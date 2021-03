Plynovod Nord Stream 2 bude letos určitě dokončen, tvrdí Gazprom

Berlín - Výstavba plynovodu Nord Stream 2, který bude po dně Baltského moře přivádět plyn z Ruska do Německa, bude letos určitě dokončena. Novinářům to řekl předseda správní rady ruské společnosti Gazprom Viktor Zubkov. Projekt se snaží blokovat americká vláda, a to jak ta současná pod vedením prezidenta Joea Bidena, tak i ta předchozí, kterou vedl Donald Trump.

"Aktivní práce pokračují, dokončit zbývá už jen kousek," řekl Zubkov. "Budou určitě dokončeny letos, rozhodně," dodal. Plynovod už je podle něj hotov z 90 až 92 procent.

Nord Stream 2 má zdvojnásobit přepravní kapacitu již existujícího plynovodu Nord Stream na 110 miliard krychlových metrů ročně. Projekt se letos ještě více zpolitizoval v souvislosti s uvězněním ruského opozičního předáka Alexeje Navalného.

Výstavba plynovodu byla přerušena v prosinci 2019, když práce zastavila švýcarská společnost Allseas. Ta se specializuje na pokládku potrubí, k zastavení prací ji donutila právě hrozba sankcí ze strany Washingtonu. Loni v prosinci pokládku obnovila společnost Nord Stream 2 AG a stavební práce teď pokračují u dánského pobřeží.

Z projektu Nord Stream 2 se kvůli obavám ze sankcí podle agentury Reuters před měsícem stáhla i německá zajišťovna Munich Re. Americká vláda hrozí sankcemi evropským firmám, které se projektu účastní. Spojené státy tvrdí, že Evropa je až příliš závislá na ruských energiích. Podle analytiků ale za snahou výstavbu zablokovat stojí i snaha Spojených států prosadit se na evropském trhu se zemním plynem.

Projekt Nord Stream 2 vede ruská plynárenská společnost Gazprom, v níž má hlavní slovo stát. Asi polovinu financí poskytly německé firmy Uniper a Wintershall, britsko-nizozemská společnost Shell, dále rakouská OMV a také francouzská Engie.