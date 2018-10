Zápas 2. kola skupiny G fotbalové Ligy mistrů, AS Řím - Viktoria Plzeň. Cengiz Under z AS Řím (třetí zprava) překonává brankáře Plzně Matúše Kozáčika.

Zápas 2. kola skupiny G fotbalové Ligy mistrů, AS Řím - Viktoria Plzeň. Cengiz Under z AS Řím (třetí zprava) překonává brankáře Plzně Matúše Kozáčika. ČTK/AP/Andrew Medichini

Praha - Fotbalisté Plzně a Slavie si v 11. kole první ligy chtějí spravit chuť po venkovních pohárových porážkách 0:5 s AS Řím, respektive 0:1 se Zenitem Petrohrad. Západočeští obhájci titulu přivítají Teplice, Pražané rovněž v neděli doma budou hrát s nováčkem Příbramí.

Plzeň v Římě zcela propadla a debaklem 0:5 vyrovnala svou nejtvrdší porážku ve skupině Ligy mistrů. "Musíme zapomenout na úterní zápas s Římem, který nám ukázal, kde dnešní fotbal je. Budeme se snažit v české lize hrát možná tak dominantně, jak hrál Řím. Uvidíme, jestli to zvládneme," řekl trenér Viktorie Pavel Vrba.

Jeho svěřenci v této sezoně doma vyhráli všech pět ligových zápasů a s Teplicemi v nejvyšší soutěži neprohráli devětkrát za sebou. "Kromě zápasu s Mladou Boleslaví (6:1) jsme vždycky měli výsledek 1:0, což asi domácím fanouškům moc nevoní, protože byli zvyklí v posledních letech na víc gólů v soupeřových sítích. Byl bych maximálně spokojený, kdybychom udrželi stoprocentní bodový zisk a bylo u toho ještě víc gólů," uvedl Vrba.

Slávisté se museli v minulém kole na hřišti oslabené Ostravy smířit s porážkou 1:2 a vedou tabulku už jen o skóre před Plzní. Ve čtvrtečním duelu skupiny Evropské ligy prohráli červenobílí v Petrohradu 0:1, přestože nad ruským týmem dominovali.

"Cestování je náročné, ale věřím, že se vzchopíme, v neděli to zvládneme a nebudeme se stresovat až do konce, protože zápas to bude strašně důležitý. Teď jsme prohráli, zaváhali jsme. Musíme vyhrát a doufat, že odskočíme týmům za námi," řekl brankář Slavie Ondřej Kolář, jehož tým vyhrál poslední čtyři ligové souboje s Příbramí a loni v únoru soupeře deklasoval 8:1.

Třetí Sparta si v minulém kole z Plzně odvezla premiérovou ligovou porážku v sezoně (0:1). Na vítěznou vlnu se Pražané budou chtít vrátit v sobotu na stadionu předposlední Olomouce, kde však loni v listopadu prohráli 0:1.

"Výsledky Olomouce neodpovídají výkonům, které byly hlavně v úvodu sezony velmi dobré a některé zápasy prohráli smolně. My jsme prohráli poslední zápas a před pauzou bychom chtěli bodovat. Náš cíl je zůstat na špici v kontaktu," uvedl kouč Sparty Zdeněk Ščasný.

Jablonec po čtvrteční remíze 2:2 s Dynamem Kyjev v Evropské lize v neděli přivítá Slovácko, s nímž v domácí soutěži neprohrál osmkrát za sebou. Celek z Uherského Hradiště nebodoval v posledních pěti ligových utkáních.

Čtvrtá Ostrava se v sobotu představí v Mladé Boleslavi, kde prohrála sedm z posledních osmi ligových zápasů a nezvítězila deset let. V neděli se ještě poslední Dukla pokusí v Karviné získat první venkovní body v ročníku. Nováček z Opavy v brněnském azylu změří síly s Bohemians 1905.

