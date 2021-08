Plzeň chce doma odvrátit vyřazení z Konferenční ligy

Plzeň - Fotbalisté Plzně budou ve čtvrtek odvracet vyřazení z Evropské konferenční ligy. Západočeši v domácí odvetě 3. předkola s velšským outsiderem The New Saints potřebují pro postup dohnat dvoubrankové manko po překvapivé úvodní porážce 2:4. Utkání ve Štruncových sadech má výkop v 19:00.

Pokud svěřenci trenéra Michala Bílka neuspějí, třetí rok po sobě budou bez základní skupiny evropských pohárů. V opačném případě si v závěrečném play off o místo v hlavní fázi EKL zahrají s lepším z dvojice CSKA Sofia - Osijek. Bulharský tým první domácí duel vyhrál 4:2.

Plzeňští minulý čtvrtek v Cardiffu předvedli nejhorší výkon sezony. TNS po brance Blainea Hudsona a hattricku Declana McManuse, který dva góly vstřelil z penalt, vedli už 4:0. Viktoria ale potupný debakl nepřipustila. V 89. minutě snížil Jean-David Beauguel a v páté minutě nastavení ho napodobil střídající Adriel Ba Loua.

"Je optimističtější prohrát 2:4 než o čtyři branky. Šance je pořád velká. Víme, že fotbalově jsme na tom líp než oni, ale to nerozhoduje. Musíme se vyvarovat takových chyb v defenzivě, ať to bylo při standardních situacích nebo při rychlém přechodu soupeře, kdy hrozili a byli nebezpeční," řekl Bílek.

"V odvetě je potřeba předvést kvalitní a důsledný výkon. Být opatrní do defenzivy, zlepšit se i do ofenzivy a pokračovat v tom, co bylo ke konci, kdy jsme měli velký tlak a střely. Do toho se musíme tlačit a věřím, že to obrátíme," doplnil plzeňský záložník Pavel Bucha.

Západočeský tým v aktuálním ročníku vyhrál ostatních pět soutěžních zápasů 2:1. Stejným výsledkem v neděli Viktoria porazila také Slovácko ve třetím kole první ligy, přestože doma prohrávala 0:1.

"Je vidět, že síla tady je. Když tým prohrává a otočí to, ještě s fanoušky v zádech, roste zase sebevědomí. Věřím, že je to před čtvrtkem to, co jsme potřebovali," konstatoval obránce Milan Havel, který se vrátil do sestavy po operaci menisku.

Přestože se plzeňská marodka pomalu vyprazdňuje, ve čtvrtek Bílkovi zřejmě ještě nebudou k dispozici zranění brankář Jindřich Staněk a záložníci Aleš Čermák, Lukáš Kalvach a Jan Kopic.

Rekordní třináctinásobní velšští mistři zvítězili v posledních čtyřech pohárových utkáních při celkovém skóre 16:3 a věří, že se jim podaří skórovat i v Plzni. "Dvoubrankový náskok před venkovním zápasem je vždycky nebezpečný. Těší nás, že dokážeme vstřelit góly různými způsoby, ale bude to velmi těžký zápas," uvedl trenér TNS Anthony Limbrick.

Po dalším uvolnění opatření proti šíření koronaviru do Doosan Areny na Slovácko přišlo 6118 diváků. Čtvrteční duel by v Plzni mohlo osobně sledovat ještě o něco víc fanoušků.

Statistické údaje před odvetou 3. předkola Evropské konferenční ligy: Viktoria Plzeň - The New Saints Výkop: čtvrtek 12. srpna, 19:00. První zápas: 2:4. Rozhodčí: Stegemann - Schaal, Bandurski (všichni Něm.). Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Hejda (Pernica), Brabec, Hybš - Ndiaye - Ba Loua, Bucha, Šulc, Mosquera - Beauguel. TNS: Harrison - D. Davies, K. Davies, Hudson, Marriott - Smith, Routledge, Redmond - Robles, McManus, Cieslewicz. Absence: Čermák, Kalvach, Kopic, Míka, Staněk (všichni zranění), Hejda (nejistý start) - Astles (zranění). Bilance (klubová): ČR - Wales 1 0-0-1 2:4. 2021/22 EKL The New Saints - Plzeň 4:2. Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 41 17-8-16 64:77 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 58 27-12-19 90:69 EKL 3 2-0-1 6:6 Celkem 104 46-20-38 161:159 TNS v Evropě: LM/PMEZ 36 9-5-22 36:63 PVP 2 0-1-1 1:6 EL/UEFA 26 3-3-20 21:69 EKL 5 4-1-0 17:4 Celkem 69 17-10-43 75:142 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Zajímavosti: - postupující si v závěrečném 4. předkole zahraje o postup do skupiny s vítězem souboje CSKA Sofia - Osijek, bulharský tým první duel doma vyhrál 4:2 - Plzeň ve 2. předkole porazila běloruské Dynamo Brest po dvou výhrách 2:1 - TNS ve 2. předkole vyřadili litevský Kauno Žalgiris po výhrách 5:0 venku a 5:1 doma, v úvodní předkole postoupili přes severoirský Glentoran (venkovní remíza 1:1, domácí vítězství 2:0) - Plzeň se v minulých 2 sezonách nedostala do skupinové fáze pohárů, v obou případech po prohraném 2. předkole Ligy mistrů neuspěla ani v "opravné" kvalifikaci Evropské ligy - Plzeň doma neprohrála v posledních 6 pohárových zápasech od debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině LM v listopadu 2018 - Plzeň v této sezoně vyhrála 5 z 6 soutěžních zápasů 2:1, tímto výsledkem také v nedělní ligové generálce doma porazila Slovácko - TNS jsou s 13 tituly nejúspěšnějším týmem velšské ligy, jejíž nová sezona začne až v pátek - TNS vyhráli poslední 4 pohárová utkání při celkovém skóre 16:3 - TNS před odvetou s Plzní prohráli ve 2. kole Velšského ligového poháru s týmem Penrhyncoch 1:2 - TNS ještě nikdy v historii nehráli skupinu evropských pohárů