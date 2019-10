Plzeň bude hrát v LM s Lausanne, Hradec Králové s Mannheimem

Helsinky - Hokejisté Plzně, kteří v minulém ročníku prošli až mezi nejlepší čtyři týmy, se utkají v osmifinále Ligy mistrů s Lausanne, Hradec Králové bude hrát s Mannheimem. V případě dalších postupů by zbývající dva české celky v soutěži mohly svést společný souboj až ve finále. Rozhodl o tom los v Helsinkách.

Oba extraligoví zástupci, kteří se po vyřazení šampiona Třince a vicemistra Liberce v základní skupině dostali do play off, byli nasazeni jako druhé týmy základních skupin do koše B. Čekali tím pádem na soupeře, kteří obsadili první místa.

Dvojice vylosovali bývalý finský fotbalový obránce Sami Hyypiä a výkonný ředitel soutěže Martin Baumann, který sáhl na puky s českými zástupci až jako na poslední dva. Vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem Hyypiä jako sedmý v pořadí vylosoval Mannheim, ke kterému Baumann přiřadil Hradec Králové, a jako poslední dvojice zbyly Lausanne s Plzní.

Lausanne hrálo v základní skupině D s Třincem a vyhrálo ji s 12 body. Mělo tříbodový náskok před Juností Minsk a čtyřbodový před českým mistrem, s kterým nepostoupil ani finský celek Pelicans Lahti. Šanci na play off sebral švýcarský celek Ocelářům v úterý, kdy doma zvítězil 5:3. V prvním utkání v Třinci prohrálo Lausanne 1:2 v prodloužení.

V domácí soutěži je Lausanne čtvrté s pětibodovou ztrátou na vedoucí Biel, ale má oproti němu dva zápasy k dobru. Cenný skalp si tým finského trenéra Villeho Peltonena připsal na konci září, kdy v rámci přípravy na NHL Global Series v Praze na jeho ledě prohrála Philadelphia 3:4.

Mannheim, který vede český trenér Pavel Gross, vyhrál skupinu F o dva body před švédským Djurgaardenem. Dalšími soupeři byly Vídeň a Tychy. V domácí DEL jsou Orli pátí a na suverénního lídra Mnichov ztrácejí 14 bodů.

Plzeň i Hradec začnou 12., nebo 13. listopadu doma a odvety je čekají 19. listopadu na ledě soupeře. Plzeňská Škoda v případě postupu narazí na Luleu, či Bern, Mountfield by se utkal s Zugem, nebo Tapparou Tampere.

Semifinálový soupěř by pro Plzeň vzešel z dvojic Biel - Augsburg a Frölunda - Färjesstad, pro Hradec Králové z párů Skelleftea - Djurgaarden a Mnichov - Junosť Minsk.

Čtvrtfinále má termíny 3., nebo 4. prosince a 10. prosince, první semifinále jsou na programu 7. a 8. ledna, odvety 14. a 15. ledna. O vítězi šestého ročníku obnovené Ligy mistrů se rozhodne 4. února.

Los osmifinále hokejové Ligy mistrů

(první zápasy 12. a 13. listopadu, odvety 19. listopadu):

Djurgaarden IF - Skelleftea AIK (oba Švéd.), Augsburg Panther (Něm.) - EHC Biel-Bienne (Švýc.), Junosť Minsk (Běl.)- Red Bull Mnichov (Něm.), Färjestad BK - Frölunda Indians (oba Švéd.), Tappara Tampere (Fin.) - EV Zug (Švýc.), SC Bern (Švýc.) - Lulea (Švéd.), Mountfield Hradec Králové - Adler Mannheim (Něm.), HC Škoda Plzeň - Lausanne HC (Švýc.).