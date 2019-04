Znojmo - Na kontě už má brankář Marek Langhamer z Chabarovsku dva zápasy v NHL v dresu Arizony a ve středu se dočká i premiéry v dresu české hokejové reprezentace. Čtyřiadvacetiletý rodák z Moravských Budějovic dostane příležitost ve Znojmě v duelu Euro Hockey Challenge proti Rakousku a při boji o nominaci na květnové mistrovství světa chce jít do zápasu bez nervozity a stoprocentně koncentrovaný.

"Budu to brát jako každý jiný zápas. Nechci tu premiéru stavět nějak vysoko, protože by hrozila přemotivovanost a to nikdy není nic dobrého. Pocit z toho zápasu je samozřejmě trošku jiný, ale budu se snažit to držet na stejné úrovni a jít toho jako v soutěži," řekl novinářům Langhamer.

Odmala toužil po NHL i reprezentaci. "Do NHL jsem už nakouknul. Dá se říct, že si plním sny, i když tohle je samozřejmě první zápas před mistrovstvím světa a je to přátelské utkání. Ale bude to boj nejen můj, ale i ostatních kluků o to, abychom zůstali v kádru, takže do toho půjdeme naplno," prohlásil Langhamer.

Bude obezřetný i proto, že poslední duel chytal 22. února při porážce Chabarovsku 0:1 na ledě Vladivostoku. "Mám možná trošku strach ze začátku zápasu, protože byla dlouhá pauza pro všechny. Uvidíme, kdo na tom bude líp, ale s postupem času by to mělo být proti Rakousku lepší pro nás," věří, že se projeví kvalita české reprezentace.

Už na startu kempu před dvěma týdny nepovažoval svou šanci na účast na mistrovství světa na Slovensku za moc velkou, ale o její zachování se popere ze všech sil. "Je to šance a zítra to začne. Uvidíme, jak se to všechno vyvrbí," prohlásil.

Langhamer odešel v roce 2012 po draftu z juniorského týmu Pardubic do zámoří. Tři sezony strávil mládežnický reprezentant v juniorské WHL v Medicine Hat a pak se přesunul na farmu Arizony, která si jej vybrala ve třetím kole draftu na 184. pozici.

Nastupoval v AHL za Springfield a Tucson a v ECHL za Rapid City. V NHL dostal šanci shodně v jednom utkání v sezonách 2016/17 a 2017/18. "Fakt jsem na to čekal dlouho, ale pak to vyšlo a myslím, že to stálo za to."

Debutu v NHL se dočkal 20. února 2017, kdy nahradil na posledních 16 minut duelu s Anaheimem otřeseného Mikea Smithe a sedmi zákroky pomohl udržet Arizoně výhru 3:2.

"To si člověk zapamatuje na celý život. Já jsem to měl ještě okořeněné tím zákrokem na konci," uvedl Langhamer, jenž v poslední vteřině utkání levým betonem zlikvidoval stoprocentní šanci Samiho Vatanena. O devět měsíců později ještě dochytal více než 26 minut prohraného duelu na ledě Vegas (2:4). Celkem v NHL z 18 střel dostal jednu branku.

V prosinci 2017 se rozhodl pro návrat do Evropy a zamířil do Komety Brno. Po devíti měsících se stěhoval do Chabarovsku. "Sezona byla dobrá. Začalo to v Brně dobře i s Ligou mistrů, bylo to celkem dobré i v extralize. Po přesunu do Chabarovsku mi chvilku trvalo, než jsem si zvyknul. Nepřišlo mi, že by to byla nějaká velká změna. Jak jsem naskočil do zápasů, tak to bylo jen lepší a lepší," pochvaloval si.

Angažmá v Kontinentální lize bere opět jako posun v kariéře. "Myslím, že je to úspěch a další zkušenost," podotkl Langhamer. Rád by se jednou vrátil do NHL. "Je to výzva, jedna z věcí, které v hlavě mám. Ale předtím bych chtěl chytat víc v sezoně. Nějakých 40 nebo 50 zápasů by bylo super."

Budoucnost v současné době řeší. "Do konce měsíce k tomu nemůžu nic říct," prohlásil. I v novém působišti chce zaútočit na post jedničky. "K tomu, abych si vybojoval slušnou pozici pro možný návrat do NHL, potřebuju tým, který si mě vybere a udělá mi tam to místo," dodal Langhamer.