Hlasy před víkendovými zápasy 11. kola fotbalové ligy:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Hrajeme na domácím hřišti a všechno jiné než výhra by byl neúspěch, i když soupeřem nám bude tým, který prokazuje momentálně dobrou formu."

Petr Mareš (záložník M. Boleslavi): "Minulý týden se nám nepovedl. Začalo to vypadnutím v poháru a pak to bylo ještě horší v Příbrami. To se nesmí stát. Ale věřím, že tým je dost zkušený na to, abychom se s tím popasovali a napravíme to s Ostravou. Vyříkali jsme si to a věřím, že každý si to vzal k srdci a v sobotu to předvedeme na hřišti. Věřím, že euforii Baníku přibrzdíme. Musíme být agresivnější a mít větší nasazení než soupeř. Není to o Baníku, ale o našem výkonu. Ty dvě facky nás musí nakopnout."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Boleslav je jako den a noc. Spoustu gólů dává, spoustu jich i dostane, má takové divoké výsledky. Je to hodně nevyzpytatelný soupeř. Má tam výborné hráče do útočné fáze, což dokládá právě počet vstřelených gólů. Ale taky dost gólů dostává, takže i my se jim tam budeme snažit něco vstřelit."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Z celkového pohledu se jedná o atraktivní zápas a současně i o utkání, které je pro nás důležité. Myslím, že to není utkání, ve kterém bychom neměli co ztratit. Situace je taková, abychom udělali maximum pro zisk tří bodů. Sparta je jedním z nejsilnějších týmů letošního ročníku. Její herní projev se v poslední době změnil a zlepšil, ale nám náš bodový stav velí udělat maximum pro to, abychom ten zápas co nejvíce zdramatizovali a abychom z něj vyválčili nějaký bod."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Jedeme do Olomouce, která je patnáctá, ale výsledky neodpovídají výkonům, které byly hlavně v úvodu sezony velmi dobré, a některé zápasy prohráli smolně. My jsme prohráli poslední zápas a před pauzou bychom chtěli bodovat. Náš cíl je zůstat na špici v kontaktu."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Poslední zápasy se nám povedly. Nicméně o žádném uklidnění nemůže být řeč. Na neděli jsme plně koncentrovaní. Chceme uspět. Budeme hrát s nepříjemným a kvalitním soupeřem. Trenér Martin Hašek dokáže tým dobře připravit na jednotlivé zápasy. Na tréninku je cítit, že se kluci chtějí rvát. V týmu panuje dobrá atmosféra. Teď je na nás, abychom to přenesli do zápasu."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "V týdnu jsme postoupili v poháru, přičemž zásadní pro nás bylo, aby se opět někdo nezranil a neonemocněl. Na rozcvičení se zranil dorostenec, kterého jsme na zápas vzali. Říkali jsme si, že nad námi lítá nějaký černý šotek. Zápas jsme přežili, vyhráli, ale s hrou nejsme spokojeni. Pozitivní ale je, že po dvou měsících naskočil Michal Švec a po svalovém zranění naskočil do hry Hilál. Bylo vidět, že není v tempu, ale pomůže mu to a bude výrazně lépe připraven na Opavu."

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Známe poslední výsledky s Duklou z minulé sezony, dvakrát jsme s ní prohráli. Dukla má nového trenéra a bude to nepříjemný soupeř, kvalita toho mužstva neodpovídá umístění. Víme, co chce trenér Skuhravý s Duklou hrát, a věřím, že na to budeme dobře připraveni. V domácím prostředí Duklu nechceme pustit vůbec do hry, chceme jí bodově odskočit a stoprocentně chceme zvítězit."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Do zápasu jdeme s cílem vyrovnat se domácím v agresivitě. Pokud tohle zvládneme a podpoříme silnou kombinací a zdravým sebevědomím, můžeme a chceme uspět. Po těžkém a bezbodovém začátku změnili způsob hry. Momentálně vychází z hlubokého obranného bloku a spoléhají na brejkové a standardní situace. Klíčová je pro hru Karviné forma stoperské dvojice, Budínský, Wágnerova přesnost a síla po zisku míče."

