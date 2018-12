Praha - Týmy Plzně a Brna čekají v úterý úvodní zápasy čtvrtfinále Ligy mistrů a konfrontace se švédským klubovým hokejem. Západočechům stojí v cestě Skelleftea, kam míří za první bitvou, domácí šampion z posledních dvou sezon Kometa přivítá Frölundu. Oba duely začnou v 18 hodin.

Plzni se nedaří v extralize podle představ, na mezinárodní scéně je ale po osmi zápasech stále neporažená. "Budeme teď na extraligu muset zapomenout. Chceme udělat úspěch v Lize mistrů, určitě tam jedeme vyhrát. V kondici problém nebude. Těšíme se, na takové týmy člověk často nenarazí. Bude to s nimi zajímavé porovnání. Švédská liga je hodně kvalitní soutěž," uvedl plzeňský útočník David Stach.

Skelleftea stejně jako Indiáni ovládla základní skupinu, mezi jejíž soupeře patřilo i Bolzano. Italský tým smetla Škoda v osmifinále po výsledcích 6:1 a 6:2. Poražený finalista minulé sezony švédské ligy naproti tomu vyhrál doma těsně 2:1 a venku dokonce prohrál 3:4 v nájezdech. Rovněž proti Storhamaru v osmifinále se AIK hodně natrápil.

"Na sérii s tak silným švédským protivníkem se těšíme. Souboj bereme hodně prestižně a uděláme maximum pro to, abychom postoupili a v dobrém světle reprezentovali jak náš klub, tak český hokej. Osmifinálovou sérii Skelleftea - Storhamar jsme pochopitelně sledovali, je samozřejmě nasnadě, že švédská liga má vyšší kvalitu než ta norská, ale doufáme, že v takto náročné konfrontaci obstojíme," prohlásil plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Brno má za sebou zkušenost se severským hokejem již od osmifinále, v němž přemohlo Tapparu Tampere přesvědčivě doma 5:1 a remíza 5:5 ve Finsku bohatě stačila na postup. Frölundu hodně pozlobilo Lugano, brněnský šéf Libor Zábranský tomu ale nepřisuzuje příliš velký význam.

"Čeká na nás špičkový evropský tým," zdůraznil majitel klubu na webu Komety. "Jsme v očekávání, s čím soupeř přijede. Sledovali jsme s trenéry video, budeme se snažit připravit co nejlépe. Každé utkání chceme vyhrát, máme nějaké šrámy, ale nebudeme se na to vymlouvat," ujistil Zábranský, jehož tým čeká už ve čtvrtek atraktivní boj o extraligové body se Spartou. V něm by měli již obléct dres Jihomoravanů Tomáš Plekanec a Martin Erat.

Pokud by se podařilo uspět v boji o semifinále oběma extraligovým celkům, bude mít český hokej jistého účastníka finálového utkání, neboť v další sérii by Plzeň a Brno narazily na sebe. Zbývající čtvrtfinálové dvojice tvoří Mnichov s Malmö a Salcburk s Kärpätem Oulu. Odvety jsou na programu v úterý 11. prosince.