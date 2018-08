Praha - Fotbalisté Plzně jako jediní neztratili v úvodních pěti zápasech nové ligové sezony ani bod a stoprocentní bilanci a vedoucí příčku v tabulce budou v 6. kole hájit doma proti Mladé Boleslavi. Pražská Slavia se v Teplicích pokusí napravit domácí prohru s Jabloncem, který v souboji pohárových účastníků přivítá Olomouc. O první body v ročníku budou usilovat Dukla v Ostravě a Karviná proti Opavě.

Obhájce titulu Plzeň vyhrála poslední čtyři kola 1:0 a v součtu s minulou sezonou v lize zvítězil už sedmkrát po sobě. S Mladou Boleslaví však na konci března Viktoria utrpěla poslední domácí porážku (1:2). Soupeř v novém ročníku hraje otevřený fotbal a před týdnem deklasoval Opavu 6:1. Boleslav má s 12 góly nejlepší útok ligy, ale s 12 inkasovanými brankami čtvrtou nejhorší obranu.

"Boleslav se prezentuje hodně ofenzivně a dává hodně gólů. Na druhou stranu ale zase dost gólů dostává. Doufám, že vyhrajeme a konečně dáme více gólů. Na útočnou fázi se zaměřujeme, trošku mi vadí, že v ofenzivě nejsme více úspěšní. Budeme vycházet i z toho jarního zápasu," řekl pro klubový web plzeňský trenér Pavel Vrba.

"V Plzni nás čeká mimořádně zdatný soupeř, kterého zdobí sehranost a zkušenost stabilního kádru. Můžeme proti němu uspět jen maximálně zodpovědným a soustředěným výkonem ve všech řadách," uvedl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Slavia před týdnem podlehla 0:2 Jablonci a poprvé v ligové sezoně ztratila body. Předtím stejným poměrem prohrála v odvetě 3. předkola Ligy mistrů v Kyjevě. Vicemistr si chce spravit chuť v Teplicích, s nimiž v nejvyšší soutěži sedmkrát za sebou neprohrál.

"Protože jsme teď doma ztratili body, potřebujeme je získat zpátky. Budeme hledat podobný recept jako v posledním utkání, které jsme v minulé sezoně v Teplicích vyhráli 3:0. V zápasech Teplic hodně záleží na tom, kdo dá první gól," podotkl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Olomouc ve čtvrtek přes porážku 0:1 se Sevillou v úvodním duelu závěrečného předkola Evropské ligy zaujala výkonem. Dobrou hru si Hanáci potřebují přenést i do nedělního utkání v Jablonci, protože v lize prohráli čtyři z pěti kol. Severočeši, kteří na rozdíl od Olomouce vstoupí do pohárů až v základní skupině Evropské ligy, naopak po výsledkově nepovedeném vstupu do nejvyšší soutěže dvakrát po sobě vyhráli.

"Jablonec je jedno z nejlepších mužstev české ligy, pro nás by to měla být další výzva. Doufám, že k tomu přistoupíme se stejnou vážností a ochotou pracovat jako ve čtvrtek," řekl olomoucký kouč Václav Jílek.

Dukla je bez bodu a s nejvyšším počtem inkasovaných branek v tabulce poslední. V sobotu se představí na půdě rozjeté Ostravy, která vyhrála třikrát po sobě. Celek z Julisky však věří, že naváže na čtyři výhry po sobě ze vzájemných soubojů s Baníkem.

"Ostravští hráči určitě budou sebevědomí, ale my tam nepojedeme s tím, že chceme dostat nálož. Chceme hrát fotbal, chceme se prosadit a konečně bodovat," uvedl kouč Dukly Pavel Drsek.

O hodně půjde i ve slezském derby mezi Opavou a Karvinou. Domácí nováček, který se opět představí v brněnském azylu, má jen bod a hosté dokonce nulu. "Věřím, že bude naše výhoda, že Opava nehraje doma a nemá v Brně takovou diváckou kulisu. Věřím, že nám to pomůže a budeme bodovat," uvedl karvinský kouč Roman Nádvorník.

Ve zbylém víkendovém utkání druhý z nováčků Příbram přivítá Liberec a bude chtít potvrdit výbornou bilanci doma, kde získala sedm z osmi bodů. Druhá Sparta se představí na půdě Bohemians 1905 už dnes a kolo v pondělí uzavře dohrávka Slovácka se Zlínem.

