Plzeň bude hájit vedení v lize proti Boleslavi, Slavii čeká Olomouc

Statistické údaje před zápasy 11. kola fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno (v tabulce: 6.) - Sparta Praha (3.)

Výkop: sobota 8. října, 16:00.

Rozhodčí: Hocek - Paták, Nádvorník - Franěk (video).

Bilance: 50 9-7-34 41:112.

Poslední zápas: 1:6.

Hlasy před utkáním:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Mužstvo připravujeme tak, aby podalo co nejlepší výkon z hlediska individuálního, aby si každý sáhl na dno sil, jinak nemáme šanci uspět. Uvědomujeme si, že Sparta devět kol za sebou neprohrála, přijede jeden z nejlepších českých týmů. Jsem spokojen s tréninkovým procesem tento týden, hráči jsou natěšeni na zápas. Po utkání v Jablonci jsme hráčům ukázali chyby, jichž se dopustili a těch se musíme vyvarovat."

Thomas Nörgaard (asistent trenéra Sparty): "Minule proti Hradci to pro nás bylo po sérii remíz důležité vítězství, doufáme, že to bylo pro všechny probuzení. Teď se musíme připravit na další zápas. Musíme být v hlavě nastaveni tak, že jdeme vyhrát. Nezáleží na tom, s kým hrajeme, musíme udělat vše pro tři body. Připravujeme se na to, že Brno má kvalitní hráče. Někteří z nich předvádějí opravdu dobré výkony. Zároveň víme, že i jako tým hrají dobře."

Předpokládané sestavy:

Brno: Berkovec - Hrabina, Endl, Šural, Granečný - Texl, Ševčík - Alli, Falta, Hladík - Řezníček.

Sparta: Kovář - Wiesner, Sörensen, Zelený, Höjer - Daněk, Sadílek, Fortelný, Ladislav Krejčí II, Jankto - Kuchta.

Absence: Souček (dohoda klubů), Přichystal (zranění), Pachlopník (rekonvalescence), Endl (nejistý start) - Čvančara (trest za ČK), Haraslín, Pešek, Vindheim (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Šural - Čvančara, Jankto (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Řezníček, Ševčík (oba 5) - Čvančara (4).

Zajímavosti:

- Sparta prohrála jediné z posledních 6 vzájemných ligových utkání, s Brnem v nejvyšší soutěži 3x po sobě bodovala a v posledních 2 zápasech mu dala celkem 10 branek

- Sparta minule v Brně vyhrála, ale předtím tam v lize 3x po sobě nezvítězila

- Brno vyhrálo jediné z posledních 4 kol

- Brno doma v lize 3x za sebou nezvítězilo a v sezoně tam získalo jen 5 z celkových 14 bodů

- Brno má k dobru odložené utkání v Plzni

- Sparta 9 kol po sobě neprohrála, minule zvítězila po 5 ligových remízách

- Sparta v této ligové sezoně bodovala ve všech 4 venkovních duelech

- Sparta je spolu se Zlínem s 5 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

FC Hradec Králové (7.) - FK Teplice (11.)

Výkop: sobota 8. října, 16:00.

Rozhodčí: Szikszay - Volf, Arnošt - Orel (video).

Bilance: 24 11-5-8 32:28.

Poslední zápas: 2:1.

Hlasy před utkáním:

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Poslední měsíc zažívají Teplice výsledkově i herně povedené zápasy. Mají dobré útočníky, hrají systém, který v minulé sezoně nehrály. Sedlo jim to. Odborníci je pasovali do role kandidáta na sestup, ale já to tak nevidím. Teplice mají výborné mužstvo a dobré kreativní hráče jako Kučera nebo Trubač. Je to dobrý soupeř. V Teplicích jsem na různých pozicích byl asi osm let, takže mám nějakou teplickou minulost. Ale už jsem rok a čtvrt tady a dýchám za Hradec."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Poprvé v lize jsme porazili Pardubice, poskočili jsme i tabulkou nahoru. Největší pokrok oproti začátku sezony vidím v útočné efektivitě. Dokážeme i zareagovat na nepříznivé skóre, inkasovaná branka nás nesrazí. Teď na to ale musíme navázat proti Hradci a pokračovat v dobrých výkonech. Musíme být pořád pracovití a pokorní a soustředit se na další utkání."

Předpokládané sestavy:

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Čech - Gabriel, Rada, J. Kučera, Novotný - Rybička - Kubala, Vašulín.

Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, T. Kučera, Jukl, Shejbal - Trubač - Gning, Žák.

Absence: Kodeš (4 ŽK), Leibl, Smrž (oba trest za ČK), Urma (zranění), Ryneš (nejistý start) - Dramé, Fila, Urbanec (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Harazim, Rada, Reichl, Vašulín - Hybš, Hyčka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Kubala (3) - Urbanec, Gning, Žák (oba 4).

Zajímavosti:

- Hradec prohrál jediný z posledních 11 vzájemných ligových duelů a v nejvyšší soutěži porazil Teplice ve 4 z posledních 5 zápasů

- Hradec prohrál jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů s Teplicemi

- Hradec 4 kola posobě nevyhrál a dal v nich jediný gól

- Hradec Králové hraje domácí zápasy kvůli rekonstrukci stadionu v azylu v Ml. Boleslavi

- Hradec doma v lize 3x za sebou neprohrál a neinkasoval, v posledních 2 duelech tam remizoval 0:0

- Teplice 4 kola po sobě neprohrály a bodovaly v 6 z posledních 7 ligových zápasů

- Teplice venku v lize vyhrály jediný ze 4 duelů této sezony a získaly tam jen 4 z celkových 13 bodů

- v posledních 5 ligových duelech Teplic padly vždy minimálně 4 branky

- Klíma a Kubala (oba Hradec) mohou odehrát 100. ligové utkání

- asistent trenéra Hradce Hejkal vedl Teplice jako hlavní kouč

FK Pardubice (16.) - FK Jablonec (8.)

Výkop: sobota 8. října, 16:00.

Rozhodčí: Zelinka - Pochylý, Dohnálek.

Bilance: 5 1-2-2 3:4.

Poslední zápas: 1:0.

Hlasy před utkáním:

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Snažili jsme se dát hráče po utkání v Teplicích do kupy hlavně po psychické stránce. Každé utkání je pro nás momentálně důležité. Musíme udělat všechno pro to, abychom byli na dostřel ostatním týmům. Potřebujeme, aby tíživá nálada z hráčů spadla, jedním dobrým výsledkem se nakopneme. Zatím se nám nedaří dobrou hru, kterou předvádíme na tréninku, přenést do zápasu. Jablonec má kvalitní tým, v posledních zápasech se navíc herně zvedá. Mají v týmu velice šikovné hráče, jako jsou Jovovič, Chramosta, Sejk a další, kteří umějí dát gól. Nesmíme dostávat zbytečné góly. Pokud budeme 90 minut koncentrovaní, věřím v úspěch."

David Horejš (trenér Jablonce): "Vůbec nechci koukat na tabulku a jen podle toho hodnotit soupeře, to nikdy nedělám. My se musíme soustředit na svoji hru a co nejlépe se na Pardubice připravit. Nesmíme koukat na to, jestli jsou vepředu, nebo vzadu. Důležitý bude náš výkon."

Předpokládané sestavy:

Pardubice: Markovič - Chlumecký, Hranáč, Vlček - Vacek, Hlavatý, Icha, Helešic - Zahradníček, Černý, Sychra.

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Heidenreich, Krob - Cools, Kratochvíl, Považanec, Polidar - Chramosta, Jovovič - Sejk.

Absence: Jeřábek, Šimek (oba zranění) - Houska (4 ŽK), Hübschman, Martinec, Patrák, Štěpánek (všichni zranění), Heidenreich (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Považanec (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Hlavatý (2) - Chramosta (6).

Zajímavosti:

- Pardubice vyhrály jen minulý z 5 vzájemných ligových zápasů, v posledních 3 duelech s Jabloncem ale bodovaly

- Pardubice doma v lize Jablonec ve 2 zápasech neporazily

- Pardubice 7 kol po sobě prohrály a čekají na první body pod trenérem Kováčem

- Pardubice hrají domácí zápasy v azylu v pražském Ďolíčku

- Pardubice doma v lize 3x po sobě prohrály, získaly tam ale jediné 3 body v tomto ročníku

- Pardubice mají s 5 brankami nejhorší útok ligy a zároveň s 28 inkasovanými góly i nejslabší obranu

- Jablonec prohrál jediné z posledních 7 kol a v lize 3x za sebou zvítězil

- Jablonec venku v lize prohrál jediné ze 4 utkání v sezoně, získal tam však jen 5 z celkových 13 bodů

Viktoria Plzeň (1.) - FK Mladá Boleslav (9.)

