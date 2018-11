Moskva - Fotbalisty Plzně v úterý čeká na hřišti CSKA Moskva předposlední zápas ve skupině G Ligy mistrů. České šampiony udrží ve hře o třetí místo, které znamená pokračování v jarní fázi Evropské ligy, vítězství nebo remíza 2:2 a vyšší.

"Pokud je nějaká šance, tak o ni musíme bojovat. Musíme se na to velmi dobře připravit, víme, že nás čeká velice těžký zápas. Ale to je asi každý v Lize mistrů," řekl před odletem záložník Roman Procházka.

Plzeň v září doma s CSKA neudržela dvoubrankové poločasové vedení a hosté v nastavení z penalty vyrovnali na 2:2. Další body do tabulky už Viktoria nepřidala, protože prohrála na hřišti AS Řím 0:5 a poté dvakrát s obhájcem trofeje Realem Madrid (1:2 a 0:5). Moskevský tým před dvěma prohrami s AS Řím doma senzačně porazil "Bílý balet" 1:0 a je v tabulce třetí se čtyřmi body. Pokud výběr trenéra Viktora Gončarenka porazí Plzeň, udrží si naději na postup do osmifinále.

"U nás zvládli závěr, tam jim hodně pomohla branka, kterou dali hned po půli, ta je hodně nakopla. Hrajou trochu jiné rozestavení než všichni ostatní, ale mají fantastické hráče a jsou velice kvalitní na míči, takže síla skoro ve všem," řekl o soupeři další záložník Viktorie Aleš Čermák.

Pokud Plzeň v Moskvě vyhraje, bude mít lepší bilanci vzájemných zápasů a k třetí pozici jí bude stačit v posledním kole doma s AS Řím získat stejně bodů jako CSKA v Madridu. V případě porážky nebo remízy 0:0 a 1:1 Viktoria skončí poslední ve skupině, výsledek 2:2 dá západočeskému týmu spíše teoretickou naději vzhledem k tomu, že má skóre 3:14 a moskevský rival 4:7. Remíza 3:3 a vyšší může znamenat třetí místo, pokud by Plzeň na závěr skupiny G porazila AS a současně CSKA podlehl Realu.

"Domácí zápas nám ukázal, že máme šanci. Dali jsme jim dva góly, takže je to mužstvo, s kterým se dá hrát. Důležitý bude náš výkon, abychom byli stoprocentní vzadu, nedělali žádné chyby a nějak je eliminovali," upozornil Procházka.

Plzeňští dokázali CSKA už jednou v Lize mistrů porazit a na úkor ruského celku si zajistit třetí místo ve skupině, když před pěti lety doma zvítězili 2:1. Tehdy však Viktoria v Moskvě prohrála 2:3. Postup do jarní fáze Evropské ligy svěřenci Pavla Vrby vybojovali i při premiérové účasti v Champions League v roce 2011.

"Viktoriánům" se ale venku v pohárech dlouhodobě nedaří. Mimo svůj stadion zvítězili v jediném z posledních 17 utkání - loni v prosinci na závěr skupiny Evropské ligy v izraelské Beerševě 2:0. V hlavní fázi Ligy mistrů pak Plzeň prohrála sedm z dosavadních osmi venkovních duelů. Uspěla pouze v roce 2011 na hřišti Borisova (1:0). "Pokud chceme uspět, budeme muse hrát odvážně," podotkl Čermák.

CSKA v tomto ročníku LM nehraje domácí zápasy na svém stadionu VEB Arena, ale na osmdesátitisícových Lužnikách, které hostily finále letošního mistrovství světa. Úterní duel 5. kola LM má výkop v 18:55 středoevropského času, 20:55 tamního času. Hlavním rozhodčím bude Nizozemec Danny Makkelie, přímý přenos odvysílá O2 TV Sport.

Statistické údaje před zápasem Ligy mistrů CSKA Moskva - Plzeň

Výkop: úterý 27. listopadu, 18:55 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.).

Předpokládané sestavy:

CSKA: Akinfejev - Becao, Černov, Nababkin - Fernandes, Obljakov, Bistrovič, Vlašič, Šennikov - Čalov, Nišimura.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Chorý.

