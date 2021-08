Plzeň bude proti Karviné hájit vedení ve fotbalové lize, Slavia hostí Ostravu

Praha - Fotbalisté Plzně budou v domácím zápase pátého kola první ligy s Karvinou hájit vedení v tabulce a stoprocentní bilanci. Mistrovská Slavia rovněž v neděli přivítá Ostravu a rekordní sérii bez porážky v nejvyšší soutěži může protáhnout už na 50 duelů. Sparta v sobotu na Letné vyzve nováčka Hradec Králové.

Plzeňští ve čtvrtek na úvod 4. předkola Evropské konferenční ligy porazili CSKA Sofia 2:0, před odvetou v Bulharsku se přiblížili postupu do skupiny a vyhráli osmé z devíti soutěžních utkání v sezoně.

Viktoria v lize Karvinou neporazila třikrát za sebou, minule jí doma dokonce podlehla 0:1. Slezané jsou se dvěma body předposlední v tabulce. "Mají velmi dobrého trenéra Jožku Webera, který ví, jak mužstvo připravit. My se určitě nebudeme spoléhat na to, že se jim nepovedl začátek. Musíme na domácím hřišti potvrdit formu a vyhrát," řekl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Slávisté zahájili play off Evropské ligy rozpačitě a doma jen remizovali 2:2 s Legií Varšava. Obhájci titulu v domácí soutěži podobně jako Plzeň neztratili ani bod, ale odehráli pouze tři duely. Baník poslední tři kola vyhrál.

"Červenobílí" v lize s Ostravou sedmkrát za sebou neprohráli a v posledních třech utkáních zvítězili. "Baník vypadá v nové sezoně velmi dobře, je v dobrém rozpoložení. Teď hrál skvěle s Pardubicemi. Máme dva těžké zápasy během čtyř dnů. Absencí je hodně, ale kádr máme hodně široký a kvalitní, takže je pořád kam sáhnout. Určitě poskládáme silnou základní jedenáctku," uvedl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Pro Spartu byla minulá remíza 1:1 s Bohemians 1905 první ztrátou v tomto ročníku nejvyšší soutěže. Hradec porazili Letenští doma ve všech 14 dosavadních zápasech samostatné ligy. Východočeši po návratu mezi elitu čekají na premiérové vítězství, zatím získali tři body za úvodní tři remízy 1:1.

Jablonec po domácím triumfu 5:1 nad Žilinou ve 4. předkole Konferenční ligy přivítá Slovácko, které bude hrát bez trenéra Martina Svědíka. Ten od disciplinárky dostal dvouzápasový trest za chování v duelu s Hradcem, v němž byl vyloučen.

"Musíme rychle přehodit na ligu. Tam na tom nejsme v nějaké komfortní pozici, máme čtyři body. Z toho pohledu potřebujeme zvítězit. Slovácko je ale velmi silný soupeř, naposledy nám dalo doma tři góly. Minulou sezonu mělo famózní a pokračuje v tom i v téhle sezoně. Patří do top pětky v lize," prohlásil jablonecký kouč Petr Rada.

Poslední Liberec, který ze čtyř kol získal pouze bod, se v neděli představí v Českých Budějovicích. Slovan neprohrál s jihočeským týmem v posledních 15 ligových duelech.

Sobotní souboj Pardubic s Bohemians 1905 se uskuteční v pražském Ďolíčku, kde jsou "Klokani" doma a současně tam mají azyl Východočeši. Mladá Boleslav si zahraje s Teplicemi o druhé vítězství v ligové sezoně. Zvedající se Zlín po dvou výhrách přivítá Olomouc.

Hlasy před zápasy 5. kola fotbalové ligy:

Fastav Zlín (v tabulce: 6.) - Sigma Olomouc (7.)

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Po dvou výhrách v řadě bylo v týdnu v kabině veseleji, ale zase to nepřeceňujeme. Olomouc pro nás bude takovým testem. Je to hodně nevyzpytatelný soupeř, hodně branek dostává, ale také hodně dává. Musíme vycházet ze zabezpečené obrany, být hodně koncentrovaní a brejky se snažit Hanáky na jejich polovině přečíslit. To bude klíč k úspěchu."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Dostali jsme za tři kola osm branek a z toho je jasné, kde vězí náš největší problém. V týdnu jsme hodně zapracovali na defenzivě, chyby jsme si rozebrali na videu. Čeká nás náročné utkání s týmem, který dvakrát za sebou vyhrál a má ve svém středu zajímavé hráče. Zlín půjde do utkání v dobrém rozpoložení a věřím, že to bude dobrý zápas."

