Plzeň a Jablonec svedou v ligové dohrávce souboj o druhé místo

Plzeň - Deváté kolo první fotbalové ligy uzavře v pondělí přímý souboj o druhé místo v tabulce mezi Plzní a Jabloncem, dvěma neúspěšnými účastníky letní kvalifikace evropských pohárů. Domácí chtějí navázat na předchozí dvě výhry a znovu snížit náskok vedoucí Slavie na tři body. Severočeši, kteří jsou o bod za Viktorií, by rádi vylepšili špatnou bilanci venku, kde v ligové sezoně uhráli jen jednu remízu.

Plzeň před reprezentační přestávkou zvítězila dvakrát za sebou a z posledních 11 ligových zápasů jen jednou nebodovala. Na Jablonec se Viktorii daří - v nejvyšší soutěži vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných soubojů a doma ho porazila čtyřikrát za sebou.

"Jablonec vždy patřil k týmům, které byly na špici, hrály o poháry. Poslední dobou mají velmi dobře poskládané mužstvo, kvalitního trenéra. Určitě nás čeká obrovská zkouška. Samozřejmě bychom ale rádi navázali na dva vítězné zápasy, které máme za sebou," řekl pro klubový web plzeňský trenér Pavel Vrba.

"Na to, jak obměnili tým a jací jim odešli hráči, se tam vepředu drží dobře. My teď máme šanci jim trochu odskočit a osamostatnit se nahoře se Slavií. Tři body potřebujeme, už jsme jich poztráceli v lize dost a nemůžeme si dovolit ztrácet další, tím spíš doma," dodal plzeňský záložník Jan Kopic, který v minulosti v Jablonci působil.

Severočeši získali v této ligové sezoně venku jediný z celkových 16 bodů a na hřištích soupeřů v nejvyšší soutěži od února už jedenáctkrát za sebou nevyhráli. V posledním utkání v Plzni v rámci nadstavbové části minulé sezony Jablonec neudržel vedení a prohrál 1:2.

"Ještě asi osm minut před koncem jsme vedli 1:0, pak jsme zkolabovali a dostali jsme dvě branky. Ale odehráli jsme tam hodně dobré utkání. Teď to bude něco jiného. My máme hodně změn, Plzni taky přišli někteří noví hráči," řekl ČTK jablonecký trenér Petr Rada.

"Čeká nás soupeř z té nejlepší trojky Slavia, Sparta, Plzeň. Na Spartě jsme to nezvládli a prohráli jsme tam 0:2. Teď máme druhého soupeře z té trojky, Plzeň je v posledních letech nejúspěšnější tým u nás. Jedeme tam ale s tím, že nechceme být outsidery, chceme se porvat o body," dodal bývalý kouč Plzně.

Zápas začne v pondělí v 18:00.

Hlasy před pondělní dohrávkou:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Reprezentační přestávka nám po náročném programu, který jsme v úvodu sezony měli, přišla vhod. Doufám, že když se teď soustředíme jen na ligu a pohár, tak nezklameme a zvládneme to. Čeká nás teď těžká série. Jablonec vždy patřil k týmům, které byly na špici, hrály o poháry. Poslední dobou mají velmi dobře poskládané mužstvo, kvalitního trenéra. Hrají velmi dobře, momentálně se pohybují na třetí příčce, což samo o sobě svědčí o obrovské kvalitě soupeře. Určitě nás čeká obrovská zkouška. Samozřejmě bychom ale rádi navázali na dva vítězné zápasy, které máme za sebou."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Čeká nás soupeř z té nejlepší trojky Slavia, Sparta, Plzeň. Na Spartě jsme to nezvládli a prohráli jsme tam 0:2. V Plzni jsme v minulé sezoně ještě asi osm minut před koncem vedli 1:0, pak jsme zkolabovali a dostali jsme dvě branky. Ale odehráli jsme tam hodně dobré utkání. Teď to bude něco jiného. My máme hodně změn, Plzni taky přišli někteří noví hráči. Plzeň je v posledních letech nejúspěšnější tým u nás, mají všechno. Ale my tam jedeme s tím, že nechceme být outsidery, chceme se porvat o body."

Statistické údaje před pondělní dohrávkou: -------- Viktoria Plzeň (2.) - FK Jablonec (4.) Výkop: pondělí 16. září, 18:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Hock. Bilance: 43 19-10-14 57:51. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hejda, Limberský - Kalvach, Hořava - Kopic, Čermák, Kovařík - Krmenčík. Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Považanec, Sýkora - Matoušek - Doležal. Absence: Hubník, Kayamba (oba rekonvalescence) - Kubista, Curikov, Pleštil (všichni zranění), Štěpánek (rekonvalescence), Jugas (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Kopic, Krmenčík (oba 3) - Sýkora (4). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála 4 z posledních 5 ligových zápasů s Jabloncem a prohrála v jediném z posledních 7 vzájemných duelů - Plzeň doma v lize porazila Jablonec 4x za sebou - Plzeň vyhrála poslední 2 kola a 3x za sebou v lize neprohrála - Plzeň prohrála jediný z posledních 11 ligových zápasů - Plzeň doma prohrála jediný z posledních 26 ligových zápasů - Jablonec prohrál jediné z posledních 6 kol - Jablonec venku získal jediný z celkových 16 bodů - Jablonec venku v lize 11x za sebou nevyhrál - jablonecký trenér Rada v minulosti vedl Plzeň