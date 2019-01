Praha - Hokejisté Plzně budou dnes bojovat o postup do finále Ligy mistrů. Na domácím ledě potřebují v utkání s Frölundou smazat tříbrankovou ztrátu, neboť dvojnásobnému vítězi soutěže před týdnem ve Švédsku podlehli 3:6. Odveta začne v 17:30.

Švédský tým si na severu Evropy vybudoval velmi slibnou pozici do odvety, aby dosáhl na již čtvrtou finálovou účast. Plzeň porazili v této sezoně LM jako vůbec první ze všech.

"Soupeř nás předčil ve většině aspektů hokeje - byl přesnější, efektivnější, rychlejší. My však rozhodně nic nebalíme. Doma se o postup ještě popereme a chceme se z prvního duelu poučit," prohlásil trenér extraligového celku Ladislav Čihák.

Podle útočníka Petra Straky bude velmi důležité do odvety dobře vstoupit. "Od začátku do konce musíme ten zápas odjezdit a odehrát ho na nejlepší úrovni, co jsme schopní, abychom měli šanci s tím výsledkem něco udělat, protože dobře víme, že ty tři góly jsou hodně. Ale uděláme všechno, abychom tu ztrátu dohnali," přislíbil Straka.

"Všichni bychom měli raději o něco přijatelnější výsledek do odvety, ale je to tak, jak to je. Musíme se s tím popasovat a připravit se na příští týden. "Soupeř skvěle bruslí, je výborně organizovaný a v některých věcech nás přehrál, na to si budeme muset dát pozor. Už hned ve Švédsku jsme si říkali, že doma jsme nejednou vyhráli o tři góly a víc, tak to zkusíme i nyní," doplnil Straka.

Škoda může hledat inspiraci a sílu z momentů, kdy dokázali její hráči dostat v Göteborgu soupeře pod tlak. "Vyhrát o tři góly je těžký cíl, ale já věřím, že s podporou fanoušků dokážeme zabrat. Dáme do toho úplně vše, je to pořád šance zahrát si finále Ligy mistrů," řekl Straka.

"I když je to o tři góly, nesmíme nic vzdát, budeme bojovat. Věřím, že i s trochou štěstí můžeme celé semifinále ještě otočit a postoupit," prohlásil odhodlaně obránce David Kvasnička.

Plzeň potřebuje k odvrácení vyřazení vyhrát alespoň o tři góly. Vyšší rozdíl ve skóre by znamenal rovnou postup, výhra přesně tříbrankovým rozdílem by poslala duel do desetiminutového prodloužení s pravidlem "náhlé smrti". Pokud by gól nepadl, přišly by na řadu nájezdy s pěti exekutory na obou stranách.

Druhé semifinále je po úvodním výsledku 0:0 zcela otevřené. Výhodu domácího prostředí bude mít Salcburk, jehož souboj s Mnichovem se ale odehraje až ve středu od 20:20.

Finálový duel je naplánován na 5. února a podle pravidel se má odehrát na ledě týmu, který v základních skupinách a následném play off nasbíral nejvíce bodů. V případě postupu by to byla Plzeň. Místo konání pak ještě podléhá schválení ze strany vedení soutěže.

Po finanční stránce jsou Západočeši již postupem do semifinále v plusu. Lepší tým ve finále obdrží 250 tisíc eur, poražený 110 tisíc. V součtu za celou cestu k prvenství si vítěz přijde na 365 tisíc eur, zatímco v minulém ročníku to bylo 300 tisíc.