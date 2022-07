Plzeň chce do skupiny pohárů, o obhajobě titulu trenér Bílek nahlas nemluví

Plzeň - Fotbalisté Plzně vstoupí do nové sezony s cílem kvalifikovat se do skupiny v evropských pohárech a v lize opět konkurovat pražským favoritům Slavii a Spartě. O obhajobě titulu trenér Viktorie Michal Bílek nahlas nemluví. Věří, že mužstvo se přes letní přestávku povedlo dobře posílit a že je na ostré zápasy připravené.

Plzeň v nadstavbové části minulé sezony nečekaně předčila Slavii a poprvé od roku 2018 získala titul. Do nadcházejícího ročníku půjde Viktoria opět jako třetí největší favorit za bohatšími pražskými rivaly.

"Do ligy vstupujeme s tím, že chceme zvládnout úvod. Od toho se to všechno odrazí. Sparta se Slavií samozřejmě vyhlásí útok na titul, my se budeme snažit na té špičce být také. Uděláme pro to maximum a uvidíme, na co to bude stačit," řekl na předsezonní tiskové konferenci Bílek.

Jeho svěřenci vstoupí do sezony v příštím týdnu venkovním úvodním zápasem 2. předkola Ligy mistrů v Helsinkách. Pokud přes finského outsidera postoupí, zajistí si účast minimálně ve skupině Evropské konferenční ligy. Západočeši v posledních třech sezonách kvalifikaci nezvládli a hlavní fázi pohárů od ročníku 2018/19 nehráli. Vzhledem ke složité finanční situaci v klubu nutně potřebují v předkolech uspět.

"Naším cílem je postoupit do skupiny evropských pohárů. Takže nezbývá nic jiného, než naplno zabrat v tomhle prvním dvojzápase a postoupit. Ten úvod je nesmírně důležitý, nejen poháry, ale i liga. Na to se soustředíme, aby nám vstupy do obou soutěží vyšly," prohlásil Bílek.

Odmítl, že by Viktoria v úvodu sezony upřednostnila poháry. "Skupinu Ligy mistrů jsem nezažil, to je pravda. My se ale budeme soustředit na obě dvě soutěže. Nebudu říkat, že pro nás je teď důležitější Liga mistrů než liga. Jak vám uteče liga, tak potom zase můžete mít problémy ke konci sezony dostat se do pohárové Evropy. Chceme uspět na obou frontách. Naším cílem je pokusit se jít do Ligy mistrů, uvidíme, jak to dopadne. A v lize chceme zůstat nahoře," uvedl Bílek.

Helsinky v úvodním předkole až po penaltovém rozstřelu vyřadily Rigu. Domácí zápasy hrají na umělé trávě. "Na umělce tady absolvujeme jeden dva tréninky, pak předzápasový u nich. Čeká nás na úvod těžký soupeř, který bude hodně bojovný. Hrají v rozestavení 3-4-3, v prvním zápase s Rigou byl jejich výkon velice slušný. Myslím, že je pro nás lepší, že druhý zápas budeme hrát doma," řekl Bílek.

Plzeň oproti minulé sezoně opustily dvě opory nejlepší ligový střelec Jean-David Beauguel a stoper Eduardo Santos. Na druhou stranu angažovala hned osm posil a navíc na přestup z Lechu Poznaň získala univerzála Jana Sýkoru, který už v uplynulém ročníku na západě Čech hostoval.

"Nebude jednoduché Bogyho (Beauguela) zastoupit, protože dal v minulé sezoně 19 branek, což je obrovská porce. Teď ani nechci nějakým způsobem hovořit o tom, jestli jsme silnější nebo o něco slabší. Odešel taky Santos, který nám v druhé polovině minulé sezony hodně pomohl. Takže uvidíme," přemítal Bílek.

"Chtěli jsme tým doplnit, což se nám podařilo. Věřím, že jsme ho taky dobře posílili, i když pro některé kluky není úplně jednoduché, aby hned zapadli do základní jedenáctky. Myslím, že konkurence je větší a hráči, kteří tu byli, cítí od těch nováčků tlak," doplnil bývalý trenér Sparty nebo české reprezentace.

Nevyloučil, že v mužstvu ještě dojde ke změnám. "Kádr ještě uzavřený není. Přestupní termín je poměrně dlouhý, takže někdo ještě může přijít i odejít. Soustředíme se na dvojzápas s Helsinkami a do té doby nějaké změny nebudou. Hráčů máme hodně. Věřím, že se dostaneme do skupiny pohárů a zápasů bude hodně. Celý podzim bude po této stránce náročný. K tomu je potřeba, aby kádr byl dostatečně široký. Věřím, že jsme ho zkvalitnili a všichni noví hráči budou platní. Každého z nich budeme potřebovat," uvedl Bílek.

Jeho svěřenci na soustředění v Rakousku ve třech zápasech dvakrát remizovali bez branek a prohráli se St. Truiden 1:3. "Je pravda, že jsme vstřelili jen jednu branku. Ale když vezmu jen ten poslední zápas s Besiktasem Istanbul, tak brankových situací bylo dost. Směrem dozadu je to dobré, dopředu musíme být agresivnější a důslednější v pokutovém území," dodal Bílek.