Absence: Achmetov, Vasin (oba zranění), Magnússon (trest za ČK), Dzagojev, Hernández, Sigurdsson (všichni nejistý start) - Kolář, Krmenčík (oba zranění).

Bilance (klubová):

Rusko - ČR 28 11-10-7 39:31.

1990/91: PMEZ: Sparta - Spartak 0:2, 0:2,

1991/92: UEFA: Olomouc - Torpedo 2:0, 0:0,

1995/96: PVP: Dynamo - Hradec Králové 1:0, 0:1 (pen. 3:1),

1999/00: LM: Spartak - Sparta 1:1, 2:5,

2001/02: LM: Sparta - Spartak 2:0, 2:2,

2006/07: LM: Liberec - Spartak 0:0, 1:2,

2007/08: UEFA: Sparta - Spartak 0:0,

2008/09: UEFA: Ostrava - Spartak 0:1, 1:1,

2010/11: EL: CSKA - Sparta 3:0, 1:1,

2013/14: LM: CSKA - Plzeň 3:2, 1:2,

2015/16: LM: Sparta - CSKA 2:2, 2:3,

2015/16: EL: Sparta - Krasnodar 1:0, 3:0,

2016/17: EL: Sparta - Rostov 0:4, 1:1,

2017/18: EL: Lokomotiv Moskva - Zlín 3:0, 2:0,

2018/19: LM: Plzeň - CSKA Moskva 2:2.

CSKA v Evropě: LM/PMEZ 102 33-24-45 121:153 PVP 4 2-0-2 5:5 EL/UEFA 57 30-13-14 91:50 Celkem 163 65-37-61 217:208

Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 36 15-7-14 59:68 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 52 24-12-16 83:62 Celkem 90 39-19-32 143:137

Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto.

Zajímavosti:

- Plzeň hraje LM po 5 letech a celkově potřetí v historii, v letech 2011 i 2013 obsadila ve skupině 3. místo a postoupila do jarní fáze Evropské ligy

- Plzeň v Moskvě přijde o šanci na 3. místo v případě porážky nebo remíz 0:0 a 1:1, vyšší nerozhodný výsledek a vítězství Viktorii udrží ve hře do posledního kola

- Plzeň na úvod skupiny G doma s CSKA remizovala 2:2, výhru ztratila až v nastavení gólem z penalty

- Plzeň se utkala s CSKA i ve skupině LM před 5 lety, kdy v Moskvě prohrála 2:3, doma zvítězila 2:1 a na úkor ruského soupeře obsadila 3. pozici, Viktoria tak ve všech 3 pohárových utkáních s CSKA vstřelila 2 góly

- Plzeň v LM prohrála poslední 3 zápasy při skóre 1:12, debakly 0:5 na hřišti AS Řím a doma s Realem Madrid vyrovnala své nejtěžší porážky v soutěži

- Plzeň má s 14 inkasovanými góly nejhorší obranu ze všech účastníků skupinové fáze LM

- Plzeň venku v pohárech vyhrála jediné z posledních 17 utkání (loni v prosinci ve skupině EL v izraelské Beerševě 2:0)

- Plzeň ve skupině LM prohrála 7 z 8 venkovních zápasů, bodovala pouze na hřišti Borisova v listopadu 2011 (1:0)

- Plzeň v páteční ligové generálce remizovala 1:1 v Liberci, CSKA porazil Groznyj 2:0

- Plzeň je v české lize na 2. místě, CSKA v ruské nejvyšší soutěži patří 3. pozice

- Plzeň ve všech soutěžích nevyhrála 3x za sebou a zvítězila v jediném z posledních 5 utkání

- plzeňský kouč Vrba v roce 2016 krátce trénoval ruskou Machačkalu

- kapitán Plzně Hubník působil v jiném moskevském klubu FK, kde byl jeho spoluhráčem obránce CSKA Nababkin

- zápas se nehraje na domácím stadionu CSKA, ale na Lužnikách, které hostily finále letošního mistrovství světa

Tabulka skupiny G:

1. Real Madrid 4 3 0 1 10:2 9 2. AS Řím 4 3 0 1 10:4 9 3. CSKA Moskva 4 1 1 2 4:7 4 4. Plzeň 4 0 1 3 3:14 1