Plzeň bude hájit vedení ve fotbalové lize v Olomouci, Slavia přivítá Pardubice

Praha - Osmi zápasy 28. kola pokračuje o víkendu první fotbalová liga. Vedoucí tým tabulky Plzeň bude hájit jednobodový náskok před druhou Slavií v Olomouci, s níž v nejvyšší soutěži už 15 utkání po sobě neprohrála. Červenobílí po čtvrteční remíze 3:3 v Rotterdamu s Feyenoordem ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy přivítají v Edenu předposlední Pardubice. Třetí Sparta, která na Plzeň ztrácí pět bodů, nastoupí v Teplicích.

Plzeň v minulém kole hrála se Slavií 1:1 a tři kola před koncem základní části udržela první místo. Západočeši v lize neprohráli už 14 zápasů po sobě, v posledních dvou kolech ale jen remizovali. Olomouci patří sedmá příčka s dvoubodovou ztrátou na šestou pozici.

Na podzim Sigma v Plzni překvapivě uhrála bezbrankovou remízu. "Pamatujeme si to a víme, že je to nepříjemný soupeř. Nechci říct, že nám zatápěli, ale jejich hra nám nevyhovovala. Jsme nahoře, žijeme si nějaký náš sen a chceme, aby to trvalo co nejdéle. Samozřejmě k tomu patří, že chceme v Olomouci vyhrát a udržet se na prvním místě," řekl asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth.

Slavia vyhrála jediné z posledních tří kol a proti Pardubicím bojujícím o záchranu nebere nic než tři body. Obhájce titulu půjde do zápasu posilněn remízou 3:3 s Feyenoordem v úvodním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, díky níž si vytvořil příznivou výchozí pozici do domácí odvety za týden.

"Remíza v Plzni je pro nás málo vzhledem k tomu, že jsme vedli. Víme, že nebude moc zápasů, ve kterých bude Plzeň ztrácet. Musíme do konce základní části udělat devět bodů, zbytek bude na soupeři. Liga je zajímavá, stát se může všechno. My musíme zvládat svoje zápasy," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sparta po třech ligových výhrách za sebou stáhla ztrátu na vedoucí dvojici a vrátila se do boje o titul. Letenští chtějí ve vítězné sérii pokračovat i v Teplicích, s nimiž prohráli jediné z posledních 15 ligových utkání. Severočeši ale věří, že favorita potrápí a v boji o záchranu budou bodovat.

"Myslím, že to teď určitě není ta nejsilnější Sparta. Utkání pro nás bude obrazem toho, jestli jsme se trošku zlepšili nebo ne. Oba týmy potřebují body, takže to bude hodně zajímavá bitva pro fanoušky," uvedl teplický trenér Jiří Jarošík, jenž hrával za Spartu.

Finalista domácího poháru Slovácko si připsalo dvě ligové výhry po sobě a na čtvrtém místě má už šestibodový náskok na pátou Ostravu. Tým z Uherského Hradiště přivítá beznadějně poslední Karvinou, která nadále ztrácí na patnácté Pardubice sedm bodů.

Baník bude hostit nováčka z Hradce Králové. "Votroci" nečekaně drží šestou příčku, na Ostravu ale mají manko 12 bodů. Čtrnáctí Bohemians 1905 v boji o udržení přivítají Liberec a pokusí se po šesti kolech zvítězit.

Dvanáctý Jablonec má jen o bod více než "Klokani" a Teplice, a tak potřebuje doma porazit jedenáctý Zlín. Severočeši jsou s 13 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligové sezony. V souboji celků ze středu tabulky Mladá Boleslav přivítá České Budějovice.

Čtyři zápasy se tradičně hrají v sobotu a stejný počet v neděli.