Pavel Vrba (trenér Plzeň): "Víme, že nás čeká soupeř, který vyměnil trenéra a který na tom není asi úplně nejlépe. Takže ten zápas bude trošku rozdílnější než v Římě. Spíš to bude o dobývání ze zodpovědné obrany. Musíme zapomenout na úterní zápas s Římem, který nám ukázal, kde dnešní fotbal je. Budeme se snažit v české lize hrát možná tak dominantně, jak hrál Řím. Uvidíme, jestli do zvládneme. Je pravda, že jsme doma neztratili ani bod, na druhou stranu kromě zápasu s Mladou Boleslaví (6:1) jsme vždycky měli výsledek 1:0, což asi domácím fanouškům moc nevoní, protože byli zvyklí v posledních letech na víc gólů v soupeřových sítích. Byl bych maximálně spokojený, kdybychom udrželi stoprocentní bodový zisk a bylo u toho ještě víc gólů."

Pavel Drsek (asistent trenéra Teplic): "Plzeň porazila Spartu, ale potom prohrála vysoko s AS Řím, takže i pro ně to proti nám nebude jednoduchý zápas. V Římě to byl jiný zápas, základní skupina Ligy mistrů, a Plzeň hrála jinak, než bude chtít hrát proti nám. My se na zápas připravíme tak, abychom domů něco přivezli."

Petr Rada (trenér Jablonec): "Dohnat dvougólovou ztrátu proti Dynamu Kyjev je povzbuzující záležitost, ale my nemáme důvod ke skepticismu ani v lize, kde jsme teď vyhráli poslední dva zápasy a hráli jsme dobrý fotbal. Teď je třeba se rychle poučit z chyb, které jsme dělali s Dynamem, a co nejlépe se připravili na neděli, která pro nás bude hodně těžká."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Po poslední naší prohře doma s Opavou jsme se dostali do problémů. Nyní nás čeká těžké utkání v Jablonci, který svou kvalitu ukázal v Evropské lize proti Dynamu Kyjev. Ani po pěti prohraných zápasech rozhodně nemáme poraženeckou náladu, pokusíme se v Jablonci bodovat. Naší největší současnou slabinou je neproměňování ani jasných střeleckých pozic. Naopak dostáváme často laciné góly, které nás pohřbívají. Na hráčích vidím odhodlání současnou nepříznivou bilanci zlomit v co nejkratší době."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Příbram působí velice zajímavě, hrají takový sympatický vabank fotbal. Buď sahají po bodech, nebo je získají, nebo třeba i kvůli tomu ztratí zápas. Jsou velmi aktivní, hodně běhají, napadají, mají nebezpečné protiútoky a snaží se hrát hodně kombinačně. Takže určitě nepříjemný soupeř. Snažíme se udělat maximum pro to, aby se fyzický stav dal na neděli dokupy v rámci možností. Moc času není, ale je to realita a musíme se s tím srovnat. Je to pro nás hodně důležité."

