Plutnar zajistil v poslední sekundě Karlovým Varům výhru nad Olomoucí

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 20. kole extraligy Olomouc 3:2 v prodloužení a ukončili sérii tří porážek. Hanáci si naopak třetí nezdar v řadě připsali. Utkání rozhodl v čase 64:59 obránce Michal Plutnar.

Ve ztichlé KV aréně, ve které se nepodařilo do začátku utkání zprovoznit ozvučení haly, se hrál v úvodní třetině průměrný hokej bez větších brankových příležitostí, Diváci se dočkali většího vzruchu pouze ve 3. minutě, kdy domácí Rohan trefil horní tyč. Vzápětí měl na druhé straně šanci Káňa, ale minul odkrytou domácí branku, ve které dostal přednost Habal před Novotným.

Zajímavější a dramatičtější hokej nastartoval až ve 33. minutě Rachůnek, který z nulového úhlu překvapil brankáře Lukáše a otevřel skóre zápasu. Hráči z lázeňského města se však z vedení dlouho neradovali, při vyloučení Osmíka o minutu později vyrovnal Knotek.

Povzbuzená Olomouc za dalších 50 vteřin otočila vývoj zápasu, Habala překonal obránce Řezníčka přesně střílející od modré čáry. Západočeši ale na jeho gól dokázali ještě ve druhé třetině zareagovat. Po vyhrané buly se ve 36. minutě prosadil kapitán Vondráček.

Ve třetí třetině mohl hosty po chybě domácí obrany opět posunout do vedení Knotek, ale jeho střelu z mezikruží pokryl výborně chytající Habal. V 53. minutě byl velmi blízko k vedoucí brance Flek, ale zcela osamocený před Lukášem bekhendovou střelou jen nastřelil tyč.

Druhý bod pro Energii nakonec zajistil vteřinu před koncem prodloužení Plutnar, který trefil prudkou střelou horní roh olomoucké branky a ukončil sérii porážek Západočechů.

Hlasy trenérů po zápase:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Jsme rádi, že jsme zápas dnes dokázali zvládnout. Jsem rád, jak jsme ho odpracovali. Všichni hráči se snažili na sto procent plnit taktiku, kterou jsme si dali před zápasem a řekli jsme si, že budeme bojovat o každý bod do posledního střídání. A to se nám povedlo. Šance byly na obou dvou stranách. Zvládli jsme těžkou pasáž, kdy s námi zamávala trošku obdržená branka, nebyli jsme v psychické pohodě. Ale dostali jsme se zpět do zápasu. Jsem rád, že jsme na konci byli odměněni bonusovým bodem, který je pro nás hodně důležitý."

Jan Tomajko (Olomouc): "Byl to vyrovnaný zápas, 2:2 po šedesáti minutách. Na konci byli šťastnější domácí. Škoda, ale pro nás je každý bod dobrý a i ten dnešní bod bereme."