Statistické údaje před 28. kolem první fotbalové ligy: Sigma Olomouc (v tabulce 7.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: sobota 9. dubna, 16:00. Rozhodčí: Hocek - Hájek, Šimáček - Kocourek (video). Bilance: 45 12-7-26 42:58. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Olomouc: Stejskal - Chvátal, Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Breite, Greššák - Daněk, Růsek, Navrátil - Chytil. Plzeň: Staněk - Havel, Pernica, Hejda, Santos - Káčer, Kalvach - Kopic, Čermák, Mosquera - Beauguel. Absence: Hála, Poulolo, Spáčil (všichni zranění), Beneš, González, Macík, Yunis (všichni nejistý start) - Bucha (trest za ČK), Sýkora (4 ŽK), Kaša, Řezník (oba zranění), Pachlopnik (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Daněk, Greššák, Chvátal, Chytil, Macík, Navrátil - Havel, Hejda, Řezník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hála, Chytil (oba 6) - Beauguel (12). Zajímavosti: - Plzeň v lize 15x za sebou s Olomoucí neprohrála (od března 2012), ale 2 z posledních 3 vzájemných duelů skončily remízou - Plzeň v Olomouci neprohrála posledních 8 ligových zápasů (od května 2011) - Olomouc minule podlehla Slovácku 0:1 a prohrála poprvé po 4 kolech - Olomouc doma v lize neprohrála 5x po sobě a v posledních 3 duelech na svém stadionu neinkasovala - Plzeň v lize neprohrála v posledních 14 zápasech, ale 2x za sebou remizovala, Viktoria z posledních 21 kol nebodovala pouze jednou - Plzeň venku v lize 7x za sebou neprohrála - Plzeň má se 17 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Vepřek (Olomouc) může odehrát 250. ligový zápas 1. FC Slovácko (4.) - MFK Karviná (16.) Výkop: sobota 9. dubna, 16:00. Rozhodčí: Klíma - Kubr, Kotalík - Franěk (video). Bilance: 12 7-4-1 17:5. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Borek - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Holzer - Havlík, Ljovin - Petržela, Sadílek, Jurečka - Cicilia. Karviná: Ciupa - Mikuš, Buchta, Kobouri, Šehič - Túlio, Ndiaye - Zorvan, Svoboda, Bartošák - Durosinmi. Absence: Fryšták, Nguyen (oba zranění) - Bajza (dohoda klubů), Bartl, Čmelík, Mangabeira, Tavares (všichni zranění), Zych (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Daníček, Kadlec, Reinberk, Sadílek (všichni 3 ŽK) - Bartošák (7 ŽK), Buchta, Jánoš, Ndiaye, Túlio (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jurečka (12) - Papadopulos (5). Zajímavosti: - Slovácko v lize neprohrálo s Karvinou 7x za sebou, před listopadovou remízou 2:2 vyhrálo 6 vzájemných zápasů po sobě 2:0 - Karviná porazila Slovácko v jediném z 12 ligových utkání - Slovácko doma v 6 ligových zápasech s Karvinou neprohrálo a 4x za sebou zvítězilo 2:0 - Slovácko neprohrálo v posledních 6 kolech (z toho 4 vítězství) - Slovácko doma v lize neprohrálo 3x po sobě - Karviná z posledních 2 kol získala 4 body, ale předtím v lize 5x po sobě nezvítězila - Karviná naposledy venku v lize vyhrála a naplno tam bodovala ve 2 z posledních 4 zápasů Bohemians Praha 1905 (14.) - Slovan Liberec (9.) Výkop: sobota 9. dubna, 16:00. Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Pečenka - Zelinka (video). Bilance: 39 9-10-20 35:57. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Dostál, Křapka, Vondra, Hašek - Mareček, Petrák - Vaníček, Hronek, Květ - Chramosta. Liberec: Knobloch - Koscelník, Štetina, Purzitidis, Mikula - Gebre Selassie, Havelka - Ghali, Frýdek, Tupta - Rondič. Absence: Bederka, Hůlka, Kovařík, Necid (všichni zranění), Keita, Puškáč (oba nejistý start) - Tiéhi (4 ŽK), Plechatý (zranění), Fukala, Matoušek, Stoch (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Květ (7 ŽK), Bederka - Mikula, Rondič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Puškáč (7) - Rabušic (5). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 4 vzájemných duelů - Bohemians doma v lize s Libercem 5x za sebou neprohráli - Bohemians nevyhráli 6 kol po sobě a 10 z posledních 11, minule při ligové premiéře trenéra Veselého remizovali v Karviné 1:1 - Bohemians doma nezvítězili v posledních 3 ligových zápasech (z toho 2 prohry), v Ďolíčku ale v této sezoně získali 17 z celkových 24 bodů - Liberec poslední 2 kola prohrál - Liberec venku v lize 6x za sebou nezvítězil - Krch (Bohemians) může odehrát 150. ligový zápas a Knobloch (Liberec) 50. - Alijagič (Liberec) oslaví den po utkání 19. narozeniny - liberecký trenér Kozel krátce hrával za Bohemians FK Teplice (13.) - Sparta Praha (3.) Výkop: sobota 9. dubna, 19:00. Rozhodčí: Machálek - Paták, Vodrážka - Ondráš (video). Bilance: 51 9-16-26 46:81. Poslední zápas: 2:4. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Mareček, Jukl, Boljevič - Žitný - Žák, Ledecký. Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer - Pešek, Sáček, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Hložek - Čvančara. Absence: Sejk, Fortelný, Čtvrtečka (všichni dohoda klubů), Mazuch, Moulis (všichni zranění), Succar, Sunzu, Shejbal (všichni nejistý start) - Čelůstka, Juliš, Panák (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Knapík, Moulis, Shejbal, Tijani, Vondrášek (všichni 3 ŽK) - Pavelka (7 ŽK), Dočkal, Hancko, Karabec (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Fortelný, Mareš (oba 4) - Čvančara (8). Zajímavosti: - Sparta v lize vyhrála poslední 4 vzájemné zápasy a s Teplicemi prohrála v jediném z posledních 15 duelů nejvyšší soutěže - Teplice v posledních 2 ligových zápasech se Spartou 11x inkasovaly - Sparta od května 2014 v lize neprohrála v Teplicích 7x za sebou (z toho 5 remíz) - Teplice naposledy v lize zvítězily, předtím ale 3x po sobě prohrály - Teplice doma poslední 2 ligové zápasy prohrály, předtím ale na Stínadlech zvítězily 2x po sobě - Sparta neprohrála 4 kola po sobě (v uplynulých 3 vyhrála) a nebodovala v jediném z posledních 12 - Sparta minule venku v lize vyhrála po 3 zápasech a v této sezoně tam získala pouze 22 z celkových 60 bodů - teplický trenér Jarošík působil jako hráč ve Spartě - Prošek (Teplice) oslaví den před zápasem 29. narozeniny Baník Ostrava (5.) - FC Hradec Králové (6.) Výkop: neděle 10. dubna, 16:00. Rozhodčí: Radina - Vlček, Černoevič - Zelinka (video). Bilance: 27-15-6-6 39:20. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Buchta, Kaloč, Kuzmanovič, Tetour, Koncevoj - Almási. Hradec: Vízek - Čech, Král, Leibl - Mejdr, Soukeník, Rada, Novotný - Rybička, Kubala, Vlkanova. Absence: Juroška (zranění), Takács (rekonvalescence) - Kodeš (12 ŽK), Urma (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chlumecký (7 ŽK), Almási, Janošek, Klíma, Laštůvka, Lischka - Novotný, Prekop, Vlkanova (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Almási (13) - Rada (9). Zajímavosti: - Ostrava poslední 2 ligové zápasy s Hradcem Králové nevyhrála (oba venku) - Ostrava doma v lize porazila Hradec Králové 6x za sebou a v samostatné nejvyšší soutěži tam s "Votroky" ve 13 duelech neprohrála - Ostrava v říjnovém osmifinále poháru ale doma podlehla Hradci Králové 1:2 - Ostrava v lize nezvítězila 4x za sebou a poslední 2 kola prohrála - Ostrava doma v lize vyhrála jediné z posledních 5 utkání - Hradec Králové v lize 4x za sebou neprohrál a nebodoval v jediném z posledních 7 kol - Hradec venku v lize neprohrál 3x po sobě, ale získal tam pouze 13 z celkových 35 bodů v ligové sezoně - královéhradecký trenér Koubek v minulosti vedl Ostravu FK Mladá Boleslav (10.) - Dynamo České Budějovice (8.) Výkop: neděle 10. dubna, 16:00. Rozhodčí: Krejsa - Slavíček, Machač - Berka (video). Bilance: 25 14-5-6 46:31. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Ml. Boleslav: Šeda - Douděra, Šimek, Suchý, Preisler - Matějovský, Dancák - Skalák, Mužík, Ewerton - Ladra. Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Konda, Skovajsa - Hora, Valenta - Van Buren, Michal Škoda, Brandner - Mihálik. Absence: Hlavatý, Sladký (oba 4 ŽK), Karafiát, Mašek, Milan Škoda (všichni rekonvalescence) - Havel, Mršič, Novák (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Karafiát, Milan Škoda - Brandner, Králik, Michal Škoda (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ewerton (9) - Mihálik, Michal Škoda (oba 4). Zajímavosti: - Č. Budějovice v posledním vzájemném utkání zvítězily, ale předtím v lize Ml. Boleslav 4x za sebou neporazily - Ml. Boleslav doma v lize nepodlehla Č. Budějovicím 7x za