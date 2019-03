Praha - Rozhodující sedmou bitvu o poslední volné místo v semifinále play off extraligy svedou v sobotu na západě Čech hokejisté Plzně a Olomouce. Západočeši promarnili minule na Hané mečbol, a pokud chtějí proklouznout mezi nejlepší kvarteto, dobře vědí, že musejí předvést oproti čtvrtku diametrálně odlišný výkon. Olomoučtí je od druhého zápasu série hodně trápí, svůj odpor favoritovi nyní touží završit postupem do semifinále, které hráli pouze při cestě za jediným titulem v roce 1994.

Na straně třetího celku po základní části bude většina ze zaplněného hlediště. Kouč Indiánů Ladislav Čihák je ale v tomto ohledu opatrný. "Myslím, že domácí prostředí nebude nijak rozhodovat. Rozhodující v tom utkání bude, jak hráči chtějí, jak to odmakají, jak pracují a jak bruslí, to jsou věci, které rozhodnou. Je to vyrovnaná série a myslím, že po posledním výkonu Olomouce bude ten sedmý zápas spravedlivý, aby to celé rozhodl," uvedl Čihák.

Západočeši dobře vědí, že šestý duel se jim nepovedl. "Musíme ho hodit za hlavu a zapomenout na něj, protože byl z naší strany katastrofální. Olomouc nás přehrávala nadšením, jednoduchostí, bojovností, prostě ve všem, my jsme to utkání vážně nezvládli. V sedmém zápase se může stát cokoli, ale my pevně věříme, že to zvládneme. Neexistuje pro nás nic jiného než výhra," prohlásil útočník Vojtěch Němec.

"Budeme hrát před skvělými fanoušky, také budeme mít výhodu toho, že nebudeme cestovat a všechno okolo, takže si myslím, že když k tomu od začátku přistoupíme líp než minule, není se čeho bát. V sedmých zápasech se dějí velké věci, to jsme si už několikrát každý za kariéru dokázali. Víme, o co jde. A dáme do toho všechno," ujistil Němec.

Olomoučtí ve čtvrtek ukázali svou odolnost. Místo obav z konce sezony otočili ve druhé polovině zápasu stav z 0:1 na 4:1. "Máme za sebou nejlepší výkon v play off a rádi bychom na to v sobotu navázali. Věřím, že to bude férový boj muže proti muži a že to bude vyvrcholení celé série," prohlásil kouč Zdeněk Moták.

Faktu, že minule ukončil čekání na gól lídr ofenzivy Zbyněk Irgl, nepřikládá význam. "Každý z hráčů musí přinést něco, aby mužstvo bylo úspěšné. A je úplně jedno, kdo dá góly," uvedl Moták.

"Tohle je play off, v němž je každý zápas úplně jiný. Jaký bude ten sedmý, těžko odhadovat, ale jasné je, že to bude velký boj. Celá ta série je skvělá. Teď je to o jediném utkání, což bude myslím i spravedlivé. Půjde také o to, kdo bude mít více psychických i fyzických sil," uvedl zkušený útočník František Skladaný.

"My si věříme, že to čtvrté vítězství urveme. Samozřejmě to bude těžké, ale já věřím tomu, že to zvládneme," doplnil Irgl.

Statistické údaje před zápasem HC Škoda Plzeň - HC Olomouc: Začátek: 17:00 (ČT sport). Stav série: 3:3. Výsledky zápasů v sérii: 8:1, 2:3 v prodl., 2:3 v prodl., 3:2, 2:0, 1:4. Nejproduktivnější hráči v sérii a v play off: Peter Čerešňák 6 zápasy/6 body (0 branek + 6 asistencí) - Aleš Jergl 6/5 (3+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Milan Gulaš 51/62 (30+32) - Zbyněk Irgl 42/30 (22+8). Statistiky brankářů v sérii a v play off: Dominik Frodl průměr 1,89 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 94,00 procent a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 1,88 a 93,90, Jan Lukáš 8,00 a 80,49. Statistiky brankářů v základní části: Dominik Frodl 1,89, 92,84 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00 - Jan Lukáš 2,34, 92,32 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,46, 91,16 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň je ve čtvrtfinále poosmnácté a přešla přes něj dosud osmkrát. Mezi nejlepšími čtyřmi hrála v letech 1992, 2000, 2004, 2009, 2012, 2013, 2016 a loni. - Olomouc se dostala ve své dvanácté sezoně v nejvyšší soutěži do čtvrtfinále popáté a uspěla jen v roce 1994, kdy získala jediný titul. - Plzeň hraje s Olomoucí v play off potřetí a zatím v obou sériích uspěla. V roce 2016 Západočeši vyhráli ve čtvrtfinále 4:1 na zápasy a loni zvítězili stejným poměrem rovněž v boji o semifinále. - Hanáci vyhráli v této sezoně v Plzni tři z pěti zápasů. - Útočník Jaroslav Kracík z Plzně může sehrát 600. zápas v extralize. - Plzeň bude v případě postupu hrát semifinále s Třincem a druhou dvojici vytvoří vítěz základní části Liberec s mistrovskou Kometou Brno. - Olomouc bude v případě postupu hrát semifinále s Libercem a a druhou dvojici vytvoří Třinec s mistrovskou Kometou Brno. - Plzeň čeká rozhodující sedmá bitva už pošesté a dosud pokaždé uspěla. V letech 2004 a 2009 slavila shodně ve čtvrtfinále v Pardubicích (5:1 a 4:3 v prodloužení), v roce 2012 ve stejné fázi doma proti Zlínu (4:2) a roce 2013 nejdříve rovněž ve čtvrtfinále proti Litvínovu (4:3) a potom také ve finále ve Zlíně (4:3 v druhém prodloužení). Olomouc čeká sedmý duel v nejvyšší soutěži poprvé.