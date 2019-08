Plzeň bude doma s Antverpami odvracet konec v pohárech

Plzeň - Fotbalisty Plzně ve čtvrtek čeká domácí odveta třetího předkola Evropské ligy s Antverpami, v níž budou dohánět manko 0:1 z Belgie a odvracet hrozící sezonu bez pohárů. Viktoria potřebuje k postupu zlomit střelecké trápení, gól nedala už ve čtyřech soutěžních zápasech po sobě.

Svěřenci Pavla Vrby minulý čtvrtek v Bruselu nezvládli hlavně úvodní poločas, v němž také Ivo Rodrigues vstřelil vítězný gól. Plzeň se sice po změně stran zlepšila, ale obranu Antverp ničím nepřekvapila. Belgický tým tak i v azylu na cizím stadionu zvládl první zápas v pohárech po 22 letech.

"Soupeř má samozřejmě obrovskou výhodu. Na druhou stranu hrají u nás ještě 90 minut. Věřím, že naši fanoušci nám vytvoří takové prostředí, jako vytvořili domácí fanoušci Antverp, a že dokážeme ten vývoj otočit a postoupit dál," řekl trenér Vrba po prvním utkání.

Západočeši si nezvedli sebevědomí v nedělním ligovém utkání se Slovákem, kterému doma bez několika opor překvapivě podlehli 0:2 a prohloubili střelecké trápení. Hůře na tom byla Viktoria v samostatné soutěži jen na jaře 2008, kdy nedala branku pět utkání za sebou.

"Ve fotbale někdy jsou těžké chvíle. Mají to i větší hráči než my a větší kluby, než je Plzeň. Máme pár dní na to, abychom se dali fyzicky a psychicky do pořádku, abychom dali do zápasu vše a postoupili. Jiná možnost momentálně není," prohlásil po Slovácku záložník Roman Procházka.

Čeští vicemistři v posledních osmi letech nehráli skupinu evropských pohárů pouze jednou - v létě 2014 ve třetím předkole Evropské ligy nečekaně vypadli s Ploještí, což tehdejšího trenéra Dušana Uhrina mladšího stálo místo. Kouč Vrba západočeský tým pokaždé dovedl minimálně do skupiny EL.

Viktorii, která už letos ve druhém předkole Ligy mistrů vypadla s Olympiakosem Pireus, může povzbudit, že posledních osm zápasů Evropské ligy doma vyhrála a dala při tom vždy aspoň dvě branky.

"Uvidíme, s čím přijedou. Jestli zalezou, budou čekat na naše ztráty a chodit do brejků, nebo jestli zkusí hrát aktivně. My doma hrajeme lépe, už v Belgii jsme se ve druhé půli zlepšili. Z toho musíme vycházet," uvedl obránce Radim Řezník.

Pokud Plzeň dvojzápas s Antverpami otočí, v závěrečném čtvrtém předkole narazí na nizozemský Alkmaar, nebo Mariupol. Jejich úvodní duel na Ukrajině skončil bezbrankovou remízou.

Čtvrteční odveta třetího předkola v Doosan Areně začne ve 20:00. Hlavním rozhodčím bude Ital Davide Massa. Přímý televizní přenos nabídne ČT sport.

Statistické údaje před odvetou EL Plzeň - Royal Antverpy: Výkop: čtvrtek 15. srpna, 20:00 (ČT sport). První zápas: 0:1. Rozhodčí: Massa - Giallatini, Di Iorio (všichni It.). Bilance: ČR (Československo) - Belgie 34 12-4-18 50:58. 1966/67 PMEZ: Dukla Praha - Anderlecht Brusel 4:1, 2:1, 1967/68 PMEZ: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 3:2, 3:3, 1972/73 PVP: Lutych - Sparta Praha 1:0, 2:4, 1977/78 UEFA: Lutych - Slavia Praha 1:0, 2:3, 1979/80 UEFA: Lutych - Brno 1:2, 2:3, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Anderlecht Brusel 0:1, 1:3, 1983/84 UEFA: Anderlecht Brusel - Ostrava 2:0, 2:2, 1987/88 UEFA: Beveren - Bohemians Praha 2:0, 0:1, 1987/88 PMEZ: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 1:2, 0:1, 1993/94 LM: Sparta Praha - Anderlecht Brusel 0:1, 2:4, 2002/03 LM: Genk - Sparta Praha 2:0, 2:4, 2002/03 UEFA: Mouscron - Slavia Praha 2:2, 1:5, 2005/06 LM: Anderlecht Brusel - Slavia Praha 2:1, 2:0, 2006/07 UEFA: Waregem - Sparta Praha 3:1, 2012/13 EL: Lokeren - Plzeň 2:1, 0:1, 2016/17 EL: Slavia Praha - Anderlecht Brusel 0:3, 0:3, 2018/19 EL: Slavia Praha - Genk 0:0, 4:1, 2019/20 EL: Antverpy - Plzeň 1:0. Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 40 17-8-15 63:74 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 55 25-12-18 85:67 Celkem 97 42-20-35 149:148 Antverpy v Evropě: LM/PMEZ 2 0-0-2 1:8 PVP 9 2-4-3 14:14 EL/UEFA 31 11-7-13 46:48 Celkem 42 13-11-18 61:70 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Hrošovský, Kalvach - Kayamba, Hořava, Kopic - Krmenčík. Antverpy: Bolat - Buta, Seck, Batubinsika, Jukleröd - Haroun, De Sart - Hairemans, Refaelov, Rodrigues - Mbokani. Absence: Beauguel, Čermák, Ekpai, Hubník - Arslanagič, Matheus, Opare, Pius (všichni zranění). Zajímavosti: - vítěz dvojzápasu si v závěrečném 4. předkole EL zahraje s Mariupolem, nebo Alkmaarem, jejichž první vzájemný zápas na Ukrajině skončil remízou 0:0 - Plzeň je český vicemistr, Antverpy v minulé sezoně skončily na 4. místě belgické ligy - Plzeň ve 2. předkole LM vypadla s Olympiakosem Pireus po domácí remíze 0:0 a venkovní porážce 0:4 - Plzeň v posledních 8 letech nehrála skupinu evropských pohárů pouze jednou - v létě 2014 ve 3. předkole EL vypadla s rumunskou Ploještí - trenér Vrba dovedl Plzeň pokaždé minimálně do skupiny EL - Plzeň neskórovala ve 4 soutěžních zápasech po sobě, hůř na tom v samostatné lize byla pouze na jaře 2018, kdy neskórovala 5x v řadě - Antverpy jsou v pohárech poprvé od roku 1997, kdy se zúčastnily Poháru Intertoto - Plzeň v posledních 4 pohárových zápasech nedala gól - Plzeň doma v EL zvítězila 8x za sebou a pokaždé při tom dala aspoň 2 góly - oba týmy v sobotu prohrály ligová utkání, Plzeň doma podlehla Slovácku 0:2, Antverpy v Charleroi utrpěly porážku 1:2 - plzeňský obránce Brabec v Belgii hrál za Genk, kam po předkolech EL z Viktorie přestoupí záložník Hrošovský