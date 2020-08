Plzeň bude před Alkmaarem spoléhat i na Mihálika

Plzeň - Fotbalisté Plzně budou před zápasem druhého předkola Ligy mistrů v Alkmaaru spoléhat také na informace od útočníka Ondřeje Mihálika, který za AZ hrával. Trenér Viktorie Adrian Guľa považuje za malou výhodu, že minulá sezona české ligy se dohrála, na rozdíl od nizozemské nejvyšší soutěže.

Kvalifikace evropských pohárů se až na závěrečné čtvrté předkolo Ligy mistrů bude kvůli koronavirové pandemii hrát jen na jeden zápas místo tradičních dvou. O dějišti utkání rozhodl los ve švýcarském Nyonu. Západočeši mohli dostat ještě Lokomotivu Záhřeb a PAOK Soluň.

"Využijeme určitě Pištu Mihálika na pár věcí z kabiny, protože jedna věc je video, ale druhá věc jsou detaily, které mohou rozhodnout," řekl Guľa v nahrávce pro média. "Po losu jsem běžel za Pištou, samozřejmě on nám dá asi nejvíc informací. Já jsem upřímně nijak nekalkuloval, chceme postoupit," doplnil plzeňský kapitán Jakub Brabec.

Alkmaar v uplynulém ročníku nizozemské ligy, jenž byl předčasně ukončen kvůli koronaviru, obsadil druhé místo o skóre za Ajaxem Amsterodam. "Holandská liga byla jedna z mála lig, které se nedohrávaly. Věřím, že může být pro nás mikrovýhoda naše rozehranost a způsob, jakým chlapci museli pracovat v natlačeném režimu v závěru sezony," konstatoval Guľa.

"Pro nás je klíčové, abychom informace dokázali vložit přímo na plochu, přímo do toho jednoho zápasu. V takovém případě všichni cítíme, že je pro nás obrovská výzva udělat maximum pro postup," přidal slovenský kouč.

Plzeň duel v Nizozemsku sehraje 25. nebo 26. srpna. Podle Mihálika nebude mít Alkmaar bez fanoušků na stadionu tak velkou výhodu. "V téhle době, kdy diváci nejsou, domácí prostředí hraje roli jenom v tom, jestli znáte hřiště, nebo ne. Takže si myslím, že to nebude úplně tak strašné, jako by to bylo třeba s diváky. Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom hráli doma, ale nemůžeme se na to vymlouvat a jedeme pro postup," uvedl třiadvacetiletý ofenzivní hráč.

V Alkmaaru působil rok a půl, ale kvůli vážnému zranění kolena zasáhl jen do tří soutěžních utkání A-týmu. Minulou sezonu hostoval v Plzni, která na něj na konci června uplatnila opci.

"Čeká nás mladý, dravý soupeř, který nepodcení absolutně žádnou situaci. Je založený na fyzické, běhavé zátěži. Určitě to nebude jednoduché, na druhou stranu, který soupeř je v Lize mistrů jednoduchý? Nemůžeme si vybírat, máme před sebou výzvu AZ Alkmaar," prohlásil Mihálik.

"Kádr se nějak extra nezměnil. Myslím, že v základní sestavě, která tam byla za mě, budou maximálně dvě tři změny, způsobené odchody nebo zraněními. Když se trenéři nebo kluci budou chtít na něco zeptat, určitě jim rád odpovím," doplnil rodák z Jablonce nad Nisou.

Pokud český vicemistr druhé předkolo zvládne, zajistí si na podzim minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. "Je to obrovská výzva. Minulý rok se nám to bohužel nepovedlo, o to víc do toho teďka musíme dát a zabojovat, abychom na podzim poháry hráli," upozornil obránce Brabec. "Nejhlavnější motivace je skupinová fáze Ligy mistrů, ale cíl jsou evropské poháry. Skupinovou fázi Evropské ligy už bychom splnili takový minicíl," dodal Mihálik.