Havel, Mihálik - Mikuš (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Beauguel (4) - Qose, Papadopulos (oba 2). Zajímavosti: - Plzeň v 8 ligových zápasech s Karvinou ještě neprohrála, před minulou remízou 1:1 ji porazila 7x za sebou - Plzeň doma zdolala Karvinou ve všech 4 ligových zápasech - Plzeň vyhrála jediné z posledních 4 kol, 2x za sebou nezvítězila a nedala gól - Plzeň doma vyhrála všechny 4 ligové zápasy v sezoně a získala tam 12 z celkových 17 bodů - Plzeň doma zvítězila ve všech 13 soutěžních duelech pod trenérem Guľou (11 v lize) - Karviná 2 kola po sobě prohrála a neskórovala, předtím bodovala 4x za sebou - Karviná v ligové sezoně bodovala venku ve 3 ze 4 zápasů a získala tam 7 z celkových 12 bodů Zbrojovka Brno (16.) - Dynamo České Budějovice (12.) Výkop: neděle 6. prosince, 14:00. Rozhodčí: Lerch - Mikeska, Dresler. Bilance: 34 13-12-9 52:34. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Brno: Floder - Moravec, Dreksa, Gajič, Kotula - Hladík, Šural, Sedlák, Fousek - Růsek, Přichystal. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Javorek - Van Buren, Šulc, Mészáros - Brandner. Absence: Kryštůfek (zranění), Endl, Pachlopník, Reiter, Vaněk, Vintr (všichni nejistý start) - Novák (4 ŽK), Ledecký, Matějka (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Štepanovský (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Hladík, Přichystal, Štepanovský - Brandner, Čolič, Javorek, Mészáros (všichni 2). Zajímavosti: - Brno v lize s Č. Budějovicemi 5x za sebou neprohrálo - Brno prohrálo jediný z posledních 8 domácích ligových zápasů s Č. Budějovicemi - Brno bodovalo ve 3 kolech po sobě, ale vyhrálo v jediném z posledních 11 - Brno doma v lize nezvítězilo 11x za sebou - Č. Budějovice 3 kola po sobě neprohrály a bodovaly v 5 z posledních 6 - Č. Budějovice ve 4 venkovních zápasech ligové sezony neprohrály a získaly tam 6 z celkových 10 bodů - trenér Č. Budějovic Horejš hrával v Brně FK Mladá Boleslav (14.) - FK Teplice (15.) Výkop: neděle 6. prosince, 16:00 Rozhodčí: Denev - Kubr, Leška. Bilance: 34 14-12-8 51:42. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Mikulec - Jakub Klíma, Tatajev, Křapka, Mazáň - Janošek, Túlio - Zahustel, Budínský, Douděra - Škoda. Teplice: Němeček - Vondrášek, Ljevakovič, Shejbal - Černý, T. Kučera, Jukl, Trubač, Moulis - Žitný - Mareš. Absence: Graiciar, D. Mašek, Mazuch (všichni zranění), Jiří Klíma, Matějovský, Pech (všichni rekonvalescence) - Grigar, Heidenreich, Hyčka (všichni zranění), Knapík, Vukadinovič, Řezníček, Mareček (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Řezníček, Žitný (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: D. Mašek, Škoda, Tatajev, Zahustel - Mareš (všichni 2). Zajímavosti: - M. Boleslav prohrála jediné z posledních 12 vzájemných utkání v lize - M. Boleslav od června 2013 doma v lize neprohrála s Teplicemi 8x za sebou, 4 z posledních 5 duelů tam ale skončily remízou - Teplice vloni v květnu prohrály s M. Boleslaví 0:8 a utrpěly svůj nejvyšší debakl v samostatné ligové historii - M. Boleslav prohrála 2 z posledních 3 kol a vyhrála v jediném z posledních 5 - M. Boleslav doma v lize bodovala 3x za sebou - M. Boleslav odehraje 500. duel v samostatné lize - Teplice prohrály 4 kola po sobě a 7 z posledních 8 - Teplice nebodovaly venku v lize 4x po sobě - Teplice v lize poprvé povede trenér R. Kučera, který nahradil odvolaného Hejkala - T. Kučera může odehrát 200. ligový zápas, Grigar (oba Teplice) čeká na 300. start Slovan Liberec (9.) - 1. FC Slovácko (6.) Výkop: pondělí 7. prosince, 18:00. Rozhodčí: Rejžek - Mojžíš, Bureš - Lerch (video). Bilance: 36 21-11-4 61:39. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Ngueyn - Koscelník, Kačaraba, Chaluš, Mikula - Pešek, M. Sadílek, Mara, Beran, Matoušek - Rabušic. Slovácko: Bajza - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko - Havlík, Daníček - Petržela, Hellebrand, L. Sadílek - Kliment. Absence: Mosquera (4 ŽK) - Divíšek (zranění), Tomič (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Pešek - Navrátil (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mosquera, Rabušic (oba 4) - Daníček (3). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 13 vzájemných ligových zápasů a vyhrál 4 z posledních 5 - Liberec neprohrál ani jeden z 18 domácích ligových duelů se Slováckem - Slovácko v posledních 5 venkovních ligových zápasech v Liberci inkasovalo 6 branek z penalt a obdrželo 5 červených karet - oba týmy mají k dobru odložené utkání v Ostravě - Liberec minule doma prohrál s Jabloncem a na svém stadionu v lize nebodoval po 4 zápasech - Liberec dnes hraje utkání Evropské ligy v Gentu - Slovácko neprohrálo v lize 3x za sebou (z toho 2 výhry) - Slovácko hrálo poslední 4 ligové duely doma a venku v nejvyšší soutěži nastoupí poprvé od září - Slovácko naposledy venku v lize prohrálo, předtím tam ale 2x za sebou vyhrálo - v utkání proti sobě mohou nastoupit bratři Michal (Liberec) a Lukáš (Slovácko) Sadílkové