Ondřej Kolář (brankář Slavie): "Program je hodně náročný. Klobouk dolů před spoluhráči, já jsem brankář, ale sám jsem unavený. Cestování je náročné, ale věřím, že se vzchopíme, v neděli to zvládneme a nebudeme se stresovat až do konce, protože zápas to bude strašně důležitý. Teď jsme prohráli, zaváhali jsme. Musíme vyhrát a doufat, že odskočíme týmům za námi."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Jsem rád, že i přes změny v týmu jsme nadále schopni hrát koukatelný fotbal, který baví. Věřím, že jsme toho schopni i na Slavii. Otázkou je, jestli nám to přinese výsledek jako na Spartě, nebo z toho bude prohra jako v Karviné. Venku to od nás není takové, to víme. Já jsem ale hrdý na to, jak hrajeme a kolik máme teď bodů. Rád bych se cpal mezi ty nejlepší, ale je třeba brát ohled na potenciál týmu."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- FK Mladá Boleslav - Baník Ostrava Výkop: sobota 6. října 17:00 (O2 TV Fotbal) Rozhodčí: Zelinka - Pospíšil, Horák Bilance: 26 14-6-6 (44:26) Poslední zápas: 0:0 Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš - Džafič, Ladra, Přikryl - Komličenko Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Stronati, Šindelář, Fleišman - Fillo, Mešaninov, Hrubý, Holzer - Diop, O. Šašinka Absence: Fabián (zranění), Konaté (nejistý start) - Baroš (trest za ČK), Stáňa (rekonvalescence), Jánoš (nejistý start) Disciplinární ohrožení: Konaté, Mareš - Granečný, Šašinka (všichni 3 ŽK) Nejlepší střelci: Komličenko (10) - Diop, Baroš (oba 4) Zajímavosti: - M. Boleslav bodovala v posledních 5 ligových zápasech s Ostravou - M. Boleslav doma ztratila s Ostravou v lize jen 2 body z posledních 8 zápasů (7 výher) - M. Boleslav doma v lize naposledy podlehla Ostravě před 10 roky - Ostrava nedala v lize M. Boleslavi gól 332 minut - M. Boleslav v minulém týdnu vypadla v MOL Cupu s Chrudimí a prohrála v Příbrami 0:3 - M. Boleslav doma v lize bodovala 3x po sobě, což se jí naposledy povedlo na jaře 2017 - Komličenko (M. Boleslav) dal v posledních 6 ligových zápasech 8 branek - M. Boleslav má s 23 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy, naopak Ostrava má s 6 obdrženými góly nejlepší defenzivu spolu se Slavií a Spartou - M. Boleslav má s 22 vstřelenými góly druhý nejlepší útok - Ostrava z posledních 8 kol 6 vyhrála a pouze jedno prohrála - Fleišman, Stronati, Procházka, Jánoš, Baroš, Budinský (všichni Ostrava) působili v Boleslavi - Hrubý (Ostrava) může odehrát 100. zápas Sigma Olomouc - Sparta Praha Výkop: sobota 6. října 19:00 (O2 TV Fotbal) Rozhodčí: Franěk - Paták, Vlasjuk Bilance: 46 8-12-26 (26:68) Poslední zápas: 1:0 Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Texl, Plšek - Nešpor Sparta: Nita - Radakovič, Kaya, Costa - Chipciu, Sáček, Kanga, Frýdek, Plavšič - Tetteh, Šural Absence: Falta (trest za ČK), Chvátal, Dvořák, Kotouč, Manzia, Pilař, Hála (všichni zranění) - Ben Chaim, Zahustel, Kadlec (všichni zranění), Stanciu (trest za ČK) Disciplinární ohrožení: nikdo - Costa, Šural, Tetteh (všichni 3 ŽK) Nejlepší střelci: Houska, Nešpor, Plšek (2) - Tetteh (5) Zajímavosti: - Sparta prohrála jen jeden z posledních 7 ligových zápasů s Olomoucí (5 výher, remíza) - Sparta v posledních 5 ligových zápasech s Olomoucí dostala jediný gól - Olomouc prohrála 8 z 10 kol a v 5 z 10 kol neskórovala - Olomouc má druhý nejhorší útok v soutěži (9 gólů) - Olomouc doma v sezoně