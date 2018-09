Pardubice - Svítkovský ovál v Pardubicích bude v neděli dějištěm jubilejního 70. ročníku plochodrážního závodu Zlatá přilba. Přestože ve startovním poli nakonec nebudou legendární Američan Greg Hancock či největší hvězda současnosti Brit Tai Woffinden, bude i přesto závod nabitý hvězdami. O jedinečnou trofej se budou ucházet Australané Jason Doyle s Chrisem Holderem, Dán Nicki Pedersen, Rus Emil Sajfutdinov, Švéd Fredrik Lindgren, Slovinec Matej Žagar či Slovák Martin Vaculík.

Prvenství obhajuje domácí Václav Milík, pardubický závod už ale dokázalo vyhrát dalších šest jezdců ze startovní listiny - Pedersen (2010), Švéd Andreas Jonsson (2007), Dán Hans Andersen (2008), Holder (2014), Chorvat Jurica Pavlic (2015) a Sajfutdinov (2016).

Milík loni po 21 letech ukončil čekání na český triumf. A v dobrý výsledek věří přes nevyrovnané výkony v sezoně i letos. "Závodit v šesti je něco úplně jiného. Bylo by super vítězství obhájit a dám do toho všechno, ale je jasné, že to bude hodně těžké," prohlásil Milík.

Atmosféru letošního závodu umocňuje kulaté jubileum. "Můj kamarád Maciej Janowski byl loni poprvé na takovémhle závodě. A hrozně si Zlatou přilbu vychvaloval s tím, že něco takového v životě neviděl. Těch lidí, ta atmosféra, to prý ještě nikdy na žádném stadionu nezažil, na žádném Grand Prix. Označil to za něco fenomenálního. Je to každopádně zajímavé slyšet od polského jezdce," uvedl Milík.

Vítěz si letos nasadí na hlavu repliku vůbec první přilby z roku 1929. Pro jubilejní ročník zhotovil zlatník Jiří Lejhanec se spolupracovníky duplikát. "Je úplně stejná jako byla ta první v roce 1929, jakou ji udělali zakladatelé závodu. Jen s tím rozdílem, že tehdy tam bylo napsané Československo, teď tam bude nápis Česká republika," uvedl Lejhanec.

Program pardubického plochodrážního víkendu zahájí již dnes finále mistrovství světa jezdců do 21 let, v sobotu přijde na řadu Zlatá stuha juniorů. V nedělní poledne pak začnou první jízdy vylučovacích skupin Zlaté přilby, na níž tradičně naváže pondělní Memoriál Luboše Tomíčka v Praze na břevnovském oválu Markéta.