FK Mladá Boleslav (8.) - FK Teplice (13.)

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Po nešťastné prohře se Slavií chceme v dalším domácím utkání naplno bodovat. K tomu se musíme vyvarovat chyb v defenzivě a přidat na důrazu v ofenzivě. Teplice do sezony vstoupily třemi prohrami, minule ale porazily silný Jablonec, takže si musíme dát pozor."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Viděl jsem, jak Mladá Boleslav přejela Jablonec. Kdyby hrála v plném počtu, potrápila by určitě v minulém kole daleko víc i Slavii. Je to velice nepříjemný tým. Po minulém vítězství nad Jabloncem ale přišla i u nás vzpruha. Horší by bylo, kdybychom prohráli a ten tlak byl na nás větší. Takhle se nám pojede do Boleslavi daleko lépe, nicméně o to musíme být ostražitější. Je potřeba dál dobře bránit. Nejedeme tam s poraženeckou náladou."

FK Pardubice (14.) - Bohemians Praha (11.)

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Bohemka má velmi silný tým, který byl vždy bojovný a v této sezoně k tomu přidal i velkou kvalitu na všech postech. Když hraje v Ďolíčku, což bylo vidět i proti Spartě, umí se vybičovat ke kvalitnímu výkonu. Musíme se pořádně připravit, nastudovali jsme si poslední utkání Bohemky. Pokusíme se získat první výhru v sezoně. Každá výhra tým nakopne a psychicky posílí, což bychom potřebovali."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Máme z prvních čtyř kol tři body za tři remízy. Není to špatné, co se týká herního projevu, jde nahoru. Nepovedlo se nám úvodní utkání na hřišti Hradce, kde jsme bod spíš získali. S Plzní i v Jablonci jsme body určitě ztratili, proti Spartě beru bod jako odpovídající. Zápasy se srovnatelnými soupeři ze středu tabulky nás teprve čekají, v nich se ukáže, jak na tom jsme."

Sparta Praha (2.) - FC Hradec Králové (12.)

Zdeněk Bečka (asistent trenéra Sparty): "Samozřejmě, že nás první ligová ztráta mrzí. Na druhou stranu takový je fotbal. Na Bohemce to skončilo remízou, nejsme rádi, že jsme ztratili dva body. Ale už se připravujeme na další utkání s Hradcem. Věřím, že nám pomohl volnější týden, potrénovali jsme. Věřím, že s Hradcem to bude vítězné utkání."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Sparta je velmi silný, technicky vyspělý a organizovaný soupeř. Pod trenérem Vrbou má mužstvo svou tvář. Je to určitě zatím to nejtěžší, co nás v této sezoně čeká. Sparta je kandidát na titul, tuhle ambici ani netají. Oni a Slavia jsou nejsilnější týmy v lize. Kvalitě soupeře musíme čelit dobrou organizací hry a bojovností. Musíme samozřejmě ukázat kvalitu a i když je to klišé, potřebujeme štěstí. Na Spartě žádný tým v lize nebude vyhrávat opakovaně, ale může ji překvapit a bodovat nebo zvítězit."

Viktoria Plzeň (1.) - MFK Karviná (15.)

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Samozřejmě se líp připravuje po vítězných zápasech. Pokud se vyhrává, únava je jenom fyzická, protože výsledky nám hlavu zatím nechávají v klidu. Karvinou vnímám jako nepříjemného soupeře, byť se jim nepovedl začátek. Mají velmi dobrého trenéra Jožku Webera, který ví, jak mužstvo připravit. My se určitě nebudeme spoléhat na to, že se jim nepovedl začátek. Musíme na domácím hřišti potvrdit formu a vyhrát."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Plzeň je v čele ligy a abych řekl pravdu, nepřekvapuje mě to. Ta silná trojice je pořád jasná. Plzni vyšel začátek a chytila se několika zápasy, které otočila. Celkově hraje dobře, což dokumentovala ve čtvrtečním pohárovém utkání s CSKA Sofia. Ten zápas jsme sledovali a je na tom vidět styl trenéra Michala Bílka. Byl to pro nás také studijní materiál, i když si myslím, že proti nám některé hráče prorotují. Například u Ba Louy nevíme úplně jasně, zda nastoupí nebo ne. To se týká i dalších hráčů. Na druhou stranu jim to ale na síle neubere, kvalita jejich kádru je obrovská."

