Plzeň čeká odveta 2. předkola EKL s Brestem, do Jerevanu si veze náskok 2:1

Jerevan - Fotbalisté Plzně se ve čtvrteční odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy utkají s Dynamem Brest, které doma zdolali 2:1. Kvůli problémům s leteckou dopravou v Bělorusku se zápas uskuteční na neutrálním hřišti v Jerevanu od 18 hodin SELČ. Viktoria si také v arménské metropoli bude muset poradit s početnou marodkou.

Minulý čtvrtek se v prvním poločase trefili plzeňští Pavel Šulc a Filip Kaša. Po změně stran ale západočeští favorité polevili a v 79. minutě snížil střídající Aleksandr Šestjuk. Odveta se původně měla hrát v gruzínském Batumi, ale poté byla přesunuta do Jerevanu.

"Těžko říct, jestli to bude, nebo nebude výhoda. Bude nás tam asi čekat velké teplo, ale bude to pro oba stejné. My se musíme připravit zodpovědně, protože není vůbec nic hotového," prohlásil plzeňský trenér Michal Bílek na on-line tiskové konferenci.

UEFA před novou sezonou zrušila pravidlo o brankách vstřelených na hřišti soupeře, které v pohárech rozhodovalo o postupu při nerozhodném skóre. Takže kdyby Brest zvítězil 1:0, následuje prodloužení a pak případný penaltový rozstřel.

"Jedeme tam vyhrát, nechceme nad tím nějak zbytečně přemýšlet a kalkulovat, prostě chceme zvítězit," upozornil plzeňský kapitán a obránce Jakub Brabec pro klubový web. "Očekávám boj od první do poslední minuty. Musíme tam s tím jet a být na to připraveni. Nic jiného nám nezbývá, musíme to zvládnout," doplnil záložník Pavel Šulc.

Kvůli zdravotním problémům dnes brzy ráno do Jerevanu neodcestovali brankář Jindřich Staněk, obránci Šimon Gabriel, Milan Havel, Filip Kaša a Václav Míka ani záložníci Pavel Bucha, Aleš Čermák, Lukáš Kalvach a Jan Kopic. Uzdravit se stihnul jen stoper Lukáš Hejda.

"Zranění k fotbalu patří, ale tohle je opravdu extrém," podotkl Bílek. "Čeká nás perné období, protože to zatím nevypadá, že by se hráči nějak rychle vraceli. Zase to bude šance pro ty druhé," dodal bývalý kouč české reprezentace.

Přes velké absence se Plzni povedl vítězný vstup do prvoligové sezony a v neděli doma zdolala Mladou Boleslav 2:1. Brest v generálce na odvetu v běloruské lize, která se hraje od jara do podzimu, nečekaně zvítězil v Borisově 2:0 a je na šestém místě tabulky.

Viktoria v minulých dvou sezonách nepostoupila do skupiny pohárů. V obou případech po prohraném 2. předkole Ligy mistrů neuspěla ani v "opravné" kvalifikaci Evropské ligy. Pokud Plzeň vyřadí Brest, tak ve 3. předkole EKL narazí na vítěze souboje Kauno Žalgiris - The New Saints. Velšský tým vyhrál první duel v Litvě jednoznačně 5:0.