Výkop: sobota 8. října, 19:00.

Rozhodčí: Černý - Caletka, Váňa - Machálek (video).

Bilance: 34 18-8-8 61:38.

Poslední zápas: 2:0.

Hlasy před utkáním:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Náš nejbližší program vůbec není jednoduchý. S Mladou Boleslaví hrajeme po těžkém utkání na Bayernu, které nás stálo strašně fyzických i psychických sil. Uděláme maximum pro to, abychom si ze zápasu v Mnichově vzali ponaučení, ale aby nás to nesrazilo do kolen. Není jednoduché to v lize zvládat slušně a pak v Champions League dostávat velké příděly. Po psychické stránce musíme na hráče působit v tom smyslu, že v téhle chvíli hrajeme o evropské poháry na příští rok."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Plzeň hraje pod trenérem Bílkem velmi pragmatický fotbal a má hodně silný tým s mnoha osobnostmi. Uspět můžeme, jen když všichni podáme nadstandardní výkony. Tak jak to proti Plzni minule předvedla Bohemka."

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Tvrdoň - Holík, Pernica, Jemelka, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Vlkanova, Mosquera - Chorý.

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Matějovský, Mareček, Fulnek - Ekpai, Ladra, Skalák.

Absence: Hejda, Sýkora (oba zranění), Řezník (rekonvalescence), Kliment, Staněk (oba nejistý start) - Kubista, Škoda (oba rekonvalescence), Krobot (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Mosquera, Tijani - Matějovský, Suchý (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Mosquera (5) - Škoda (4).

Zajímavosti:

- Plzeň v lize s M. Boleslaví 5x za sebou neprohrála (z toho 4 vítězství)

- Plzeň vyhrála poslední 4 domácí ligové zápasy s M. Boleslaví

- Plzeň v lize od loňského října neprohrála 31x po sobě, což je klubový rekord, minule remizovala na půdě Bohemians a po 7 kolech nezvítězila

- Plzeň doma v lize od loňského února 29x za sebou neprohrála a v posledních 7 duelech tam zvítězila

- Plzeň jako jediná v této sezoně neprohrála

- Plzeň má se 7 inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže

- Plzeň má k dobru odložené domácí utkání s Brnem

- Plzeň v úterý ve skupině Ligy mistrů utrpěla debakl 0:5 v Mnichově s Bayernem, který ve středu vyzve doma

- M. Boleslav 4 kola po sobě neprohrála

- M. Boleslav venku v lize 3x za sebou vyhrála a získala tam 10 z celkových 13 bodů v sezoně

- trenér M. Boleslavi Hoftych odkoučuje 200. ligový zápas

1. FC Slovácko (10.) - Bohemians Praha 1905 (4.)

Výkop: neděle 9. října, 16:00.

Rozhodčí: Petřík - Horák, Vlček - Hocek (video).

Bilance: 33 14-10-9 41:32.

Poslední zápas: 2:1.

Hlasy před utkáním:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Zase jsme vstoupili do velkého kolotoče, střídají se ligové a pohárové zápasy. Už před zápasem s Nice jsme museli řešit nějaké zdravotní problémy a je jasné, že změny nastanou i před nedělní ligou s Bohemians. Zátěž se prostě musí rozdělit. Víme, jaký tým k nám přijede, Bohemians venku ještě neprohráli, což je hodně výmluvné."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Na čtvrtém místě se nám líbí, nebudeme říkat, že ne. Chceme být co nejvýš. Remizovali jsme s Plzní. Byli jsme určitě nebezpečnější, sahali jsme po třech bodech. Teď nás čeká další pohárový účastník Slovácko. Věřím, že i proti němu je v našich silách bodovat."

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Fryšták - Reinberk, Šimko, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Sinjavskij, Kohút, Duskí - Kozák.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jánoš, Jindřišek, Prekop - Hronek, Květ - Drchal.

Absence: nikdo - Petrák (disc. trest), Necid (zranění), Puškáč (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Puškáč (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Duskí - Křapka, Puškáč (všichni 3).

