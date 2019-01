Praha - Souboj páté Plzně s šestým Brnem bude hlavním tahákem pátečního programu kompletního 41. kola hokejové extraligy. Vedoucí Liberec se představí na ledě posledních Pardubic, těsně druhý Třinec se bude v Olomouci snažit využít případného zaváhání Bílých Tygrů. Spartu čeká souboj s Vítkovicemi.

Plzeň podlehla ve středu v Liberci 0:4 a její série šesti výher skončila. "Čeká nás další těžký soupeř a další velká výzva. Máme s Brnem nepříznivou bilanci, takže ji určitě budeme chtít zlomit. V Plzni bude plný dům, s tak kvalitním týmem, jakým je Kometa, jsou to skvělé zápasy a já očekávám, že zápas bude opět mít vysokou úroveň," řekl útočník Milan Gulaš.

Kometa nabírá s blížícím se play off mistrovskou formu. Třikrát po sobě naplno bodovala, s Chomutovem (7:1) chytila střeleckou slinu a trenér Kamil Pokorný si libuje, že v týmu je pohoda a hráčům stoupá sebevědomí. "Rádi bychom v bodové šňůře pokračovali i v Plzni, která ale také má formu. Bude to zase velmi těžké utkání," řekl Pokorný.

Právě se Západočechy se Brňanům enormně daří, všechny tři duely v ročníku skončily výhrou Komety, byť těsnou. "Těžko se to vysvětluje, ale ve všech zápasech jsme hráli výborně. Plzeň je soupeř, který nebetonuje, má hokejisty, kteří hrají hodně dopředu, hra má potom spád a to nám vyhovuje," popsal Pokorný.

Pardubice touží lídra zaskočit a obrat o body. "Liberec patří k tomu nejlepšímu, co extraliga nabízí. Zápasy s ním jsou vždy velice kvalitní. Věřím, že nejinak tomu bude i teď v pátek a budeme Bílým Tygrům důstojným soupeřem, pokusíme se překvapit," řekl trenér Ladislav Lubina.

"Nesmíme nic podcenit, i když je soupeř poslední v tabulce. Pardubice tvrdě bojují o každý bod, takže nás určitě nečeká nic lehkého. Navíc nás v sezoně dokázaly dvakrát porazit," připomněl liberecký gólman Roman Will.

Osmou Olomouc prověří druhý Třinec. "My musíme sladit obranu s útokem. Možná je to takové klišé, ale proti lepším týmům se hraje líp. Člověk se na ně víc připraví. Nám Třinec sedí víc, protože jde o takové hokejovější mužstvo, když to tak řeknu. Snad to v pátek urveme a získáme nějaké body," přál si brankář Jan Lukáš.

Třinec získal na hostování na hostování do konce sezony z Mladé Boleslavi gólmana Kantora.

Chomutovští už se mohou zase plně koncentrovat na výkony na ledě, vedení klubu našlo cestu z neuspokojivé finanční situace a dohodlo se s hráči na postupu v otázce opožděných výplat. "Jde o řešení, které jako kabina akceptujeme," potvrdil zkušený útočník Radek Duda.

Hradec Králové prohrál tři z posledních pěti zápasů. "Chomutov je bojovným týmem. Víme, že tam mají i jiné problémy než ty sportovní, ale na to hledět nesmíme. Určitě to bude nepříjemný zápas," předpověděl obránce Dominik Graňák.

Spartě se v poslední době na Ostravany vůbec nedařilo. "V Hradci jsme odehráli minule výborný zápas. Musíme se hlavně soustředit na náš týmový výkon a podílet se všechny lajny na gólech, jako tomu bylo naposledy v Hradci," prohlásil útočník Lukáš Pech.

Vítkovice trápí marodka. Vedle dlouhodobě zraněného Kurovského v pátek určitě nenastoupí Roman a Výtisk, otazníky visí nad Gregorcem, Trškou a Šidlíkem. Novou tváří mezi Ostravany je ale zkušený bek Hrabal.

"Sparta vyhrála v Hradci, odehrála doma z pohledu výkonu velmi povedený zápas s Libercem. Neřekl bych, že se jí obecně nedaří, nedařilo se jí spíš v posledních zápasech promítnout herní výkon do výsledků. Ale to neubírá z jejích kvalit, které začínají na střídačce velice zkušenou trenérskou personou a pokračují přes hráče na ledě," řekl trenér Jakub Petr.