FK Jablonec (10.) - 1. FC Slovácko (5.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Musíme rychle přehodit na ligu. Tam nejsme v nějaké komfortní pozici, máme čtyři body. Z toho pohledu potřebujeme zvítězit. Slovácko je ale velmi silný soupeř, naposledy nám dalo doma tři góly. Minulou sezonu mělo famózní a pokračuje v tom. Patří do top pětky v lize. Vyhráli v Liberci, doma porazili dva soupeře a v Plzni o deseti prohráli 1:2. Dá se říct, že mimo Klimenta hrají druhou sezonu po sobě ve stejné sestavě, mají mančaft pohromadě, jsou sehraní. Navíc mají hráče s velkými zkušenostmi jako Petržela, Kadlec nebo Daníček."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Viděli jsme zápas Jablonce proti Žilině a jen nás to utvrdilo v tom, že Severočeši budou velmi silným soupeřem. Prokázali kvalitu ve všech řadách. My chceme navázat na naše předchozí výkony, musíme dobře bránit, být disciplinovaní. Motivací je pro nás výhra 3:0 v Jablonci v uplynulé sezoně. V neděli bychom rádi získali aspoň bod."

Dynamo České Budějovice (9.) - Slovan Liberec (16.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "V minulém kole proti Olomouci jsme sice smolně přišli o vítězství, ale věřím, že herně vydařený zápas našim hráčům pomůže a že do utkání s Libercem půjdou se sebevědomím. Po čtyřech kolech máme na kontě čtyři body. To není mnoho, a proto myslíme pouze na to, abychom podali takový výkon, který nám přinese výhru. Liberci vstup do sezony nevyšel, ale trenér Hoftych má dobrý tým a bude se určitě snažit na nás něco vymyslet."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Soupeř má dobré mužstvo. Zůstali hodně pohromadě z minulé sezony a ještě to doplnili o hráče jako Hora, Škoda nebo Bassey. Jejich mužstvo určitě má svou kvalitu. My se pořád snažíme držet pozitivní náladu, nějaká deprese nebo negace nikomu neprospěje. Víme, že situace není optimálně rozjetá, nepodařil se nám vstup do sezony, byl pro nás hodně těžký. Teď je třeba začít bodovat."

Slavia Praha (4.) - Baník Ostrava (3.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Čeká nás těžký zápas s Ostravou. Baník vypadá v nové sezoně velmi dobře, je v dobrém rozpoložení. Teď hrál skvěle s Pardubicemi. Máme dva těžké zápasy během čtyř dnů. Absencí je hodně, ale kádr máme hodně široký a kvalitní, takže je pořád kam sáhnout. Určitě poskládáme silnou základní jedenáctku."

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "Hodně se těšíme. Zápas proti mistrovi je speciální a výjimečný a za současných okolností i hodně zajímavý pro veřejnost. Určitě si musíme dát pozor na útočnou sílu Slavie. Hrají hodně na hraně rizika, vytahují presink a nebáli se tak hrát i v evropských pohárech. Kádr mají natolik široký, že si poradí i s možnými absencemi. Věřím, že navážeme na poslední zápasy a odehrajeme na Slavii dobré utkání. Máme radost, že i nás v Edenu podpoří spousta našich fanoušků a utkání bude mít atmosféru, jak se sluší a patří."

