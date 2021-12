Berlín/Moskva - Plynovod Jamal pracuje druhým dnem v obráceném režimu, plyn tedy proudí z Německa do Polska. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil německý provozovatel plynovodní sítě Gascade. Cena plynu pro evropský trh s dodáním v lednu se v úterý vyšplhala na rekordních více než 170 eur (asi 4290 Kč) za megawatthodinu. Objem plynu a směr jeho toku v plynovodu se řídí podle požadavků odběratelů.

Tok suroviny směrem do Německa se měří na stanici Mallnow, která leží u hranice s Polskem. Tudy dnes plyn proudí v hodinovém objemu zhruba 1,180.000 kilowatthodiny (kWh/h) a očekává se, že to tak zůstane po zbytek dne, uvedla agentura Reuters.

Ruský dodavatel plynu do Evropy, státní společnost Gazprom, podle dvou velkých německých zákazníků ale závazky plní. Podle Kremlu nemá změna směru proudění plynu politické pozadí.

Takzvaný reverzní tok plynu, tedy když Německo posílá plynovodem Jamal surovinu do Polska, znemožňuje Gazpromu začít dodávat více plynu do svých evropských zásobníků, jak firmě koncem října nařídil prezident Vladimir Putin. V obráceném směru pracoval plynovod Jamal už dvakrát začátkem listopadu a trvalo to několik dní.

Některé východoevropské země kvůli neshodám s Moskvou nenakupují plyn přímo z Ruska, ale prostřednictvím kontraktů s jinými státy. Podle dřívějších informací ruské agentury Interfax stojí za obráceným tokem plynovodu Jamal právě tyto takzvané reverzní kontrakty. Jejich označení je odvozeno od toho, že plyn od Ruska nakoupí západoevropské podniky a ty jej následně posílají zpátky na východ do zemí, které z politických důvodů nechtějí nakupovat přímo od Ruska.