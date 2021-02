Plošné testy studentů by podle Plagy mohly začít v řádu týdnů

Praha - Plošné testování na nemoc covid-19 by podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) mohlo na školách začít v řádu týdnů. V rozhovoru pro dnešní Lidové noviny (LN) řekl, že by byl rád, kdyby pravidelné testy byly hrazeny z veřejných peněz alespoň u studentů středních škol. V případě, že by se student nechtěl nechat otestovat na přítomnost nového koronaviru, neměl by do školy chodit, dodal ministr.

Testování na covid by chtěl Plaga prosadit přinejmenším u části středoškolských studentů. "Budeme rádi, pokud ministerstvo zdravotnictví bude schopno zajistit plošné testování aspoň pro závěrečné ročníky a maturanty," řekl LN. Dodal, že testy by nemuseli studenti podstupovat každý den, v případě použití citlivějších PCR testů by stačilo jednou do týdne.

Přesný termín, kdy by mohlo plošné testování začít, stále není jasný. "Nechci mluvit za ministerstvo zdravotnictví, ale myslím si, že to není záležitost měsíců, spíše týdnů," řekl Plaga LN. Chtěl by, aby žáci byli testováni neinvazivně, tedy nikoliv výtěrem z nosohltanu, jak je to nyní běžné.

Pravidelné testování by minimálně středoškolským studentům mělo být hrazeno z veřejných prostředků. Na středních školách byl totiž prokázán výskyt nákazy vyšší než na základních či mateřských školách, vysvětlil Plaga dnešní Mladé frontě Dnes.

V případě, že by plošné testy odhalily pozitivního studenta, nebylo by podle ministra nutné dávat do karantény celou třídu. Zřejmě by stačilo otestovat nejbližší spolužáky nakaženého, případně by byli posláni do karantény.

Pokud by student odmítl podstoupit test, měli by ředitelé škol postupovat podobně jako v případě odmítnutí nosit roušky. "Žák by neměl prezenční výuku navštěvovat a ohrožovat zdraví ostatních," uvedl ministr v LN.

Plaga také deníku řekl, že do několika týdnů budou zveřejněny výsledky studie zadané jeho ministerstvem, týkající se epidemicky rizikových aktivit ve školách. Podle ministra to vypadá, že střídání prezenční a distanční výuky je pro zamezení přenosu infekce efektivnější, než se ministerstvo domnívalo.

Do škol může nyní chodit zhruba 216.000 žáků prvních a druhých tříd, 27.000 žáků speciálních škol a 365.000 dětí ve školkách. Návrat dalších ročníků do škol by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení, řekl tento týden ministr Plaga ve Sněmovně. Kdy by se mohly do lavic vrátit alespoň žáci a studenti posledních ročníků, kteří podle expertů potřebují prezenční výuku nejnaléhavěji, zatím stále není jasné.