Statistické údaje před zápasy 5. kola: Fastav Zlín (v tabulce: 6.) - Sigma Olomouc (7.) Výkop: sobota 21. srpna, 16:00. Rozhodčí: Julínek - Mokrusch, Hrabovský - Pechanec (video). Bilance: 32 7-9-16 19:41. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Fillo, Kolář, Procházka, Vraštil - Conde, Hlinka - Dramé, Fantiš, Reiter - Poznar. Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý - Sedlák, Breite - Matoušek, Daněk, Hála - Růsek. Absence: Dostál, Jawo (oba zranění), Hrubý (nejistý start) - Hubník, Beneš, Yunis (všichni zranění), Greššák (rekonvalescence). Nejlepší střelci: Poznar (3) - Zifčák (2). Zajímavosti: - Zlín vyhrál 2 z posledních 3 vzájemných ligových zápasů - Zlín doma v lize porazil Olomouc ve 2 z posledních 3 utkání a pokaždé 1:0 - poslední 4 vzájemné ligové zápasy skončily výsledkem 1:0, týmy se pravidelně střídaly ve výhrách - Zlín 2 kola po sobě vyhrál, předtím v lize 13x za sebou nezvítězil - Zlín doma v lize minule vyhrál po 6 zápasech - Olomouc ve 3 z posledních 4 ligových zápasů neprohrála - Olomouc venku v lize vyhrála ve 2 z posledních 3 utkání - Olomouc má k dobru odložené utkání na Slavii - Matejov (Zlín) si může připsat 150. start v české lize FK Mladá Boleslav (8.) - FK Teplice (13.) Výkop: sobota 21. srpna, 16:00. Rozhodčí: Klíma - Antoníček, Leška - Orel (video). Bilance: 36 15-12-9 54:45. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Plechatý - Ladra, Matějovský, Dancák, Ewerton - Škoda, Fila. Teplice: Čtvrtečka - Švanda, Mazuch, Knapík, Chlumecký - Jukl, Mareček - Černý, Krunert, Moulis - Mareš. Absence: Smrž (trest za ČK), Jirásek, Preisler (oba zranění), Šimek (rekonvalescence) - T. Kučera, Shejbal, Žitný, Hyčka, Němeček, Radosta, Vondrášek (všichni zranění), Fortelný, Trubač (oba nejistý start). Nejlepší střelci: Škoda (3) - Černý, Krunert (oba 1). Zajímavosti: - M. Boleslav vyhrála 2 z posledních 3 vzájemných ligových duelů - Teplice v 5 z posledních 6 ligových zápasů v M. Boleslavi neprohrály (z toho 4 remízy) - Teplice utrpěly předloni v květnu doma s M. Boleslaví svou historicky nejvyšší porážku v české lize 0:8 - M. Boleslav vyhrála jediné z úvodních 4 kol - M. Boleslav doma v lize zvítězila ve 2 z posledních 3 utkání - Teplice v minulém kole vyhrály v lize po 5 zápasech a po 3 porážkách v úvodu této sezony - Teplice venku v lize 11x za sebou nezvítězily, v posledních 4 zápasech tam prohrály a 3x po sobě tam neskórovaly - Fila oslaví v den zápasu 19. narozeniny, kouči Jarolímovi (oba M. Boleslav) bude o 2 dny později 65 let FK Pardubice (14.) - Bohemians Praha (11.) Výkop: sobota 21. srpna, 16:00. Rozhodčí: Berka - Hájek, Dobrovolný - Adam (video). Bilance: 2 0-1-1 1:3. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Pardubice: Markovič - Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka - Solil, Červ - Kostka, Beran, Tischler - Černý. Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Květ, Ljovin, Hronek, Kovařík - Keita, Puškáč. Absence: Boháč - Hůlka, Jindřišek, Nový, Osmančík, Ugwu, Vrána (všichni zranění), Novák (nejistý start). Nejlepší střelci: Kostka, Tischler (oba 2) - Puškáč (3). Zajímavosti: - Pardubice v dosavadních 2 ligových zápasech s Bohemians nevyhrály - Pardubice kvůli rekonstrukci stadionu hrají domácí ligové zápasy v azylu v Ďolíčku, kde sídlí Bohemians - Pardubice v lize 5x po sobě nevyhrály - Pardubice doma v lize vyhrály jediný z posledních 6 duelů (z toho 4 remízy) - Pardubice mají s 9 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Bohemians v lize čekají na výhru 7 zápasů - Bohemians ve 3 ze 4 kol získaly bod a spolu s Hradcem jsou s 3 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Beran (Pardubice) oslaví den po utkání 21. narozeniny - Kovařík (Bohemians) si může připsat 300. start v lize Sparta Praha (2.) - FC Hradec Králové (12.) Výkop: sobota 21. srpna, 19:00. Rozhodčí: Machálek - Kříž, Vodrážka - Franěk (video). Bilance: 28 24-0-4 61:15. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Hancko, Polidar - Karlsson, Pavelka, Sáček, Karabec, Pešek - Hložek. Hradec: Fendrich - Mejdr, Donát, Klíma, Urma - Kodeš, Rada - Prekop, Dvořák, Vlkanova - Vašulín. Absence: Dočkal, Höjer, Juliš, Ladislav Krejčí II (všichni zranění), Ladislav Krejčí I (nemoc) - Reichl (zranění). Nejlepší střelci: Hložek, Pavelka (oba 2) - Dvořák, Král, Vašulín (všichni 1). Zajímavosti: - Sparta vyhrála posledních 6 vzájemných ligových zápasů - v 28 vzájemných ligových zápasech se ještě nezrodila remíza - Sparta porazila Hradec ve všech 14 domácích ligových zápasech - Sparta v lize 13x po sobě neprohrála, minule po sérii 8 vítězství remizovala - Sparta pod trenérem Vrbou vyhrála všech 10 domácích ligových zápasů a dala v nich 37 branek - Sparta má spolu s Ostravou s 11 góly nejlepší útok ligy - Hradec ve 4 zápasech ligové sezony nezvítězil (3 remízy 1:1 a porážka) a v minulém kole prohrál poprvé po 16 soutěžních duelech - Hradec venku v lize 5x za sebou nevyhrál (z toho 4 porážky) - Hradec je spolu s Bohemians se 3 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Juliš (Sparta) čeká na 100. start v lize - Záviška (Hradec) oslaví v den zápasu 26. narozeniny - trenér Hradce Koubek v minulosti hrával za Spartu, jeho asistent Hejkal zase dělal na Letné asistenta Viktoria Plzeň (1.) - MFK Karviná (15.) Výkop: neděle 22. srpna, 16:00. Rozhodčí: Pechanec - Vlček, Váňa - Berka (video). Bilance: 10 7-2-1 18:9. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Kaša, Havel - Janošek - Ba Loua, Káčer, Šulc, Mosquera - Chorý. Karviná: Neuman - Santos, Buchta, Dramé, Křapka - Mangabeira, Túlio - Čmelík, Qose, Bartošák - Papadopulos. Absence: Čermák, Kalvach, Kopic, Míka (všichni zranění), Beauguel, Hejda, Ndiaye (všichni nejistý start) - nikdo. Nejlepší střelci: Beauguel (3) - Papadopulos (2). Zajímavosti: - Plzeň v posledních 3 ligových zápasech Karvinou neporazila, předchozích 7 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži ale vyhrála - Karviná vyhrála jediný z 10 vzájemných ligových zápasů (vloni v prosinci v Plzni 1:0) - Plzeň vyhrála všechny 4 ligové zápasy v sezoně (z toho 3 výsledkem 2:1), celkem drží v nejvyšší soutěži sérii 6 vítězství a spolu se Slavií jako jediná ještě neztratila ani bod - Plzeň vyhrála 8 z 9 soutěžních zápasů v sezoně - Plzeň doma v lize od únorové porážky s Libercem neprohrála 10x za sebou (z toho 8 vítězství) - Plzeň ve čtvrtek na úvod 4. předkola Evropské konferenční ligy porazila doma CSKA Sofia 2:0 - Karviná v lize 5x za sebou nezvítězila, ve 2 ze 4 zápasů sezony neudržela vedení 2:0 a poslední 2 kola prohrála - Karviná venku v lize 6x za sebou nevyhrála FK Jablonec (10.) - 1. FC Slovácko (5.) Výkop: neděle 22. srpna, 16:00. Rozhodčí: Petřík - Paták, Hurych - Orel (video). Bilance: 38 16-14-8 51:32. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, Kratochvíl, Houska, Pilař - Doležal. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Šimko, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Holzer - Jurečka. Absence: nikdo - Hofmann, Mareček (oba trest za ČK), Navrátil (zranění). Nejlepší střelci: Pilař (2) - Jurečka, Kohút, Mareček, Petržela (všichni 1). Zajímavosti: - Slovácko naposledy vyhrálo v Jablonci 3:0, předtím ale ve vzájemných ligových zápasech 13x za sebou nezvítězilo - Jablonec minule doma v lize se Slováckem prohrál, ale předtím tam s ním 16x za sebou bodoval - Jablonec v lize 3x za sebou nezvítězil - Jablonec doma v lize od porážky se Slováckem 9x za sebou neprohrál - Jablonec ve čtvrtek v úvodním utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy vyhrál doma nad Žilinou vysoko 5:1 - Slovácko prohrálo jediný z posledních 8 ligových zápasů a zvítězilo ve 3 z dosavadních 4 kol této sezony (vždy 1:0) - Slovácko venku v lize naposledy prohrálo, ale předtím tam 3x za sebou zvítězilo a neinkasovalo - trenér Jablonce Rada slaví den před utkáním 63. narozeniny - Hanuš (Jablonec) může odchytat 150. ligový zápas Dynamo České Budějovice (9.) - Slovan Liberec (16.) Výkop: neděle 22. srpna, 16:00. Rozhodčí: Batík - Nádvorník, Lakomý - Franěk (video). Bilance: 40 6-12-22 34:72. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Vorel - Sladký, Králik, Talověrov, Novák - Javorek, Čavoš - Brandner, Hora, Mihálik - Bassey. Liberec: Knobloch - Koscelník, Chaluš, Mikula, Fukala - Nečas, Gebre Selassie, Faško, Mészáros - Rabušic, Rondič. Absence: Skovajsa (zranění) - Havelka (trest za ČK), Šulc (zranění). Nejlepší střelci: Bassey (2) - Rabušic (1). Zajímavosti: - Liberec od listopadu 2008 v lize s Č. Budějovicemi 15x po sobě neprohrál - Č. Budějovice doma v lize Liberec 7x za sebou neporazily a 5x neskórovaly - Č. Budějovice 3 kola po sobě nevyhrály a zvítězily v jediném z posledních 7 ligových utkání - Č. Budějovice prohrály 2 z posledních 3 domácích ligových duelů - Liberec v lize 9x po sobě nezvítězil a 4 z posledních 5 zápasů nejvyšší soutěže prohrál - Liberec venku v lize 3x za sebou nezvítězil, ale prohrál tam v jediném z posledních 5 zápasů - Liberec má s jediným gólem nejhorší útok v lize - trenér Liberce Hoftych v minulosti vedl Č. Budějovice - Rondič (Liberec) může odehrát 50. utkání v české lize - Knobloch (Liberec) oslaví den po zápase 29. narozeniny Slavia Praha (4.) - Baník Ostrava (3.) Výkop: neděle 22. srpna, 19:00. Rozhodčí: Hrubeš - Horák, Kotík - Adam (video). Bilance: 56 32-16-8 95:50. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Zima, Bořil - Holeš - Ekpai, Lingr, Stanciu, Sima - Schranz. Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Sor, Kaloč, Kuzmanovič, Tetour, Potočný - Almási. Absence: Hovorka, Krmenčík, Plavšič, Provod, Ševčík, Olayinka, Van Buren (všichni zranění), Masopust (nejistý start) - Buchta (zranění), Kukučka (rekonvalescence). Nejlepší střelci: Schranz (4) - Lischka (3). Zajímavosti: - Slavia v lize s Ostravou 7x za sebou neprohrála a v posledních 3 zápasech zvítězila - Slavia doma v lize s Ostravou prohrála jediný z posledních 16 zápasů a 7x po sobě bodovala - Slavia v lize od loňského března neprohrála rekordních 49 utkání - Slavia spolu s Plzní jako jediná v ligové sezoně ještě neztratila ani bod, k dobru má odložené utkání s Olomoucí - Slavia v ligové sezoně nastoupí po 3 venkovních zápasech poprvé doma, kde v nejvyšší soutěži neprohrála 50 utkání po sobě - Slavia ve čtvrtek v úvodním zápase 4. předkola Evropské ligy remizovala s Legií Varšava 2:2 - Ostrava vyhrála poslední 3 kola a dala v nich 11 branek - Ostrava venku v lize minule zvítězila, ale předtím tam 3x za sebou prohrála - Ostrava má s 11 góly spolu se Spartou nejlepší útok ligy - Kuzmanovič si může připsat 100. start v české lize, Tetour (oba Ostrava) může odehrát 150. ligový zápas