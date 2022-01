Plošné testování podle Prymuly nyní už nedává smysl, mohlo by se zrušit

Praha - Plošné testování v Česku už podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly v této fázi covidové epidemie při rozšíření omikronu už nedává smysl a mělo by se zrušit. Prymula to řekl v debatě televize CNN Prima News. Míní, že k běžnému životu bez omezení by se ČR mohla vrátit případně v březnu. Ministerstvo zdravotnictví již dříve uvedlo, že testovat ve firmách i školách se bude nejméně do poloviny února.

Od začátku roku se v prvních dvou týdnech žáci ve školách testovali dvakrát týdně, od 17. ledna pak jednou. Testování ve firmách začalo 17. ledna. Dosud zaměstnavatelé nahlásili téměř 57.200 pozitivních samotestů u pracovníků, sdělil v pátek ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Tento týden od pondělí do čtvrtka bylo pozitivních testů ve firmách 32.400.

Podle Prymuly testování mapuje rozšíření jednotlivých variant koronaviru. V Česku převládá omikron. Testy pomáhají také zbrzdit nástup epidemické vlny a bránit šíření karanténou. ČR je u epidemického vrcholu. Do karantény se při vyšší nakažlivosti dostává vyšší počet lidí. Pokud by se karanténní doba nezkrátila na pět dnů, mohl být problém s výpadkem pracovníků, podotkl Prymula.

"V tuto chvíli plošné testování smysl nedává," řekl epidemiolog. Uvedl, že by plošné testy zrušil "příští týden".

Podle něj nejde o změnu názoru, změnila se jen situace. "Virus se chová jinak," podotkl epidemiolog. Omikron je nakažlivější. Počet vážných případů je ale nižší.

Podle primářky kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hany Roháčové by se měli testovat jen lidé s příznaky covidu. Je přesvědčena o tom, že díky proočkovanosti, "promoření" i novým léčivům by se Česko mohlo brzy vrátit k běžnému životu.