Už deset bodů k dobru na jedenáctý Zlín má po výborných výkonech v posledních týdnech Mladá Boleslav. Může tak naopak bojovat o první šestku. "Snažíme se zůstat při zemi, ale zároveň máme zdravé ambice," podotkl na klubovém webu útočník Pavel Kousal. Středočeši navíc dali za poslední tři vystoupení 17 branek. "Je to určitě dobře, budeme si teď mnohem víc věřit. Nezbývá než doufat, že jsme se nevystříleli," dodal Kousal.

Hokejisté Karlových Varů dokázali Středočechy dvakrát v sezoně porazit s nulou. "Boleslav vyhrála poslední tři utkání, ve kterých vstřelila plno branek. Hraje v obrovské formě a pohodě. Ale i my předvádíme zlepšenou hru. Poslední zápas jsme dokázali vyhrát, což nám dodalo psychickou pohodu a sebedůvěru," řekl asistent trenéra Tomáš Mariška. Energie se musí až dva měsíce obejít bez zraněného útočníka Beránka.

Zlín čeká možná klíčový duel v boji o play off, na svém ledě přivítá Litvínov, který je v tabulce na desátém místě o tři body před Berany. Jiný cíl než vítězství domácí mít nemohou. "Je to utkání pravdy a tak je k tomu třeba přistoupit, s maximální bojovností a nasazením," řekl kouč Robert Svoboda.

Do sestavy se vrací Nosek, mimo zůstává Okál, jemuž disciplinární komise zamítla odvolání a potvrdila třízápasový trest. Nová posila Kanko se zúčastní až pátečního rozbruslení a pak se trenér rozhodne, do které formace jej zařadí.

Litvínov ve třech z posledních čtyř utkání nebodoval. I proto musí nutně zabrat, aby udržel postavení v desítce. "Potřebujeme nahnat určitý počet bodů, abychom se dostali, kam chceme," burcoval bek Jiří Hunkes.