Zajímavosti:

- Slovácko poslední 4 vzájemné ligové zápasy neprohrálo (z toho 3 vítězství)

- Slovácko naposledy doma v lize Bohemians porazilo, ale předtím tam s nimi 4x za sebou nezvítězilo

- Slovácko minule vyhrálo po 5 kolech

- Slovácko doma v lize 3x za sebou nezvítězilo a získalo tam jen 4 z celkových 13 bodů

- Slovácko ve čtvrtek v Evropské konferenční lize prohrálo doma s Nice 0:1

- Bohemians prohráli jediné z posledních 4 kol

- Bohemians venku v lize v této sezoně v 5 zápasech neprohráli (z toho 4 vítězství) a získali tam 13 z celkových 15 bodů

- Břečka může nastoupit ke 100. ligovému utkání, Tomič (oba Slovácko) si může připsat 50. start

- Prekop oslaví den před utkáním 25. narozeniny, Bačkovskému (oba Bohemians) bude den po zápase 23 let

Slovan Liberec (5.) - Baník Ostrava (14.)

Výkop: neděle 9. října, 16:00.

Rozhodčí: Batík - Pečenka, Kotalík - Szikszay (video).

Bilance: 58 25-19-14 72:54.

Poslední zápas: 1:1.

Hlasy před utkáním:

Jakub Harant (asistent trenéra Liberce): "Musím přiznat, že 14. místo Ostravy v tabulce je pro mě překvapením. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že se tým bude postupně v sezoně prokousávat vzhůru. Zrovna v zápasech venku Baník ještě neprohrál, což je pro nás varováním. Musíme si dát pozor zejména na ofenzivní hráče Klímu, Kuzmanoviče, Plavšiče, Cadua a také na uzdraveného střelce Almásiho. I když je v týmu soupeře celá řada kvalitních hráčů, věřím, že zápas zvládneme a zvítězíme."

David Oulehla (asistent trenéra Ostravy): "Liberec je kombinační mužstvo, je to nepříjemný tým, pohyblivý, dynamický. Umí si pomoct standardními situacemi, velmi nebezpeční jsou tři hráči nahoře Višinský, Van Buren, Matoušek. Naše poslední utkání proti Budějovicím mělo parametry, bylo kombinační, rychlé, vytvářeli jsme si šance. Ale nedaří se nám to dotáhnout do úspěšného výsledku. Víme to a musíme se snažit dále. Uděláme maximum pro to, aby se nám to povedlo v Liberci."

Předpokládané sestavy:

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Prebsl, Plechatý - Mikula, Valenta, Červ, Preisler - Frýdek - Van Buren, Matoušek.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman - Cadu, Boula, Kuzmanovič, Kaloč, Plavšič - Almási.

Absence: Doumbia, Ghali - Svozil, Takács (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Šehič (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Van Buren (6) - Klíma, Kuzmanovič, Tijani (všichni 3).

Zajímavosti:

- Ostrava poslední 4 vzájemné ligové zápasy neprohrála

- Liberec vyhrál jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů s Ostravou a 4x neskóroval

- Liberec zvítězil v jediném z posledních 5 kol a v lize 2x za sebou prohrál

- Liberec doma v lize 3x po sobě nezvítězil (z toho 2 prohry) a v sezoně tam získal jen 4 z celkových 14 bodů

- Ostrava vyhrála jediné z posledních 7 kol

- Ostrava venku v ligovém ročníku ve všech 4 duelech remizovala

- trenér Kozel před angažmá v Liberci vedl Ostravu

- Purzitidis (Liberec) může odehrát 50. duel v české lize

Dynamo České Budějovice (13.) - Trinity Zlín (15.)

Výkop: neděle 9. října, 16:00.

Rozhodčí: Radina - Kříž, Hrabovský - Kocourek (video).

Bilance: 24 9-6-9 24:24.

Poslední zápas: 2:2.

Hlasy před utkáním:

Jan Baránek (asistent trenéra Č. Budějovic): "Chceme konečně změnit prokletí domácího stadionu, kde jsme ještě v tomto soutěžním ročníku nevyhráli. Uděláme pro to všechno. Minule jsme vyhráli na Baníku. Chtěli bychom to potvrdit a navázat na výkon, hlavně na výsledek."

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Víme, že naše situace není ideální, ale tabulka je vyrovnaná. Když v tříbodovém systému zvládneme dvě utkání po sobě, posuneme se výš. Potřebujeme se chytnout, nemáme špatný tým, jen musíme bodovat. Známe kvality soupeře, my se ale musíme zaměřit na sebe. Rádi bychom jako první skórovali, což by přineslo uklidnění do našich řad. Potřebovali bychom takový zápas, jaký měly Budějovice v Ostravě, kde se štěstím vyhrály."

Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Králik, Havel, Sluka - Broukal, Čavoš - Čmelík, Hellebrand, Potočný - Hais.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Kolář, Procházka, Bartošák - Didiba - Dramé, Hrubý, Janetzký, Čanturišvili - Jawo.

Absence: Hora (disc. trest), Škoda (nejistý start) - Fantiš, Tkáč (oba zranění), Hloušek (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Sluka - Cedidla (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Čmelík, Škoda - Jawo, Kolář (všichni 2).

Zajímavosti:

- týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 9 výher a porážek i stejné skóre 24:24

- Zlín v lize s Č. Budějovicemi poslední 4 zápasy neprohrál (z toho 3 vítězství)

- Č. Budějovice doma v lize Zlín 2x za sebou neporazily

- Č. Budějovice minule v lize vyhrály po 3 porážkách

- Č. Budějovice doma v lize v 5 zápasech této sezony zápasů nezvítězily, 3x po sobě tam prohrály a s jediným z celkových 11 bodů jsou tam nejhorším týmem soutěže

- Zlín vyhrál jediný z posledních 13 ligových zápasů a v 4 kola po sobě nezvítězil

- Zlín venku v lize 19x za sebou nevyhrál a 3x za sebou tam remizoval

- Zlín je spolu se Spartou s 5 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- v utkání může dojít na souboj bratrů Patrika (Č. Budějovice) a Jana (Zlín) Hellebrandových

Sigma Olomouc (12.) - Slavia Praha (2.)

Výkop: neděle 9. října, 19:00.

Rozhodčí: Klíma - Antoníček, Machač - Franěk (video).

Bilance: 54 14-14-26 53:81.

Poslední zápas: 0:1.

Hlasy před utkáním:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Máme vlastní vizi, jak se chceme dlouhodobě prezentovat, není to jen o zápase proti Slavii. Samozřejmě proti takovému soupeři, který má obrovskou kvalitu, něco upravíme. Kluž měla spíše velké štěstí, než že by nám ukázala nějaký recept jak proti Slavii uspět. Slavia byla po celý zápas výrazně lepší a vypracovala si dost příležitostí na to, aby zápas zvládla. Věřím, že budeme schopni hrát s dostatečnou mírou energie od první minuty, abychom my byli tím nebezpečným týmem a ne soupeř."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Porážka s Kluží nás samozřejmě mrzí. Měli jsme hodně nadějných šancí, chybělo lepší rozhodnutí v těch pozicích, které jsme si vytvořili. Musíme se z toho oklepat a zvládnout nedělní utkání v Olomouci. Musíme dát dohromady hráče po zdravotní stránce. Musíme zlepšit práci ve vápnech, být efektivní a vyvarovat se zbytečných chyb do defenzivy."

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Trefil - Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Breite, Spáčil - Zifčák, Růsek, Navrátil - Chytil.

Slavia: Kolář - Douděra, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Tiéhi, Ševčík - Ewerton, Provod, Olayinka - Tecl.

Absence: Macík, Ventúra (oba zranění), Vaněček (nejistý start) - Bořil, Holeš, Hovorka, Mandous, Santos, Schranz (všichni zranění), Lingr, Masopust (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Chytil, Pokorný - Usor (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chytil (4) - Tecl (9).

Zajímavosti:

- Slavia v lize s Olomoucí 11x za sebou neprohrála, zvítězila v 8 z posledních 9 vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži a 3x po sobě 1:0

- Slavia v posledních 6 vzájemných ligových zápasech inkasovala jediný gól

- Olomouc v posledních 6 domácích ligových zápasech se Slavií nezvítězila a 4x po sobě neskórovala

- Olomouc prohrála jediné z posledních 5 kol

- Olomouc doma v lize ve 4 zápasech této sezony nevyhrála a získala tam jediný z celkových 11 bodů

- Slavia prohrála jediné z posledních 9 kol

- Slavia venku v lize 2x po sobě nevyhrála a v sezoně tam získala jen 7 z celkových 22 bodů

- Slavia má s 34 góly nejlepší útok ligy

- Slavia ve čtvrtek podlehla v Evropské konferenční lize doma Kluži 0:1 a prohrála 2 z posledních 3 soutěžních zápasů

- Tiéhi (Slavia) si může připsat 50. start v české lize

Tabulka: