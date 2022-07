Plzeň chce do skupiny pohárů, o obhajobě titulu trenér Bílek nahlas nemluví

Plzeň - Fotbalisté Plzně vstoupí do nové sezony s cílem kvalifikovat se do skupiny v evropských pohárech a v lize opět konkurovat pražským favoritům Slavii a Spartě. O obhajobě titulu trenér Viktorie Michal Bílek nahlas nemluví. Věří, že mužstvo se přes letní přestávku povedlo dobře posílit a že je na ostré zápasy připravené.

Plzeň v nadstavbové části minulé sezony nečekaně předčila Slavii a poprvé od roku 2018 získala titul. Do nadcházejícího ročníku půjde Viktoria opět jako třetí největší favorit za bohatšími pražskými rivaly.

"Do ligy vstupujeme s tím, že chceme zvládnout úvod. Od toho se to všechno odrazí. Sparta se Slavií samozřejmě vyhlásí útok na titul, my se budeme snažit na té špičce být také. Uděláme pro to maximum a uvidíme, na co to bude stačit," řekl na předsezonní tiskové konferenci Bílek.

Jeho svěřenci vstoupí do sezony v příštím týdnu venkovním úvodním zápasem 2. předkola Ligy mistrů v Helsinkách. Pokud přes finského outsidera postoupí, zajistí si účast minimálně ve skupině Evropské konferenční ligy. Západočeši v posledních třech sezonách kvalifikaci nezvládli a hlavní fázi pohárů od ročníku 2018/19 nehráli. Vzhledem ke složité finanční situaci v klubu nutně potřebují v předkolech uspět.

"Naším cílem je postoupit do skupiny evropských pohárů. Takže nezbývá nic jiného, než naplno zabrat v tomhle prvním dvojzápase a postoupit. Ten úvod je nesmírně důležitý, nejen poháry, ale i liga. Na to se soustředíme, aby nám vstupy do obou soutěží vyšly," prohlásil Bílek.

Odmítl, že by Viktoria v úvodu sezony upřednostnila poháry. "Skupinu Ligy mistrů jsem nezažil, to je pravda. My se ale budeme soustředit na obě dvě soutěže. Nebudu říkat, že pro nás je teď důležitější Liga mistrů než liga. Jak vám uteče liga, tak potom zase můžete mít problémy ke konci sezony dostat se do pohárové Evropy. Chceme uspět na obou frontách. Naším cílem je pokusit se jít do Ligy mistrů, uvidíme, jak to dopadne. A v lize chceme zůstat nahoře," uvedl Bílek.