z 5 ligových zápasů získala jen 3 body a je nejhorším týmem doma - trenér Jílek, stoper Polom a útočník Nešpor (všichni Olomouc) působili ve Spartě - Sparta v minulém kole zaznamenala první prohru v ligové sezoně - Sparta prohrála jediný z posledních 7 ligových zápasů venku (4 výhry, 2 remízy) - Sparta má s 6 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy spolu se Slavií a Ostravou SFC Opava - Bohemians Praha 1905 Výkop: neděle 7. října 15:00 (O2 TV Fotbal) Rozhodčí: Orel - Blažej, Kříž Bilance: 6 2-1-3 (6:5) Poslední zápas: 0:1 Předpokládané sestavy: Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Hrabina, Zavadil, Kuzmanovič, Jursa, Zapalač - Puškáč, Smola Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Bederka, Schumacher - Reiter, M. Hašek, Švec, Záviška - Mašek - Hilál. Absence: nikdo - Vondra, Jindřišek, Bartek, Juliš, Vaníček (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Schaffartzik - F. Hašek (oba 3 ŽK) Nejlepší střelci: Kuzmanovič (3) - Hilál (2) Zajímavosti: - utkání se hraje v Brně kvůli rekonstrukci trávníku v Opavě - Bohemians v posledních 4 ligových zápasech s Opavou ztratili jen 2 body - Opava nedala v lize Bohemians gól 364 ligových minut - oba kluby se v nejvyšší soutěži utkají po 17 letech - Opava poslední 2 kola vyhrála bez inkasované branky - Opava z posledních 4 kol 3x zvítězila - Bohemians vyhráli 3 z posledních 17 ligových zápasů a jediný z posledních 7 ligových duelů - Bohemians v lize čekají na gól 281 minut - v posledních 3 ligových zápasech Bohemians padly celkem jen 2 góly MFK Karviná - Dukla Praha Výkop: neděle 7. října 15:00 (O2 TV Fotbal) Rozhodčí: Ardeleanu - Nádvorník, Ondřej Bilance: 4 1-1-2 (5:7) Poslední zápas: 1:3 Předpokládané sestavy: Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Ba Loua, Lingr, Letič - Wágner Dukla: Rada - Miloševič, Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Doumbia, Bezpalec, Tetour - Brandner, Djuranovič, Schranz. Absence: Dreksa (rekonvalescence), Smrž (trest za ČK) - Hanousek, Holenda, Podaný (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Bezpalec, Chlumecký (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Wágner (4) - Schranz (3). Zajímavosti: - Dukla vyhrála poslední 2 vzájemné ligové zápasy a pokaždé v nich dala 3 góly - Karviná neprohrála ve 4 z posledních 5 kol - Karviná poslední 2 domácí ligové zápasy vyhrála - Dukla prohrála 11 z posledních 13 ligových utkání - Dukla čeká na první venkovní body v sezoně a je nejhorším týmem na soupeřových hřištích - Dukla venku v lize prohrála 6x za sebou, poslední 4 zápasy ani nedala gól - Dukla má s 7 vstřelenými góly nejhorší ofenzivu ligy Viktoria Plzeň - FK Teplice Výkop: neděle 7. října 15:00 (O2 TV Sport) Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Myška Bilance: 36 14-11-11 (48:46) Poslední zápas: 2:1 Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hrošovský, Procházka - Petržela, Hořava, Kovařík - Krmenčík. Teplice: Diviš - Jeřábek, Král, Shejbal - Vondrášek, Ljevakovič, Žitný, Kučera, Krob - Vaněček, Hora Absence: Kopic - Grigar (oba zranění) Disciplinární ohrožení: Limberský - Krob (oba 3 ŽK) Nejlepší střelci: Krmenčík (7) - Vaněček (5) Zajímavosti: - Plzeň v lize neprohrála s Teplicemi 9x za sebou - Teplice naposledy v Plzni zvítězily v ligovém utkání v březnu 2008 - Plzeň vyhrála jen 2 z posledních 6 soutěžních zápasů - Plzeň v úterním duelu skupiny LM utrpěla debakl 0:5 na hřišti AS Řím - Plzeň je nejlepším domácím týmem ligy, na svém stadionu vyhrála všech 5 zápasů v sezoně (z toho 4 výsledkem 1:0) a dostala jediný gól - Plzeň dala v posledních 4 kolech jen 2 góly - Teplice v lize vyhrály 2 z posledních 17 zápasů (6 remíz, 9 proher) - Teplice v ligové sezoně venku ještě nevyhrály (3 remízy, 2 prohry) - nejlepší střelec Teplic Vaněček může odehrát 100. ligový zápas FK Jablonec - 1. FC Slovácko Výkop: neděle 7. října 15:00 Rozhodčí: Lerch - Mokrusch, Fišer Bilance: 32 14-11-7 (41:27) Poslední zápas: 2:0 Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta. Slovácko: Daněk - Juroška, Krejčí, Hofmann, Divíšek - Janošek, Navrátil, Sadílek, Havlík, Rezek - Kuchta Absence: Doležal, Kratochvíl (oba nejistý start) - Kadlec (zranění) Disciplinární ohrožení: Doležal - Petr (oba 3 ŽK) Nejlepší střelci: Doležal (4) - Daníček, Hofmann, Kuchta (všichni 2). Zajímavosti: - Jablonec v lize se Slováckem 8x za sebou neprohrál - Jablonec doma v lize se Slováckem z 16 utkání prohrál jen jednou (před 14 zápasy v roce 2002) - Jablonec vyhrál poslední 2 kola - Jablonec vyhrál 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů a všechny o 3 góly - Jablonec dnes hraje zápas 2. kola Evropské ligy s Dynamem Kyjev - Slovácko prohrálo posledních 5 kol při skóre 3:16 - Slovácko má s 22 inkasovanými brankami po M. Boleslavi druhou nejhorší obranu ligy - Slovácko venku vyhrálo jediné z posledních 11 ligových utkání - trenér Slovácka Kordula a stoper Krejčí hrávali v Jablonci Slavia Praha - 1. FK Příbram Výkop: neděle 7. října 18:00 (O2 TV Fotbal) Rozhodčí: Královec - Hájek, Kubr Bilance: 38 22-9-7 (68:32) Poslední zápas: 8:1 Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Baluta. Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Průcha, Květ - Hlúpik, Mingazov, Antwi - Fantiš Absence: Van Buren, Jugas, Hromada, Sýkora, Škoda, Tecl, Alvir (všichni zranění), Deli (nejistý start) - Boháč, Slepička (oba zranění), Holek (rekonvalescence), Soldát (nejistý start) Disciplinární ohrožení: Hušbauer, Ngadeu - Květ (všichni 3 ŽK) Nejlepší střelci: Matoušek (4) - Slepička (4) Zajímavosti: - Slavia vyhrála poslední 4 vzájemné ligové duely a 6 z posledních 7 - Slavia doma v lize Příbram 9x za sebou porazila a z 19 domácích zápasů s ní ani jednou neprohrála - Slavia minulé kolo prohrála v Ostravě a v lize nebodovala po předchozích 4 výhrách - Slavia má s 23 góly nejlepší útok ligy a s 6 inkasovanými brankami spolu se Spartou a Ostravou nejlepší obranu - Slavia dnes hraje zápas 2. kola skupiny Evropské ligy v Petrohradu - Příbram venku získala jediný ze 14 bodů - Příbram vyhrála jediné z posledních 23 venkovních utkání v lize - kouč Příbrami Csaplár v minulosti vedl Slavii - Slavia si na začátku září kvůli velké marodce předčasně stáhla z hostování v Příbrami Matouška - Květ (Příbram) dal v sezoně už 3 góly z přímých kopů Tabulka: 1. Slavia 10 8 0 2 23:6 24 2. Plzeň 10 8 0 2 15:9 24 3. Sparta 10 7 2 1 19:6 23 4. Ostrava 10 7 1 2 16:6 22 5. Zlín 10 6 2 2 17:8 20 6. Jablonec 10 5 1 4 16:11 16 7. Příbram 10 4 2 4 17:18 14 8. Liberec 10 3 4 3 12:12 13 9. Mladá Boleslav 10 4 1 5 22:23 13 10. Bohemians Praha 1905 10 3 3 4 10:12 12 11. Karviná 10 3 1 6 14:19 10 12. Opava 10 3 1 6 11:18 10 13. Teplice 10 2 3 5 12:19 9 14. Slovácko 10 3 0 7 11:22 9 15. Olomouc 10 2 0 8 9:21 6 16. Dukla 10 1 1 8 7:21 4