Hlasy před víkendovými zápasy 6. kola první ligy:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Sledovali jsme Duklu v Příbrami i proti Slovácku. V Příbrami neproměnila v první půli dvě tutovky a prohrála, proti Slovácku dala všechny tři góly, a přesto taky prohrála. Má teď i smůlu. My se musíme přičinit, aby se k ní štěstí nepřiklonilo tady. Věřím, že poctivým a týmovým výkonem jako v minulých zápasech utkání zvládneme. Dukla pořád patří do skupiny herních mužstev, nejsou to bouchači, kteří by to zjednodušili. Budeme to muset vyběhat a budeme muset získávat balony v prostorech, kde to pak umíme dohrát."

Pavel Drsek (trenér Dukly): "Čekám ještě daleko lepší atmosféru, než jakou jsme v Ostravě zažili naposledy na jaře, protože Baník odstartoval sezonu velmi dobře a diváci ho poženou. Jejich hráči určitě budou sebevědomí, ale my tam nepojedeme s tím, že chceme dostat nálož. Chceme hrát fotbal, chceme se prosadit a konečně bodovat."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Na Spartě to byl daleko lepší výsledek než předvedená hra. My jsme to byli jen prvních deset minut, pak jsme byl i přes výsledek zklamaný. To bych rád změnil. Proti Liberci bych rád navázal na předchozí domácí výkony, aby nám výsledek nepřineslo především štěstí jako na Letné, i když jsme mu tam šli naproti. A budeme si muset poradit s absencí Treglera."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "V Příbrami to bude určitě hodně náročný zápas, neboť soupeř je doma hodně silný, ještě tam neprohrál. Připravujeme se na to statečně a chtěli bychom předvést diametrálně odlišný výkon než v prvním poločase s Bohemkou. Chceme hrát aspoň tak, jak jsme hráli v druhém poločase."

Roman Skuhravý (trenér Opavy): "Utkání bude umocněno tím, že oba týmy ho potřebuji zvládnout. Ze zkušenosti vím, že pokud budeme tlačit na pilu, nebude to dobré. Vím, v jakém rozpoložení kluci jsou. Pracujeme na tom, abychom předvedli výkon, který nás může přivést k úspěchu. Nás čeká od doby, co jsme spolu, takové utkání poprvé. Věřím, že v náš prospěch bude hovořit to, že jsme déle pospolu."

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Věřím, že bude naše výhoda, že Opava nehraje doma a nemá v Brně takovou diváckou kulisu. Věřím, že nám to pomůže a budeme bodovat. Opavu znám dobře z druhé ligy. Dělá problémy soupeřům nezvyklým rozestavením, ale já věřím, že na to budeme připraveni a zápas zvládneme."

Alex Král (obránce Teplic): "Víme, že to nemáme úplně ideálně rozehrané, ale je teprve začátek sezony a není to žádná hrůza. Musíme co nejdříve začít sbírat body. Když podáme poctivý výkon, věřím, že můžeme Slavii zvládnout, doma máme sílu. Nechci říct, že Slavia Jablonec podcenila, ale byl na ni tlak. Má to obrovsky těžké v tom, že každý tým se chce proti ní ukázat a každý od ní očekává zopakování skvělých výkonů, výhru. I pro nás bude výhoda, že se můžeme ukázat."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Cíl je jasný - protože jsme teď v domácím prostředí ztratili body, potřebujeme je získat zpátky. Ve dvou zápasech do reprezentační pauzy potřebujeme uhrát šest bodů. Teplice hrají organizovaný fotbal s podporou Vaněčka, o kterého se hodně opírají. Budeme hledat podobný recept jako v posledním utkání, které jsme tam v minulé sezoně vyhráli 3:0. V zápasech Teplic hodně záleží na tom, kdo dá první gól, jestli se jim podaří dát vedoucí gól. Pak se do nich hraje hrozně těžko, protože hrají v nízkém bloku a hodně blízko u sebe. Pokud naopak dostanou první branku, je zápas jiný."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Mladá Boleslav se prezentuje hodně ofenzivně a dává hodně gólů. Teď dala šest Opavě, v Karviné čtyři. Čeká nás tedy soupeř, který má momentálně dobrou střeleckou formu, na druhou stranu ale zase dost gólů dostává. Doufám, že vyhrajeme a konečně dáme více gólů. Na útočnou fázi se zaměřujeme, trošku mi vadí, že v ofenzivě nejsme více úspěšní. Doufám, že střeleckou formu kromě Krmenčíka najde i někdo jiný. Na poslední zápas s Boleslaví si samozřejmě vzpomínám, bylo to na začátku jara, kdy jsme nenavázali na podzim. Je to pro nás obrovské ponaučení a určitě i z toho zápasu budeme nějakým způsobem vycházet."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "V Plzni nás čeká mimořádně zdatný soupeř, kterého zdobí sehranost a zkušenost stabilního kádru. Můžeme proti němu uspět jen maximálně zodpovědným a soustředěným výkonem ve všech řadách."

