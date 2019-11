Plzeň a Hradec Králové čekají úvodní zápasy play off LM

Praha - Hokejisté Plzně a Hradce Králové nastoupí v úterý a ve středu k úvodním zápasům osmifinále play off Ligy mistrů. Škoda se představí v úterý od 18 hodin před svými fanoušky proti švýcarskému Lausanne. Rovněž na straně Mountfieldu bude na úvod výhoda domácího prostředí, Východočeši se ale utkají s Mannheimem až ve středu. Zápas začne rovněž v 18 hodin.

Oba extraligoví zástupci byli při losování nasazeni jako druhé týmy základních skupin, narazí tak na vítězné týmy ze skupinové fáze. Plzeň jde do vyřazovacích bojů s cílem vylepšit účast v semifinále z minulého ročníku. Indiáni si jsou ale dobře vědomi síly soupeře. Lausanne hrálo v základní skupině D s Třincem a vyhrálo ji s 12 body. V domácí soutěži je Lausanne třetí s devítibodovou ztrátou na vedoucí Curych.

"V osudí byli hodně těžcí soupeři, týmy ze Švédska. Výhodou je, že se tam dá jet autobusem a člověk nemusí do letadla. Jde o tým, který základní skupinu vyhrál, takže rozhodně budou kvalitním mužstvem s dobrými hráči. Ve Švýcarsku hrají nahoře, takže nás rozhodně čeká hodně těžký soupeř," řekl kouč Západočechů Ladislav Čihák.

Mannheim pod vedením českého trenéra Pavla Grosse vyhrál skupinu F o dva body před švédským Djurgaardenem. V domácí DEL jsou Orli čtvrtí s devatenáctibodovým mankem na první Mnichov, který ze 17 vystoupení prohrál jediný zápas a v ostatních naplno bodoval.

"Chtěli jsme soupeře v dobré dojezdové vzdálenosti, abychom nemuseli absolvovat dlouhé tripy jako v základní skupině. Mannheim to splňuje a má navíc výborné divácké zázemí. Mohl by to být dobrý souboj fanoušků," uvedl generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.

Odvety se odehrají za týden 19. listopadu ve Švýcarsku a v Německu. Škoda v případě postupu narazí na lepšího z dvojice Lulea - Bern, Mountfield by se utkal s Zugem, nebo Tapparou Tampere. V případě dalších úspěšně zvládnutých sérií by zbývající české týmy v soutěži mohly svést společný souboj až ve finále, které je naplánováno na 4. února.

V ostatních dvojicích se utkají v ryze švédských bitvách Skelleftea s Djurgaardenem a Färjestad s Frölundou, která je v roli obhájce prvenství, dále se o postup do čtvrtfinále poperou Junosť Minsk s Mnichovem a Augsburg s Bielem.

Postupujícího určí součet skóre z obou zápasů. Pokud bude vyrovnané, následuje desetiminutové prodloužení s třemi hráči na obou stranách. Nepadne-li rozhodující gól, přijdou na řadu nájezdy s pěti pokusy v základní sérii pro obě mužstva. Ve finále by se hrálo dvacetiminutové prodloužení čtyři na čtyři.

Osmifinále Ligy mistrů:

Úterý 12. listopadu:

18:00 HC Škoda Plzeň - Lausanne.

Středa 13. listopadu:

18:00 Mountfield Hradec Králové - Mannheim.