sebou (od května 2010) - Ml. Boleslav prohrála jediný z 12 domácích ligových zápasů s Č. Budějovicemi - Ml. Boleslav nevyhrála 3 kola po sobě (z toho 2 remízy) a zvítězila v jediném z posledních 8 - Ml. Boleslav vyhrála doma jediný z posledních 5 duelů, v této sezoně tam ale získala 20 z celkových 32 bodů - Č. Budějovice zvítězily v jediném z posledních 9 kol, zároveň ale prohrály jediný z posledních 5 ligových zápasů - Č. Budějovice venku v lize jako jediný tým v ligové sezoně nevyhrály a s 6 body jsou tam nejhorší v soutěži - za Ml. Boleslav hraje aktuálně zraněný Milan Škoda, za Č. Budějovice jeho bratr Michal - mladoboleslavský trenér Hoftych v minulosti vedl Č. Budějovice FK Jablonec (12.) - Fastav Zlín (11.) Výkop: neděle 10. dubna, 16:00. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf - Štěrba (video). Bilance: 31 17-10-4 49:24. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Kubista, Zelený - Hübschman - Malínský, Kratochvíl, Houska, Pilař - Silný. Zlín: Rakovan - Cedidla, Kolář, Simerský, Matejov - Conde - Dramé, Hrubý, Janetzký, Hloušek - Vukadinovič. Absence: Ikaunieks, Krob, Kadlec, Nešpor (všichni nejistý start) - Čanturišvili (trest za ČK), Procházka (8 ŽK), Hlinka, Jawo, Tkáč, Vraštil (všichni zranění), Fantiš (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Houska, Štěpánek (všichni 3 ŽK) - Cedidla, Conde, (oba 7 ŽK), Hlinka, Tkáč (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Malínský, Pilař (oba 3) - Tkáč (6). Zajímavosti: - Jablonec v lize se Zlínem 15x za sebou neprohrál a v posledních 6 vzájemných zápasech nejvyšší soutěže inkasoval jediný gól - Jablonec prohrál jediný z 15 domácích ligových zápasů se Zlínem a v posledních 7 zvítězil - Jablonec 7 kol po sobě nezvítězil, zároveň ale prohrál jediný z posledních 8 ligových zápasů - Jablonec vyhrál jediný z posledních 9 domácích ligových duelů - Jablonec je s 13 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligové sezony - Jablonec má s 20 góly nejhorší útok ligové sezony - Zlín zvítězil v jediném z posledních 5 kol - Zlín venku v lize 10x za sebou nevyhrál a získal tam jen 9 z celkových 29 bodů Slavia Praha (2.) - FK Pardubice (15.) Výkop: neděle 10. dubna, 19:00. Rozhodčí: D. Černý - Nádvorník, Antoníček - Klíma (video). Bilance: 3 2-1-0 9:1. Poslední zápas: 5:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Bah, Hovorka, Kačaraba, Plavšič - Traoré, Talovjerov - Lingr, Provod, Schranz - Sor. Pardubice: Boháč - Kostka, Toml, Hranáč, Cadu - Jeřábek - Tischler, Vacek, Solil, Rezek - Huf. Absence: Bořil, Krmenčík, Masopust (všichni zranění), Holeš, Samek, Ševčík (všichni nejistý start) - Čihák (4 ŽK), Červ, Markovič (oba dohoda klubů), Šimek (zranění), Čelůstka (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kačaraba, Krmenčík, Ousou - Čelůstka, Tischler, Vacek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Lingr (13) - Cadu, Tischler (oba 4). Zajímavosti: - Slavia v dosavadních 3 vzájemných ligových zápasech neprohrála a inkasovala jediný gól - Slavia v jediném dosavadním domácím ligovém duelu porazila Pardubice 3:0 - Slavia vyhrála jediné z posledních 3 kol a jediný z posledních 5 soutěžních zápasů - Slavia prohrála jediné z posledních 63 domácích ligových utkání - Slavia má s 62 góly nejlepší útok ligy - Slavia ve čtvrtek na úvod čtvrtfinále Evropské konferenční ligy remizovala 3:3 na hřišti Feyenoordu Rotterdam - Pardubice jako jediný tým na jaře v 8 kolech nezvítězily - Pardubice prohrály venku v lize 4x po sobě a inkasovaly při tom 15 branek - Pardubice mají s 60 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy Tabulka: 1. Plzeň 27 20 5 2 48:17 65 2. Slavia 27 20 4 3 62:18 64 3. Sparta 27 18 6 3 59:29 60 4. Slovácko 27 16 5 6 44:26 53 5. Ostrava 27 13 8 6 52:37 47 6. Hradec Králové 27 8 11 8 34:39 35 7. Olomouc 27 8 9 10 36:33 33 8. České Budějovice 27 8 9 10 37:41 33 9. Liberec 27 9 6 12 27:35 33 10. Mladá Boleslav 27 9 5 13 41:45 32 11. Zlín 27 8 5 14 34:47 29 12. Jablonec nad Nisou 27 4 13 10 20:41 25 13. Teplice 27 7 3 17 27:43 24 14. Bohemians 1905 27 6 6 15 32:53 24 15. Pardubice 27 4 9 14 31:60 21 16. Karviná 27 2 8 17 25:45 14