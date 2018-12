Ilustrační foto - Zápas 2. kola skupiny G fotbalové Ligy mistrů, AS Řím - Viktoria Plzeň. Cengiz Under (uprostřed) z AS Řím a David Limberský (vpravo) z Plzně.

Ilustrační foto - Zápas 2. kola skupiny G fotbalové Ligy mistrů, AS Řím - Viktoria Plzeň. Cengiz Under (uprostřed) z AS Řím a David Limberský (vpravo) z Plzně. ČTK/AP/Andrew Medichini

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve středu zakončí skupinu Ligy mistrů domácím zápasem s AS Řím. Pokud čeští šampioni získají stejně bodů jako CSKA Moskva na hřišti obhájce trofeje Realu Madrid, obsadí v tabulce třetí místo a postoupí do jarní fáze Evropské ligy. To se svěřencům Pavla Vrby povedlo i při minulých dvou účastech v elitní soutěži v letech 2011 a 2013.

Viktoria se do nadějné pozice dostala díky výhře 2:1 v Moskvě, kde sice v prvním poločase inkasovala a neproměnila penaltu, ale po změně stran góly Romana Procházky a Lukáše Hejdy otočila skóre. Ztráta CSKA udělala radost i římskému celku, který se přes domácí porážku 0:2 s Realem kvalifikoval do osmifinále LM.

"Byl by to zase obrovský úspěch, kdybychom postoupili do jarní části Evropské ligy, což s naším rozpočtem a možnostmi je podle mého názoru mimořádný výkon," řekl plzeňský trenér Vrba novinářům v Moskvě. "Věříme si. Víme, že CSKA hraje na Realu, kde to pro něj bude hodně složité," doplnil stoper Hejda.

Plzeňští v úvodním vzájemném duelu s AS propadli a z italské metropole si na začátku října odvezli debakl 0:5, na němž se podílel hattrickem aktuálně zraněný bosenský kanonýr Edin Džeko. Západočeši však před dvěma lety ve skupině Evropské ligy doma dokázali s římským soupeřem remizovat 1:1.

"Samozřejmě dáme do toho všechno, určitě bude plný stadion. Je to na nás, máme to ve vlastních rukách a věřím, že nám i fanoušci pomůžou," konstatoval slovenský záložník Procházka.

Druhý tým české ligy ve všech soutěžích neprohrál pětkrát za sebou a poslední tři zápasy vyhrál. Fotbalisté AS Řím naopak čtyři utkání čekají na vítězství a v italské lize jsou až osmí. Naposledy v Cagliari neudrželi dvoubrankové vedení a remizovali 2:2, přestože domácí dohrávali v devíti. Nedaří se ani reprezentačnímu útočníkovi Patriku Schickovi, jenž během sezony vstřelil ve 13 soutěžních duelech jediný gól.

Viktorii může povzbudit, že na svém hřišti v pohárech ještě nikdy italským soupeřům nepodlehla. Plzeňští před remízou s AS porazili 2:0 Neapol a uhráli výsledek 2:2 s AC Milán.

Středeční zápas má výkop v 18:55. Hlavní rozhodčím bude Angličan Anthony Taylor. Přímý přenos jako obvykle nabídne televize O2 Sport.

Statistické údaje před zápasem Viktoria Plzeň - AS Řím:

Výkop: středa 12. prosince, 18:55 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn (všichni Angl.).

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Kovařík - Procházka, Hrošovský - Havel, Čermák, Kopic - Chorý.

AS Řím: Mirante - Santon, Marcano, Juan Jesus, Luca Pellegrini - Cristante, Zaniolo - Kluivert, Pastore, Perotti - Schick.

Absence: Kolář, Krmenčík (oba zranění), Limberský, Řezník (oba nejistý start) - De Rossi, Džeko, El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini (všichni zranění).

Bilance (klubová):

ČR (Československo) - Itálie 62 15-18-29 55:87.

1972/73 PVP: AC Milán - Sparta Praha 1:0, 1:0,

1974/75 UEFA: SSC Neapol - Baník Ostrava 0:2, 1:1,

1978/79 UEFA: Dukla Praha - Vicenza 1:0, 1:1,

1984/85 PMEZ: Juventus Turín - Sparta Praha 3:0, 0:1,

1986/87 UEFA: Dukla Praha - Inter Milán 0:1, 0:0,

1992/93 PVP: Sparta Praha - AC Parma 0:0, 0:2,

1992/93 UEFA: Sigma Olomouc - Juventus Turín 1:2, 0:5,

1995/96 UEFA: AC Milán - Sparta Praha 2:0, 0:0,

1995/96 UEFA: Slavia Praha - AS Řím 2:0, 1:3 po prodl.,

1996/97 PVP: Fiorentina - Sparta Praha 2:1, 1:1,

1997/98 LM: Sparta Praha - AC Parma 0:0, 2:2,

1998/99 UEFA: Boloňa - Slavia Praha 2:1, 2:0,

1999/00 UEFA: Slavia Praha - Udine 1:0, 1:2,

2000/01 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 3:0, 1:0,

2002/03 předkolo LM: AC Milán - Slovan Liberec 1:0, 1:2,

2003/04 LM: Lazio Řím - Sparta Praha 2:2, 0:1,

2003/04 LM: Sparta Praha - AC Milán 0:0, 1:4,

2005/06 UEFA: Slavia Praha - Palermo 2:1, 0:1,

2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - Palermo 0:1, 1:0, pen. 4:2,

2007/08 UEFA: Fiorentina - Mladá Boleslav 2:1,

2008/09 předkolo LM: Fiorentina - Slavia Praha 2:0, 0:0,

2009/10 EL: FC Janov - Slavia Praha 2:0, 0:0,

2010/11 EL: Sparta Praha - Palermo 3:2, 2:2,

2011/12 LM: AC Milán - Plzeň 2:0, 2:2,

2012/13 EL: Neapol - Plzeň 0:3, 0:2,

2013/14 EL: Udine - Liberec 1:3, 1:1,

2014/15 EL: Neapol - Sparta 3:1, 0:0,

2015/16 EL: Sparta - Lazio Řím 1:1, 3:0,

2016/17 EL: Plzeň - AS Řím 1:1, 1:4,

2016/17 EL: Liberec - Fiorentina 0:3, 1:3,

2016/17 EL: Sparta - Inter Milán 3:1, 1:2,

2018/19 LM: AS Řím - Plzeň 5:0.

Plzeň v Evropě:

LM/PMEZ 37 16-7-14 61:69 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 52 24-12-16 83:62 Celkem 91 40-19-32 145:138

AS Řím v Evropě:

LM/PMEZ 108 40-27-41 144:154 PVP 29 12-9-8 34:24 EL/UEFA 122 65-22-35 212:119 Celkem 259 117-58-84 390:297

Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto.

Zajímavosti:

- Plzeň hraje LM po 5 letech a celkově potřetí v historii, v letech 2011 i 2013 obsadila ve skupině 3. místo a postoupila do jarní fáze Evropské ligy

- Plzni po minulé výhře 2:1 v Moskvě stačí ke konečnému 3. místu ve skupině získat s AS Řím stejně bodů jako CSKA na hřišti Realu Madrid

- Plzeň na začátku října utrpěla v Římě s AS debakl 0:5, což je nejtěžší porážka v soutěži (stejným výsledkem prohrála i před 5 lety v Mnichově a v listopadu doma s Realem)

- za AS Řím, který už má jistý postup do osmifinále, hraje český reprezentační útočník Patrik Schick

- Plzeň doma s AS Řím před 2 lety ve skupině Evropské ligy remizovala 1:1

- Plzeň doma v pohárech prohrála jediný z posledních 8 zápasů (z toho 6 výher)

- Plzeň však doma ve skupině LM vyhrála jediný z 8 zápasů

- Plzeň má s 15 inkasovanými góly nejhorší obranu ze všech týmů skupinové fáze LM

- Plzeň v páteční ligové generálce zvítězila ve Zlíně 2:0 a zůstala druhá, AS Řím remizoval v Cagliari 2:2 a patří mu 8. místo v tabulce

- Plzeň ve všech soutěžích neprohrála 5x za sebou, poslední 3 zápasy vyhrála

- AS Řím nevyhrál poslední 4 soutěžní zápasy

- AS Řím venku v pohárech vyhrál jen 4 z posledních 19 utkání

- Schick během této sezony vstřelil ve 13 soutěžních utkáních jediný gól

Tabulka skupiny G:

1. Real Madrid 5 4 0 1 12:2 12 2. AS Řím 5 3 0 2 10:6 9 3. CSKA Moskva 5 1 1 3 5:9 4 4. Plzeň 5 1 1 3 5:15 4