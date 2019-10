Plošné přidání je výhodnější pro asistenty,ne pro učitele s praxí

Praha - Navrhovaný růst učitelských platů o 2700 korun všem stejně, který prosazuje ministr školství Robert Plaga (ANO), by představoval navýšení platového základu od šesti do 20 procent. Odbory požadují zvednutí tarifu o deset procent, vyšší částku by tak dostali odborníci s praxí. Plošné přidávání ve srovnání s procentním by naopak bylo nejvýhodnější pro školské asistenty bez praxe a nejméně výhodné pro zkušené pedagogy s nejvyšší kvalifikací či odpovědností. Vyplývá to z vládního nařízení, rozložení platových tříd a výpočtů ČTK.

Odpoledne mají o podobě zvýšení platů odboráři a zástupci asociací škol jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zaměstnavatelé odborářský požadavek podporují.

Deset procent do tarifu navíc, jak žádá školský odborový svaz, by znamenalo zhruba 1360 až 4420 korun navíc podle odbornosti a délky praxe. Plošné přidávání by bylo výhodnější pro pracovníky s nejvýš osmou platovou třídou. Lidé s devátou až čtrnáctou platovou třídou, kam spadají právě učitelé, by při desetiprocentním navýšení základu dostali víc než navrhovaných 2700 korun.

Učitelky mateřských škol, které bývají podle organizace Pedagogická komora obvykle v deváté platové třídě, by si tak polepšily zhruba o 2730 až 3150 korun podle délky své praxe. Stejně by na tom mohli být vychovatelé a vychovatelky z družin a dalších zařízení. Ředitelky mateřských škol v desáté třídě by měly mít při desetiprocentním růstu od ledna navíc 2750 až 3240 korun. Pro pedagogy základních a středních škol ve dvanácté třídě by to mělo být 2860 až 3730 korun. Tolik by dostali i speciální pedagogové. Pedagogičtí asistenti v osmé třídě by mohli dostat od zhruba 2180 do 2780 korun, v nižších třídách pak méně.

Odbory plošné přidávání odmítají. Podle nich schopné učitele ve školství neudrží a nebude je motivovat k lepší práci. Ministr školství Robert Plaga (ANO) považuje navýšení všem stejně za spravedlivější. Podle šéfa resortu by čtvrtina peněz zůstala na odměny, takže by ředitelé škol mohli dobré pedagogy ocenit.

Plaga už několikrát zopakoval, že nemůže brát ohled jen na požadavky odborů. Peníze jsou podle něj potřeba i na vyrovnávání mezikrajových rozdílů.

Vláda počítá v návrhu rozpočtu na příští rok s navýšením sumy na platy o deset procent. Pro rok 2021 by to pak mělo být o devět procent. Kabinet slíbil, že na konci volebního období - tedy na podzim 2021 - by učitelé měli mít 150 procent svého výdělku z roku 2017. To je v průměru asi 45.000 korun. Průměrný učitelský plat činil v prvním čtvrtletí 36.226 korun. Byl tak o téměř 12 procent vyšší než průměrná mzda ve státě, která podle údajů statistického úřadu dosáhla 32.485 korun. Odbory požadují, aby učitelé vydělávali o 30 procent víc, než je průměr.

Zvýšení tarifů u vybraných profesí podle návrhu ministerstva školství a podle požadavku odborů v korunách

Pozice Návrh ministerstva Návrh odborů Učitelky MŠ a vychovatelé z družin a jiných zařízení v 9. platové třídě 2700 2730 až 3150 Ředitelky MŠ, učitelé odborného výcviku v 10. platové třídě 2700 2750 až 3240 Učitelé ZŠ a SŠ a speciální pedagogové ve 12. platové třídě 2700 2860 až 3730 Ředitelé ZŠ a SŠ ve 13. platové třídě 2700 2930 až 4040 Asistenti pedagogů v 8. platové třídě 2700 2190 až 2780

Zdroj: rozložení platových tříd, vládní nařízení a výpočet ČTK