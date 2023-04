Plošné kontroly na Hradě končí, policisté odstranili většinu rámů

Praha - Policisté odstranili většinu bezpečnostních rámů u vstupů do Pražského hradu. Na tiskové konferenci záměr oznámil prezident Petr Pavel, policisté pak odpoledne přestali plošně kontrolovat návštěvníky. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je ideálním řešením kompromis v podobě namátkových kontrol. Policejní prezident Martin Vondrášek uvedl, že u každého vstupu bude z praktických důvodů ponechán jeden rám. Dřevěné přístřešky nad nimi zatím i nadále zůstávají.

Odstraňování rámů, kterými dosud všichni návštěvníci museli projít, začalo podle zpravodaje ČTK v poledne u vstupu z Hradčanského náměstí. U vstupu od Mariánských hradeb u Prašného mostu ještě několik málo minut po 12:00 policisté návštěvníky kontrolovali, poté kontrolní zařízení odnesli a turisty začali volně pouštět. Na místě zůstal jeden rám, kterým někteří návštěvníci i nadále procházeli, jiné policisté pouštěli bez kontroly. U vstupu z ulice Na Opyši byla situace obdobná.

"Dřevěné přístřešky u vstupů do areálu Pražského hradu v tuto chvíli nadále zůstávají," sdělil ČTK mluvčí policejního prezidia Josef Bocán. Stříšky v minulosti někteří kritizovali, hyzdí podle nich historický ráz místa. Jejich zřízení Hrad v minulosti obhajoval zlepšením komfortu kontrolovaných lidí. "Zavedená kontrolní stanoviště na místech zůstanou, aby Policie ČR v případě zhoršení bezpečnostní situace mohla na takový stav operativně reagovat. Budou ale vybavena pouze jedním detekčním rámem pro potřeby namátkových kontrol vstupujících osob," uvedla v tiskové zprávě prezidentova mluvčí Markéta Řeháková.

Kontroly na vstupech do areálu Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná. Hrad je tehdy hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. O zrušení kontrol se začalo mluvit více než před rokem, situace se změnila s ruskou agresí na Ukrajině.

Podle Vondráška bude na Hrad možné přijít stejnými vstupy jako dosud. Dřívějším hlavním vchodem do Pražského hradu Matyášovou bránou tak bude i nadále možné pouze vycházet. Vstoupit do Hradu bude i nadále možné z Hradčanského náměstí postranním vstupem přes čtvrté hradní nádvoří, z Mariánských hradeb přes Prašný most a z ulice Na Opyši. V době otevření Jeleního příkopu a Královských zahrad lze vstoupit ze zahrad na Prašný most a z Jeleního příkopu k Pacassiho bráně.

Pavlův tým také provedl revizi projektu, který by umožnil komplexně pojmout ochranu Hradu. Půjde například o nové pojetí zabezpečení vjezdů, takzvané ježky by mohly nahradit výsuvné sloupky. V horizontu zhruba měsíce až dvou by mohl Hrad spustit výběrové řízení na dodavatele.

Policejní prezident Vondrášek řekl, že loni byl připraven plán na přechod k namátkovým kontrolám, přišla ale ruská vojenská invaze na Ukrajinu. "Nikdo z bezpečnostní komunity nevěděl, co tato věc přinese," vysvětlil. Při dalším periodickém hodnocení bezpečnostních rizik loni na podzim pak nebylo podle něho možné opatření zrušit kvůli nelegální migraci, českému předsednictví v Radě EU, blížícímu se adventnímu období a prezidentským volbám.

Nyní tato bezpečnostní rizika odpadla, takže se policie přiklonila ke kompletním kontrolám všech vozů, namátkovým kontrolám návštěvníků a efektivnějšímu využívání kamerového systému. Na všech nádvořích Hradu pak budou preventivní hlídky, dodal Vondrášek. Rakušan přislíbil spolupráci na projektu, který má vést k odstranění fyzických zátarasů pro vozidla v nynější podobě.

Policisté budou pro namátkové kontroly na Hradě mít informace z kamer, bude na nich, zda ke kontrole přistoupí, řekl dále Vondrášek. "Na každém vstupu bude ponechán jeden rám z praktických důvodů, protože je podstatně méně zatěžující než jiné detekční prostředky policie," poznamenal. Policie si podle něj zázemí chce nechat na všech vstupech, protože nelze nikdy vyloučit změnu bezpečnostní situace.

"Ze současných i minulých zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky není nikdo, kdo by změnu v postoji policie nepřivítal. O zrušení, nebo aspoň úpravu kontrol v namátkové, jsme usilovali dlouhou dobu. Dokonce se na krátký čas podařilo změnu i prosadit, dokud nebyly na základě požadavku Policie ČR obnoveny kontroly plošné. Doufejme, že jednou bude Hrad průchozí bez jakýchkoliv bariér," napsal ČTK Jan Novák, který byl hradním bezpečnostním ředitelem v době zavedení kontrol.

Co se týče lánského zámku, kde pobýval bývalý prezident Miloš Zeman, změnil se charakter objektu, neboť už není využíván jako trvalá rezidence hlavy státu, řekl Vondrášek. Bezpečnost zajišťuje Hradní stráž, policie bude přijímat standardní opatření při státních návštěvách a dalších oficiálních akcích. Pavel chce zámek i Lánskou oboru více otevřít veřejnosti.

Prezident také potvrdil, že přes týden bude s manželkou Evou pobývat v Lumbeho vile. Nutné jsou drobné úpravy, pak se nastěhují. Ve vile podle něj nejsou potřeba úpravy bezpečnostního typu.