Monako - Fotbalisty Plzně čeká v základní skupině G Ligy mistrů vítěz posledních tří ročníků a historicky nejúspěšnější tým soutěže Real Madrid. Viktoria dále narazí na AS Řím s českým reprezentačním útočníkem Patrikem Schickem a CSKA Moskva. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku.

Plzeň si základní fázi Ligy mistrů zahraje po pěti letech a celkově potřetí a za účast ve skupině má už nyní jistých v přepočtu téměř 400 milionů korun. V roce 2011 úřadující český šampion při své premiéře obsadil třetí místo a z něj prošel do jarní části Evropské ligy. To samé se Viktorii povedlo zopakovat o dva roky později. Od té doby žádný český celek skupinu prestižní soutěže nehrál.

První kolo základních skupin je na programu 18. a 19. září a poslední šesté kolo pak 11. a 12. prosince. První dva týmy z každé skupiny postoupí do vyřazovacích bojů, celky na třetích místech se kvalifikují do jarní části Evropské ligy.

Plzeň byla při losu na první pozici v posledním výkonnostním čtvrtém koši. S koeficientem 33.000 jí těsně unikl posun do třetího koše, protože ze čtvrtého předkola postoupily Benfica Lisabon i PSV Eindhoven a vypadl pouze Salcburk.

Los splnil přání několika plzeňským hráčům, kteří toužili dostat Real. "Bílý balet" vyhrál Ligu mistrů čtyřikrát za posledních pět sezon a s 13 prvenstvími je historicky jasně nejlepším celkem soutěže. V létě opustila madridský velkoklub hlavní hvězda Portugalec Cristiano Ronaldo, který zamířil do Juventusu Turín.

"Mohlo to být lepší, mohlo to být horší. Hodně kluků si přálo Real, já taky, takže jsem spokojený. Bude to velký zápas, nejen pro nás, ale pro celý region. Myslím, že jak my tak fanoušci si takový zápas v Plzni zasloužíme," řekl pro klubový web plzeňský kapitán Roman Hubník.

"Hráči si Real přáli, tak doufám, že se jich nezaleknou a budou se snažit odehrát s nimi dobrý zápas. Pro fanoušky v Česku je to něco mimořádného. Je to spíš taková odměna za titul, čeká nás prostě zápas s nejlepším soupeřem na světě," dodal trenér Viktorie Pavel Vrba.

Zatímco na Real narazí Plzeň poprvé, s dalšími dvěma týmy ve skupině už v pohárech hrála. S AS Řím se předloni utkala ve skupině Evropské ligy - doma s ním remizovala 1:1 a venku prohrála 1:4. Za třetí celek minulé sezony italské ligy tehdy ještě nehrál dvaadvacetiletý Čech Schick, který s Římany v minulé sezoně Ligy mistrů vyřadil hvězdnou Barcelonu a došel až do semifinále.

Na CSKA Moskva má Viktoria skvělé vzpomínky, před pěti lety totiž na jeho úkor skončila ve skupině Ligy mistrů třetí a prošla do jarní fáze Evropské ligy. V Rusku Plzeň prohrála 2:3, ale doma na závěr skupiny po památném obratu zvítězila 2:1 gólem Tomáše Wágnera v 90. minutě. CSKA skončil v minulé sezoně ruské ligy druhý.

"V Lize mistrů si moc vybírat nemůžete. Máme tam jedno mimořádné mužstvo, jedno velmi dobré mužstvo a jedno, s kterým jsme minule uspěli a postoupili dál. Tak uvidíme, jestli nám to vrátí, nebo uspějeme zase tentokrát my. Doufám, že i tentokrát budeme bojovat o třetí místo. Pokud se to podaří, budeme určitě spokojeni," řekl Vrba.

Český reprezentační bek Pavel Kadeřábek s německým Hoffenheimem narazí na anglického šampiona Manchester City, Šachtar Doněck a Lyon. Ajax Amsterodam, v jehož kádru figuruje zraněný útočník Václav Černý, si zahraje s Bayernem Mnichov, Benfikou Lisabon a AEK Atény a Eindhovenu s dalším českým talentem Michalem Sadílkem přisoudil los velmi těžké soupeře Barcelonu, Tottenham a Inter Milán.

Speciální zápas čeká posilu Juventusu Ronalda, jenž si se "Starou dámou" zahraje ve skupině H proti bývalému klubu Manchesteru United, který vede jeho portugalský krajan José Mourinho. Finalista minulého ročníku Liverpool už ve skupině dostal těžké soupeře Paris St. Germain a Neapol.

