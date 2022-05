Plochodrážní Grand Prix v Praze vyhrál Slovák Vaculík, Kvěch se neprosadil

Praha - Vítězem Grand Prix České republiky na ploché dráze, třetího dílu mistrovství světa, se v Praze stal slovenský jezdec Martin Vaculík. Dvaatřicetiletý závodník triumfoval ve světovém šampionátu počtvrté v kariéře. Druhé místo obsadil Brit Tai Woffinden, třetí skončil Jason Doyle z Austrálie.

V čele seriálu je i nadále Polák Bartosz Zmarzlik, který na stadionu na Markétě po třetím místě v semifinále nepostoupil mezi nejlepší čtveřici. Na nově druhého krajana Macieje Janowského má jednobodový náskok. Janowski do finále sice postoupil, po chybném startu byl ale vyloučen a skončil čtvrtý. Vaculík se po nejlepším výsledku v sezoně posunul na průběžně devátou pozici.

"Vyhrát v Praze byl vždy můj sen. Když jsem byl malý, tak jsem se sem chodil dívat na závody s otcem a vždy jsem snil o tom, že jednoho dne bych tady chtěl vyhrát Grand Prix. Tehdy to byl sen a teď je to realita. Vidíme, že sny se plní," radoval se Vaculík, jenž si českou metropoli oblíbil. "Praha je pro mě hodně specifická a dnešního úspěchu si hodně vážím," podotkl nejlepší slovenský plochodrážník.

Vaculíkovi se v GP dařilo od začátku. Z úvodních rozjížděk postoupil z druhého místa, když nasbíral 12 bodů. O bod méně než v první části nejlepší Woffinden. Nikdy nebyl horší než druhý. Svou formu potvrdil vítězstvím v semifinále i finále.

"Dnes jsme byli konzistentní. Neměli jsme žádné horší jízdy, třetí čtvrtá místa, což bylo důležité. S týmem jsme našli dobré nastavení motorky, což bylo vidět. Koncentrovali jsme se na starty a stále jsme sledovali, jak se mění situace a dráha. Všichni odvedli velmi dobrou práci a výsledek je velká zásluha všech," řekl Vaculík.

Na divokou kartu startující Jan Kvěch získal tři body a obsadil 16. místo. Z pozice náhradníka do závodu zasáhl i Daniel Klíma, který vybojoval jeden bod.

"Na jednu stranu jsem spokojený, na druhou ne. Škoda chyb, které se staly. Jinak si myslím, že jsem se soupeřů docela držel. Kdybych o něco lépe startoval, mohl být výsledek lepší, ale vím, že v motorce to není. Ta jela suprově a stačil jsem jim," řekl Kvěch, který na divokou kartu startoval v Praze i loni a ve dvouzávodě získal tři a čtyři body.

O lepší výsledek jej připravilo i zaváhání ve druhé jízdě, kdy na start přijel se špatnou barvou povlaku na helmě a byl vyloučen. "Stalo se to snadno. V pátek byly dlouhé a těžké závody, já se dostal na hotel v jednu v noci a dnes ráno jsem tady musel opět být. Byl jsem takový zblblý, vyčerpaný a zapomněl jsem na to," pokrčil rameny.

Dvacetiletý český reprezentant byl v Praze v pátek čtvrtý v premiérovém závodě Speedway Grand Prix 2, mistrovství světa jezdců do 21 let. "Určitě mi to pomohlo, ale v pátek byla úplně jiná dráha. Před závodem pršelo, takže byla hlubší. Trošku mě to nabudilo, i když na druhou stranu jsem byl trochu špatný z toho, co se stalo ve finále," přiznal Kvěch. Mezi juniory až do finále kraloval, na startu poslední jízdy ale zaváhal. "Povytáhl jsem si šňůrku, jak máme chcípák, a po přidání plynu mi vypadla," řekl Kvěch, jenž si tak vypnul motocykl.

Seriál mistrovství světa pokračuje příští týden v německém Teterowě.

Grand Prix České republiky, závod MS na ploché dráze v Praze:

Finále: 1. Vaculík (SR), 2. Woffinden (Brit.), 3. Doyle (Austr.), 4. Janowski (Pol.), ....16. Kvěch 3, 17. Klíma (oba ČR) 1.

Pořadí MS (po 3 z 12 závodů): 1. Zmarzlik (Pol.) 44, 2. Janowski 43, 3. Madsen (Dán.) 40, ...18. Kvěch 1.