Statistické údaje před pátečním 41. kolem extraligy: -------- BK Mladá Boleslav (7.) - HC Energie Karlovy Vary (12.) Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 0:1, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 41/29 (13+16) - Jakub Flek 38/25 (13+12). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj průměr 2,17 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,51 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 3,50 a 87,27 - Filip Novotný 2,65, 91,67 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kuchař 2,45 a 90,63, Jan Bednář 3,90 a 89,74. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála ve vzájemných zápasech doma s Karlovými Vary tři z posledních čtyř zápasů. - Bruslařský klub třikrát za sebou naplno bodoval a vyhrál šest z minulých osmi zápasů. - Energie po sérii osmi porážek vyhrála dva z posledních tří duelů. - Slovenský obránce Oldrich Kotvan z Mladé Boleslavi může sehrát 300. zápas v české extralize. - Bek Martin Rohan z Karlových Varů může sehrát 200. zápas v extralize, útočník Stanislav Balán by v neděli proti Třinci mohl nastoupit v 500. duelu v nejvyšší soutěži. - Útočník Ondřej Najman z Mladé Boleslavi dnes slaví 21. narozeniny a útočníkovi Stanislavu Balánovi z Karlových Varů je dnes 33 let. HC Škoda Plzeň (5.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:4, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 38/43 (20+23) - Petr Holík 41/45 (13+32). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 1,69, 93,58 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,80 a 90,16 - Karel Vejmelka 2,28, 91,80 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Dostál 3,00 a 85,19. Zajímavosti: - Kometa vyhrála ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a Plzeň z posledních osmi soubojů porazila Kometu jen jednou. Loni v dubnu vypadla s Brňany v semifinále po porážce 1:4 na zápasy. - Plzeň po šesti výhrách za sebou a deseti duelech s bodovým ziskem v řadě prohrála ve středu v Liberci 1:4. - Kometa po sérii tří porážek třikrát za sebou naplno bodovala. - Plzeňský klub oslaví před utkáním výročí 90 let od vzniku. - Americký útočník Conor Allen z Plzně dnes slaví 29. narozeniny, slovenskému útočníkovi Miroslavu Preisingerovi bude v neděli 28 let. Piráti Chomutov (13.) - Mountfield Hradec Králové (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 3:4 v prodl., 0:5. Nejproduktivnější hráči: Vladimír Růžička mladší 38/29 (13+16) - Petr Zámorský 39/34 (9+25). Statistiky brankářů: Justin Peters 2,66, 90,51 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 5,00 a 88,37, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00 - Brandon Maxwell 2,23 a 91,33, Jaroslav Pavelka 2,44, 90,60 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové bodoval ve vzájemných zápasech dvanáctkrát za sebou a z toho devětkrát vyhrál. - Mountfield po předchozí sérii pěti výher prohrál tři z posledních pěti zápasů. - Hradec Králové po osmi domácích vítězstvích v řadě v úterý podlehl před vlastním publikem Spartě 2:3. - Piráti čtyřikrát za sebou nebodovali a vyhráli jediný z posledních sedmi zápasů. - Obránce Juraj Valach z Chomutova oslaví v pátek 30. narozeniny. PSG Berani Zlín (11.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 5:2, 3:5. Nejproduktivnější hráči: Jiří Ondráček 40/30 (11+19) - František Lukeš 37/29 (13+16). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,64 a 90,93, Tomáš Štůrala 6,00 a 81,48 - Jaroslav Janus 2,41, 91,78 a dvakrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,80 a 89,93. Zajímavosti: - Zlín doma porazil Litvínov v jedenácti z posledních dvanácti utkání. - Berani po sérii tří vítězství třikrát za sebou nebodovali a prohráli osm z posledních jedenácti duelů. - Litvínov prohrál tři z minulých čtyř zápasů a získal v nich jen tři body. - Obránce David Šesták z Litvínova oslaví v sobotu 24. narozeniny. - Zlínský útočník Zdeněk Okál si odpyká v pátek poslední díl z třízápasového disciplinárního trestu za faul na olomouckého útočníka Petra Koloucha a v neděli v Hradci Králové už může nastoupit. - Kapitán Litvínova Michal Trávníček může v neděli proti Pardubicím sehrát 1000. zápas v extralize. Může na tuto hranici dosáhnout jako 16. hráč v historii po Petru Kadlecovi (1250 zápasů), Františku Ptáčkovi (1210), Ondřeji Kratěnovi (1159), Petru Leškovi, Ondřeji Veselém (oba 1156), Janu Peterkovi (1139), Jiřím Burgrovi (1130), Viktoru Hüblovi (1101), Lukáši Galvasovi (1059), Tomáši Žižkovi (1050), Markovi Melenovském (1043), Jiřím Hanzlíkovi (1036), Josefu Řezníčkovi (1035), Radimu Tesaříkovi (1022) a Pavlu Kolaříkovi (1012). HC Olomouc (8.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 3:6, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 33/25 (17+8) - Martin Růžička 30/34 (14+20). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,32, 91,27 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,90 a 89,91 - Šimon Hrubec 2,07, 92,45 a čtyřikrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,25, 90,88 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71. Zajímavosti: - Třinec vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Olomouc po dvou výhrách za sebou prohrála v úterý v Karlových Varech a připsala si třetí porážku z posledních pěti utkání. - Oceláři po dvou porážkách za sebou vyhráli dva z minulých tří duelů. - Třinecký útočník Ondřej Kovařčík může sehrát 100. zápas v extralize. HC Dynamo Pardubice (14.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:0, 4:1, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 40/18 (9+9) - Marek Kvapil 38/50 (21+29). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 3,45, 88,85 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,04 a 90,00 - Roman Will 2,27, 91,79 a čtyřikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,71 a 90,43. Zajímavosti: - Pardubice porazily doma Liberec třikrát za sebou a vyhrály tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Dynamo vyhrálo jen dva z minulých 24 zápasů. - Bílí Tygři pětkrát za sebou bodovali a z toho čtyřikrát vyhráli. - Obránce Ladislav Šmíd z Liberce oslaví v pátek 33. narozeniny. - Útočník Patrik Poulíček z Pardubic může sehrát v neděli v Litvínově 200. zápas v extralize. HC Sparta Praha (9.) - HC Vítkovice Ridera (4.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 1:4, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 38/26 (12+14) - Ondřej Roman 41/37 (12+25). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,36, 92,11 a pětkrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,61, 90,87 a dvakrát udržel čisté konto, David Honzík 3,44 a 86,54 - Patrik Bartošák 2,20, 93,49 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,73 a 92,48. Zajímavosti: - Vítkovice bodovaly se Spartou jedenáctkrát za sebou a z toho desetkrát vyhrály. - Sparta doma dvakrát za sebou nebodovala, ale celkově vyhrála tři z posledních pěti duelů. - Vítkovice po čtyřech zápasech bez ztráty bodů čekají čtyři duely na plný zisk, dvakrát z toho vyšly naprázdno a dvakrát zvítězily po samostatných nájezdech. Další program: -------- Neděle 3. února - 42. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň (3:2 v prodl., 2:5; ČT Sport), 15:30 HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice (6:2, 3:4, 3:2), HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec (0:2, 1:2, 3:4 v prodl.), 16:00 Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov (3:1, 2:1, 4:2), 17:30 Mountfield Hradec Králové - PSG Berani Zlín (2:1, 4:2, 4:6; ČT Sport).