Hlasy k losu základních skupin fotbalové Ligy mistrů:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "V Lize mistrů si moc vybírat nemůžete, jakákoliv skupina je atraktivní. Máme tam jedno mimořádné mužstvo, jedno velmi dobré mužstvo a jedno, s kterým jsme minule uspěli a postoupili dál. Tak uvidíme, jestli nám to vrátí, nebo uspějeme zase tentokrát my. Rádi bychom postoupili do Evropské ligy, jak se nám to podařilo už dvakrát. Doufám, že i tentokrát budeme bojovat o třetí místo. Pokud se to podaří, budeme určitě spokojeni. Hráči si Real přáli, tak doufám, že se jich nezaleknou a budou se snažit odehrát s nimi dobrý zápas. Pro fanoušky v Česku je to něco mimořádného. Je to spíš taková odměna za titul, čeká nás prostě zápas s nejlepším soupeřem na světě. CSKA sice moc lidí asi nezná, ale je to mužstvo, které pravidelně hraje v Rusku o titul. CSKA trošku znám, tak doufám, že to bude trošku moje výhoda. Co se týče AS Řím, vím, že tu jednou byl ve skupině Evropské ligy. Uvidíme, jakou kvalitu budou mít teď. Vím, že Džeko snad tenkrát dával tři góly."

Roman Hubník (kapitán Plzně): "Mohlo to být lepší, mohlo to být horší. Hodně kluků si přálo Real, já taky, takže jsem spokojený. Bude to velký zápas, nejen pro nás, ale pro celý region. Myslím, že jak my tak fanoušci si takový zápas v Plzni zasloužíme. S CSKA jsme tady postoupili pět let zpátky, hráli jsme spoustu přátelských zápasů na soustředění. Myslím, že o tom týmu víme hodně. To samé AS Řím, který jsme měli ve skupině Evropské ligy. Škoda, že tam nebyl někdo zajímavější, ale los byl takový. Myslím, že Patrik Schick dospěl do velkého hráče. Myslím, že když bude hrát, bude se tu chtít ukázat. Myslím, že je to hratelná skupina. Šance je vždy, já věřím, že do jarních bojů postoupíme. Jestli to bude v Lize mistrů, nebo Evropské lize... Přejeme si postoupit dál."

Roman Procházka (záložník Plzně): "Já jsem spokojený. Velmi jsem si přál Real Madrid, mám ho tam. Těším se velmi. Je to asi nejlepší mužstvo, které jsme vůbec mohli dostat. Bude to takový splněný sen. Určitě je to lákadlo, stejně jako AS Řím, který vyřadil Barcelonu minule. Real třikrát po sobě vyhrál Ligu mistrů, takže skupina je určitě zajímavá pro fanoušky. Bude to velmi náročné, to je jasné, ale proti CSKA Moskva máme nějakou šanci dostat se do Evropské ligy. Uděláme pro to vše. Každý zápas bude zajímavý a budeme bojovat o každý bod."

Jan Kopic (záložník Plzně): "Já jsem spokojený. I když tam pro mě byly i lepší skupiny, nejlepší asi ta s Juventusem. Real Madrid je samozřejmě hlavní jméno, třikrát za sebou vyhrál Ligu mistrů. Těším se moc, hlavně na zápas tam. Na stadionu Santiaga Bernabeua se hraje možná jednou za život. Doufám, že si to s klukama užijeme. AS Řím se dostal minulou sezonu do semifinále Ligy mistrů. Už jsem psal Páťovi Schickovi, asi se sem těší. Moskva je pravidelný účastník, Plzeň už na CSKA jednou narazila a postoupila před něj na třetí místo ve skupině. Kdyby se to opakovalo i tento ročník, mohli bychom být hodně spokojeni. Neznám úplně sílu Moskvy, ale samozřejmě Real a Řím, to je trošku jiná liga, to si musíme říct. Ale když podáme stoprocentní výkon, můžeme je na našem hřišti určitě potrápit."

Los základních skupin fotbalové Ligy mistrů:

Skupina A: Atlético Madrid, Dortmund, Monako, FC Bruggy.

Skupina B: FC Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven (Sadílek), Inter Milán.

Skupina C: Paris St. Germain, Neapol, Liverpool, Crvena zvezda Bělehrad.

Skupina D: Lokomotiv Moskva, FC Porto, Schalke, Galatasaray Istanbul.

Skupina E: Bayern Mnichov, Benfica Lisabon, Ajax Amsterodam (Černý), AEK Atény.

Skupina F: Manchester City, Šachtar Doněck, Lyon, Hoffenheim (Kadeřábek).

Skupina G: Real Madrid, AS Řím (Schick), CSKA Moskva, Viktoria Plzeň.

Skupina H: Juventus Turín, Manchester United, Valencie, Young Boys Bern.