Nikolaj Komličenko (útočník M. Boleslavi): "Naše hra proti Opavě byla dobrá a jsem samozřejmě spokojený s výsledkem. Snad takhle budeme pokračovat. Jedeme na hřiště mistra, takže nás čeká silný soupeř a důležité utkání, ve kterém chceme uhrát dobrý výsledek. V minulé sezoně jsem proti Plzni dostal červenou kartu, což nechci opakovat. Uvidíme, kolik padne gólů, ale snad my dáme o jeden víc. Nečekal jsem, že budu mít tolik branek, tak snad mi to bude padat dál. Ale hlavní je, aby to šlo týmu."

Petr Rada (trenér Jablonce): "V minulé sezoně jsme se doma s Olomoucí prali a skončilo to 0:0. Myslím si ale, že jsme měli dostatek brankových příležitostí, abychom zápas vyhráli. Olomouc má kvalitní tým, tolik neměnila kádr. Přišli akorát Nešpor, Dvořák a Pilař, odešel například Radakovič. Určitě nás čeká těžké utkání, nekoukáme na to, na jakém místě v tabulce jsou. Hrají pořád stejným stylem, sestava se moc nemění a bude to náročné. Mají hodně běhavý tým a na hřišti o sobě vědí."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jablonec od začátku soutěže hraje kvalitně, bohužel pro něj se s tím úplně nedostavily výsledky, potýkal se s nižší produktivitou. Ale v posledních dvou zápasech se střelecky probudil. Dokázal vyhrát na Slavii, což je pro něj obrovské pozitivum. Čeká nás jedno z nejlepších mužstev české ligy, pro nás by to měla být další výzva. Utkání v Jablonci je vždy složité. Doufám, že k tomu přistoupíme se stejnou vážností a ochotou pracovat jako ve čtvrtek. Hráči za sebou mají v uvozovkách nějaký vrchol v podobě zápasu se Sevillou, možná zčásti už může na někoho fyzická únava dolehnout, týdny se opakují. Ale nejdůležitější bude jednoznačně mentální připravenost hráčů. Byl bych strašně rád, aby si hráči po Seville uvědomili, že dokážou pracovat na určité úrovni a přenesli to do ligových zápasů."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- 1. FK Příbram (7.) - Slovan Liberec (11.) Výkop: sobota 25. srpna, 17:00. Rozhodčí: Nenadál - Pospíšil, Flimmel. Bilance: 38 7-12-19 (30:56). Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Soldát, Skácel - Kilián, Květ - Rezek, Matoušek, Fantiš - Slepička. Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Mara - Breite - Malinský, Ševčík, Potočný, Pešek - Pázler. Absence: Tregler (trest za ČK), Boháč (zranění) - Kerbr, Knejzlík (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Matoušek, Slepička (oba 3) - Pázler (2). Zajímavosti: - Liberec vyhrál poslední 4 vzájemné ligové duely a inkasoval v nich jediný gól, s Příbramí naposledy prohrál v roce 2014 - poslední 2 ligové zápasy vyhrál Liberec v Příbrami 1:0 - Příbram bodovala ve 4 z 5 kol sezony - Příbram doma získala 7 z 8 bodů - Příbram vstřelila 11 gólů a má po M. Boleslavi druhý nejlepší útok spolu se Slavií a Spartou - Liberec v posledních 3 kolech remizoval - Liberec vyhrál jediný z posledních 6 ligových zápasů - Liberec v lize venku 6x za sebou nevyhrál - trenér Příbrami Csaplár v minulosti vedl Liberec a získal s ním titul - Malinský (Liberec) v den utkání slaví 27. narozeniny Baník Ostrava (4.) - Dukla Praha (16.) Výkop: sobota 25. srpna, 17:00. Rozhodčí: Machálek - Podaný, Boček. Bilance: 14 3-3-8 (17:23). Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Diop, O. Šašinka. Dukla: Rada - Douděra, Bezpalec, Chlumecký, Miloševič - Tetour, Hanousek - Breda, Holík, Podaný - Schranz. Absence: Breda, Stáňa (oba zranění), Baroš (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: nikdo - Tetour (3 ŽK). Nejlepší střelci: Baroš, Diop (oba 3) - Schranz (2). Zajímavosti: - Dukla vyhrála poslední 4 vzájemné ligové zápasy a 6x za sebou s Ostravou neprohrála - Ostrava naposledy v nejvyšší soutěži porazila Duklu v dubnu 2014 (doma 2:0) - Ostrava 3 kola po sobě vyhrála a z posledních 10 ligových utkání prohrála jediné - Ostrava doma v lize 8x za sebou neprohrála, naposledy podlehla právě Dukle 17. března - Ostrava doma v lize 315 minut neinkasovala - Dukla společně Karvinou ještě v ligové sezoně nebodovala, prohrála všech 5 zápasů pod novým trenérem Drskem - Dukla v součtu s minulým ligovým ročníkem prohrála 8x za sebou - Dukla má s 15 inkasovanými góly nejhorší ligovou obranu a se 4 vstřelenými brankami nejhorší ofenzivu soutěže společně s Opavou a Karvinou - Dukla si v 5 kolech dala 4 vlastní góly (z toho 3 Chlumecký) - Pazdera (Ostrava) může odehrát 100. ligové utkání SFC Opava (14.) - MFK Karviná (15.) Výkop: sobota 25. srpna, 17:00 (hráno v Brně). Rozhodčí: Zelinka - Blažej, Kříž. Bilance: - . Poslední zápas: - . Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Svozil, Helebrand - Kayamba, Jursa, Kuzmanovič, Schaffartzik, Zapalač - Jurečka, Puškáč. Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Tusjak, Lingr, Letič - Wágner. Absence: Žídek (rekonvalescence) - Dreksa (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Kuzmanovič (2) - Budínský (2). Zajímavosti: - Karviná s Opavou ve vzájemných zápasech ještě ve druhé lize 7x po sobě neprohrála - Opava hraje domácí zápasy kvůli rekonstrukci trávníku v azylu v Brně - Opava v 5 kolech získala jediný bod, Karviná 5x prohrála - Opava v nejvyšší soutěže nevyhrála 16 zápasů za sebou - Opava v minulém kole utrpěla debakl 1:6 v Mladé Boleslavi - oba celky daly jen 4 góly a spolu s Duklou mají nejhorší ligový útok, se 14 inkasovanými brankami pak mají druhou nejhorší obranu - Karviná z posledních 17 ligových utkání pouze jednou vyhrála - Jursa je odchovancem Karviné, Puškáč a Juřena (všichni Opava) také působili v soupeřově týmu FK Teplice (12.) - Slavia Praha (3.) Výkop: sobota 25. srpna, 19:00 (O2TV Sport). Rozhodčí: Proske - Kotík, Vlasjuk. Bilance: 44 12-12-20 (50:64). Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Hošek, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hyčka, Žitný, Hora - Vaněček. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Pokorný, Bořil - Souček - Stoch, Sýkora, Hušbauer, Baluta - Tecl. Absence: Vošahlík (zranění) - Van Buren, Olayinka, Jugas (všichni zranění), Mešanovič, Alvir (oba rekonvalescence), Deli, Zmrhal (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Vaněček (4) - Hušbauer, Škoda (oba 3). Zajímavosti: - Teplice neporazily v lize Slavii 7x za sebou (3 remízy, 4 prohry) - Slavia vyhrála poslední 3 vzájemná ligová utkání - Teplice doma Slavii 3x za sebou neporazily (remíza, 2 prohry) a z toho 2x nedaly gól - Slavia před 5 lety prohrála doma s Teplicemi 0:7 a šlo o její nejvyšší porážku v samostatné lize - Teplice vyhrály jediný z posledních 12 ligových duelů a z posledních 3 kol získaly jen bod (2x po sobě neskórovaly) - Teplice prohrály 4 z posledních 5 domácích ligových zápasů a ve 3 z posledních 4 podlehly o 3 nebo více branek - Slavia prohrála poslední 2 soutěžní zápasy (0:2 v LM v Kyjevě a 0:2 v lize s Jabloncem) - Slavia v lize venku 8x za sebou neprohrála a v posledních 6 zápasech tam neinkasovala - trenér Šmejkal (Teplice) jako hráč získal titul se Slavií - Kolář (Slavia) si může připsat 50. ligový start Viktoria Plzeň (1.) - FK Mladá Boleslav (10.) Výkop: neděle 26. srpna, 15:00 (O2TV Sport). Rozhodčí: Příhoda - Dobrovolný, Koval. Bilance: 26 13-6-7 (38:29). Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Zeman, Čermák, Kopic - Krmenčík. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Král, Keresteš - Hůlka, Takács - Diviš, Ladra, Konaté - Komličenko. Absence: Kolář (zranění) - Matějovský, Fabián (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Krmenčík (4) - Komličenko (5). Zajímavosti: - M. Boleslav bodovala ve 4 z posledních 5 ligových duelů s Plzní - Plzeň naposledy v lize doma prohrála v březnu právě s M. Boleslaví (1:2) - Plzeň jako jediná vyhrála všech 5 ligových zápasů v sezoně - Plzeň má s jedním inkasovaným gólem nejlepší ligovou obranu - Plzeň poslední 4 kola vyhrála výsledkem 1:0 a neinkasovala už 443 minut - Plzeň v součtu s minulou sezonou v lize vyhrála 7x za sebou a z posledních 12 kol prohrála jediné - M. Boleslav má nejlepší útok ligy s 12 góly a čtvrtou nejhorší obranu s 12 inkasovanými brankami - Krmenčík (Plzeň) vstřelil 8 gólů v posledních 7 ligových zápasech - Krmenčík dal Boleslavi 4 branky v posledních 3 zápasech - Krmenčík může odehrát 100. utkání v české lize, Řezníček (Plzeň) pak 250. duel - Kateřiňák (M. Boleslav) den před zápasem oslaví 23. narozeniny FK Jablonec (8.) - Sigma Olomouc (13.) Výkop: neděle 26. srpna, 18:00 (ČT Sport). Rozhodčí: Jílek - Hrabovský, Kotalík. Bilance: 44 20-11-13 (54:45). Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Kubista, Hübschman - Masopust, Trávník, Jovovič - Doležal. Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Hála, Plšek, Kalvach, Houska, Falta - Nešpor. Absence: nikdo - Pilař (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Doležal (2) - Houska (2). Zajímavosti: - poslední dva vzájemné ligové zápasy skončily remízou 0:0 - Jablonec prohrál jediný z posledních 11 vzájemných ligových duelů, poslední 3 ale nevyhrál - Olomouc v Jablonci v lize z posledních 10 utkání 9x prohrála a jednou remizovala - Olomouc v Jablonci v lize naposledy vyhrála před 13 lety - Jablonec vyhrál poslední 2 kola - Jablonec prohrál jediný z posledních 11 domácích ligových zápasech - Olomouc dnes hraje úvodní utkání 4. předkola Evropské ligy se Sevillou - Olomouc z úvodních 5 kol 4x prohrála - Polom (Olomouc) může odehrát 50. ligové utkání 1. FC Slovácko (6.) - Fastav Zlín (5.) Výkop: pondělí 27. srpna, 18:00. Rozhodčí: Pechanec - Myška, Fišer. Bilance: 16 4-5-7 (17:22). Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Kadlec - Daníček - Navrátil, Sadílek, Havlík, Petr - Zajíc. Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák - Beauguel, Poznar. Absence: Kuchta (zranění) - Vyhnal (zranění). Disciplinární ohrožení: Hofmann (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Hofmann (2) - Beauguel (2). Zajímavosti: - Zlín neprohrál posledních 7 vzájemných ligových duelů - Slovácko doma v lize Zlín 4x za sebou neporazilo - Slovácko v lize naposledy vyhrálo nad Zlínem před 12 lety (2:1 venku) - Slovácko z posledních 4 kol 3x vyhrálo, nebodovalo pouze na Spartě - Slovácko doma neprohrálo v lize 6x za sebou a z posledních 10 utkání tam 9x bodovalo - Zlín v posledních 7 ligových zápasech prohrál jen v Plzni (4 výhry, 2 remízy) - Zlín prohrál jen 2 z posledních 7 venkovních ligových zápasů - Hellebrand (Slovácko) působil ve Zlíně Tabulka: 1. Plzeň 5 5 0 0 7:1 15 2. Sparta 5 4 1 0 11:3 13 3. Slavia 5 4 0 1 11:3 12 4. Ostrava 5 4 0 1 10:3 12 5. Zlín 5 3 1 1 7:5 10 6. Slovácko 5 3 0 2 8:6 9 7. Příbram 5 2 2 1 11:8 8 8. Jablonec 5 2 1 2 8:5 7 9. Bohemians 1905 5 2 1 2 6:7 7 10. Mladá Boleslav 5 2 0 3 12:12 6 11. Liberec 5 1 3 1 5:5 6 12. Teplice 5 1 2 2 8:10 5 13. Olomouc 5 1 0 4 6:11 3 14. Opava 5 0 1 4 4:14 1 15. MFK Karviná 5 0 0 5 4:14 0 16. Dukla 5 0 0 5 4:15 0