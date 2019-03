Teplice/Praha - Dvě páteční předehrávky otevřou 25. kolo první fotbalové ligy. Mistrovská Plzeň se v Teplicích pokusí částečně odčinit debakl 0:4 ze Sparty. Předposlední Karvinou s debutujícím trenérem Františkem Strakou čeká rovněž od 18:00 v Praze záchranářský souboj s poslední Duklou.

Plzeň v sobotním šlágru na Letné zcela propadla, v nejvyšší soutěži prohrála po 14 zápasech a zkomplikovala si pozici v tabulce. Viktoria na vedoucí Slavii z druhého místa ztrácí šest bodů a na třetí Spartu má už jen osmibodový náskok.

"Jedeme do Teplic určitě vyhrát, protože máme fanouškům co vracet. Bohužel na Spartě přišla kudla do zad, tam jsme to opravdu nezvládli. Teď je na nás, abychom ten krok udělali, ukázali, že tam patříme a že ještě chceme zabojovat o titul," řekl plzeňský útočník Tomáš Chorý. "Důležité hlavně bude, abychom do toho zápasu vstoupili agresivněji, aby to bylo víc soubojové a víc jsme si věřili. Určitě nám pomůže rychle vstřelený gól, to nás vždycky nakopne," dodal.

Svěřenci Pavla Vrby sice v rámci první ligy s Teplicemi neprohráli desetkrát za sebou, ale na stadionu severočeského soupeře zvítězili v jediném z posledních šesti zápasů.

"Určitě tady budou chtít něco uhrát, protože musí vyhrávat každý zápas, když hrají o titul nebo o poháry. My ale hrajeme doma a také chceme bodovat. Nějaký plán máme, ale nechám si ho pro sebe," uvedl Pavel Drsek, asistent teplického trenéra Stanislava Hejkala.

Straka na lavičce Karviné teprve ve středu nahradil odvolaného Slováka Norberta Hrnčára. Úkolem bývalého reprezentačního kouče bude pozvednout slezský tým, který vyhrál jediné z posledních 15 kol. MFK má v tabulce na Duklu bod náskok.

"Je to strašně málo času. Samozřejmě nejsem kouzelník, jsou určité mechanismy, které jsou zajeté. Na druhou stranu se budu snažit klukům dát spíš motivační stránku, aby začali věřit tomu, co chtějí dělat, a abychom to utkání zvládli. Protože vím, že bude hlavně náročné na psychiku," prohlásil Straka.

Dukla vstoupila do jara nadějnou domácí remízou 1:1 s Ostravou, ale pak nebodovala čtyřikrát za sebou. Po minulé porážce 1:2 ve Zlíně ale cítili Pražané velkou křivdu. Také komise rozhodčích následně uvedla, že sudí Zbyněk Proske chybně uznal první zlínský gól a nařídil pro domácí pokutový kop v nastavení.

"Očekáváme spravedlivý zápas pro oba týmy, který jdeme vyhrát. Chceme navázat na druhý poločas ve Zlíně a využít obrovskou motivaci, kterou v sobě máme z tohoto utkání. Změnou trenéra v Karviné se pro nás nic nemění," konstatoval kouč Dukly Roman Skuhravý. Dejvické mužstvo může povzbudit, že Karvinou v nejvyšší soutěži porazilo třikrát po sobě a prohrálo s ní pouze jednou v srpnu 2016.